Роскомнадзор попросил Google и Apple удалить из магазинов Telegram

Роскомнадзор ведет диалог с юристами Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах компаний.



«Диалог с Google и Apple по этому вопросу идет. Мы переписываемся. Они придерживаются одной позиции, мы — другой… Это юридический диалог, который, я уверен, даст результат», — передает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

По его словам, юристы Роскомнадзора и компаний «по-разному толкуют третий пункт решения суда, который говорит о том, что Роскомнадзор и иные юридические лица должны ограничить доступ к приложению».

«Они не хотят признавать себя «иными лицами», они хотят прямого требования к компаниям», — пояснил Жаров.

Ранее РКН в очередной раз усовершенствовал инструменты для блокировки мессенджера, но полностью остановить работу Telegram до сих пор не удалось.

