Главный тренер сборной России Шляпников: «Турнир достаточно тяжелый, но интересный»

Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников на пресс-конференции в Уфе прокомментировал участие своих подопечных в Лиге наций-2018:

— Турнир достаточно тяжелый, но интересный. Представляете, нам нужно за месяц сыграть около 50 матчей. Это в режиме перелетов, после нашего тяжелейшего чемпионата, после еврокубков. у нас ротация игроков происходит, травмы тоже мешают, чтобы играть оптимальным составом. Но этот турнир в то же время позволяет сыграть с сильнейшими сборными мира, что поможет нам лучше подготовиться к чемпионату мира в этом году, — передает слова специалиста корреспондент «Реального времени».

Россияне встретятся в домашнем туре в Уфе: 8 июня — с Бразилией, 9 июня — с Китаем, 10 июня — с Ираном.

