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В Казани выставят каменные портреты Месси и Салаха

16:26, 11.06.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
В Казани выставят каменные портреты Месси и Салаха
Фото: скриншот

В Казани на улице Баумана выставят портреты нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и игрока команды Египта Мохаммеда Салаха, выложенные из камней

«Мы выбрали их, потому что они набирают большую популярность. Несмотря на то, что сами они в Казань не приедут, нас посетят много фанатов, которые знают их. И им будет приятно их увидеть и сфотографироваться рядом с ними», — цитирует художницу Анну Солнечную телеканал «Звезда».

Ранее в Самаре к ЧМ-2018 появились граффити с Марадоной и Львом Яшиным. Рисунки создали в рамках проекта «#ИсторииЧемпионов», посвященного самым ярким моментам чемпионата мира по футболу.

СпортФутбол Татарстан
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