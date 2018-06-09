В Татарстане 24-летний местный житель получил год условно за избиение инспектора ГИБДД

Год условно получил 24-летний житель Татарстана, который избил инспектора ГИБДД. О этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Суд установил, что в октябре 2017 года мужчина был остановлен сотрудниками ДПС на улице ул. Чоловского в г. Менделеевске. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки документов водитель устроил потасовку и несколько раз ударил кулаком инспектора ДПС. Сотрудник Госавтоинспекции упал на землю и сломал правый локоть.

Суд признал 24-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Подсудимый свою вину полностью признал, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.



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