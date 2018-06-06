Михаил Энгельгард анонсировал появление новых направлений «Цифровой экономики»

В рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» появятся новые отраслевые направления. Об этом рассказал заместитель руководителя проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Михаил Энгельгард на конференции ЦИПР-2018 в Иннополисе.

«Появятся немаловажные отраслевые повестки, такие, например, как цифровая логистика, цифровое здравоохранение», — отметил он.

Энгельгард также сообщил, что новые программы будут разработаны и в других отраслях, в том числе, в сельском хозяйстве.

При этом, по его словам, программа «Цифровая экономика» уже реализуется по пяти базовым направлениям.

Подробнее о том, как проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2018» в Иннополисе смотрите в видеосюжетах «Реального времени».