В Перми на мосту через Каму столкнулись восемь машин

Массовая авария произошла в Перми поздно вечером 7 июня на Красавинском мосту.

На дороге столкнулись «паровозом» сразу восемь машин, четыре человека пострадали. С травмами различной тяжести их доставили в больницу. Из-за ДТП образовалась серьезная пробка в Закамск, передает «АиФ-Прикамье».

По предварительной информации, причиной аварии стала фура, протаранившая иномарку. Машина вылетела на едущие в потоке автомобили.

Напомним, ранее в Казани при столкновении двух трамваев также пострадали четыре пассажира.