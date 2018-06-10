Сборная Франции по футболу прилетела в Россию на ЧМ-2018

Сборная Франции прилетела в Россию для участия в чемпионате мира по футболу в 2018 году. Команда будет базироваться в подмосковной Истре.

Первую открытую тренировку футболисты проведут в поселке Глебовском на стадионе «Глебовец» 12 июня, сообщает ТАСС.

Ранее сборная Египта по футболу прибыла в Грозный для участия в чемпионате мира по футболу. Также в Казань сегодня прилетели футболисты сборной Австралии.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Казани. Подробнее о подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».