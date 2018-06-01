На ЦИПР-2018 Третьяковская галерея и группа компаний VRTech представят VR-проект «В трех измерениях: Гончарова и Малевич»

С 6 по 8 июня в рамках конференции ЦИПР Третьяковская галерея и группа компаний VRTech запустят проект в виртуальной реальности «В трех измерениях: Гончарова и Малевич». Это новаторский формат в искусстве —edutainment —совмещающий возможности индустрий развлечения и просвещения.

На ЦИПР-2018 будет создана площадка, (параллельно проект будет работать в Москве на базе Новой Третьяковки) где любой желающий сможет попробовать технологию на себе, надев очки с созданным контентом. В дальнейшем новаторский проект VRTech будет доступен и в других музеях России и мира.

Проект посвящен крупнейшим представителям русского авангарда, в свое время совершившим новаторские художественные открытия. Он основан на самых современных технологиях в области VR, которые уже внедрены в промышленности, архитектуре, индустрии развлечений, и с недавних пор используются в области изобразительного искусства. «В трех измерениях…» станет первым проектом, в котором возможно не только узнать о творчестве авангардистов Гончаровой и Малевича, но и самому воссоздать их произведения искусства.

«Это замечательно сложная вещь — не заменить художника, но приблизить и продолжить его», — говорит о проекте Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковской галереи.

Своеобразная виртуальная игра «В трех измерениях…» происходит в тщательно воссозданных мастерских двух выдающихся мастеров — Наталии Гончаровой и Казимира Малевича. Надев очки виртуальной реальности, зритель погружается в их творческий мир. Проект не просто демонстрирует процесс написания полотен, но вовлекает в него зрителя. Участник виртуального мастер-класса постигает пластический метод, логику построения произведения, его образный строй через погружение в особую реальность художника. Он может составить собственный натюрморт из виртуально предложенных объектов, выстроить композицию, подобрать колорит. Проект помогает людям раскрепостить воображение и дает свободу для творчества.

Нейронные сети, обученные на произведениях из коллекции Третьяковской галереи, будут в реальном времени обрабатывать создаваемые посетителями композиции. Результатом творчества можно будет поделиться в социальных сетях.

«Перспективы применения новых технологий в искусстве неисчерпаемы.VR с самого начала развивался на стыке современного искусства и науки. Мы считаем, что можем обогатить сферу культуры и искусства нашими разработками. Нам есть чем удивлять, поэтому мы будем развивать новые проекты в компании ArtVR», — заявил создатель группы VRTech Георгий Тушинский.

Разработчик проекта — компания ArtVR — недавно пополнила VRTech Group. Ее возглавил Дмитрий Неяглов, в прошлом — креативный директор голландского агентства INDG и группы компаний Digital October. Компания будет заниматься разработками виртуальной реальности в сфере искусства. На ЦИПР-2018 Дмитрий Неяглов выступит спикером в рамках дискуссионной панели «Монетизация технологий VR / AR / MR».