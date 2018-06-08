В Перми на мосту через Каму столкнулись восемь машин
Массовая авария произошла в Перми поздно вечером 7 июня на Красавинском мосту.
На дороге столкнулись «паровозом» сразу восемь машин, четыре человека пострадали. С травмами различной тяжести их доставили в больницу. Из-за ДТП образовалась серьезная пробка в Закамск, передает «АиФ-Прикамье».
По предварительной информации, причиной аварии стала фура, протаранившая иномарку. Машина вылетела на едущие в потоке автомобили.
Напомним, ранее в Казани при столкновении двух трамваев также пострадали четыре пассажира.Происшествия
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