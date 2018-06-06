В Казани при столкновении двух трамваев пострадали четыре пассажира

Странное ДТП имело место 5 июня в 12 часов 20 минут на улице Копылова — один трамвай врезался в другой. По предварительным данным ГАИ, вагоновожатая первого состава не соблюдала безопасную скорость и протаранила ехавший впереди по тем же рельсам транспорт, вследствие пострадали четыре человека.

В одном трамвае 52-летний пассажир получил частичное повреждение шейного отдела позвоночника — такую же травму врачи позже зафиксировали у 77-летнего пенсионера из второго трамвая. В нем же 72-летняя пассажирка получила ушиб мягких тканей затылочной области, а 64-летняя — ушиб и кровоподтеки верхней губы.