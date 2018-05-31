В Казани дело о пьяном ДТП может не дойти до приговора

Примирением сторон может закончиться судебный процесс по делу о пьяном таране с тяжкими последствиями в Казани. На первом же заседании защита обвиняемого Сергея Мельникова представила суду материалы о согласии четырех потерпевших на особый порядок и мировую.

Родственники погибшего в аварии и трое пострадавших объяснили Ново-Савиновскому райсуду, что получили компенсацию от обвиняемого. Еще одна потерпевшая на заседание не явилась.

Напомним, за грубые нарушения правил дорожного движения, которые по неосторожности водителя повлекли смерть одного человека и тяжкие последствия для здоровья еще четверых. Авария произошла 30 января во втором часу утра на пересечении проспекта Ямашева и улицы Мусина в Казани, когда 23-летний пьяный водитель автомобиля KIA Optima, на большой скорости пытался скрыться от полицейских и протаранил багажник двигавшейся впереди «семерки».

Водитель KIA не пострадал. Вчера на заседании суда он полностью признал вину и сообщил — водительских прав его не лишили.

Также выяснилось, что подсудимый является сыном судьи арбитражного суда Поволжского округа и является фигурантом сразу двух уголовных дел.

Детали резонансного процесса — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».