Роскомнадзор попросил Google и Apple удалить из магазинов Telegram
Роскомнадзор ведет диалог с юристами Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах компаний.
«Диалог с Google и Apple по этому вопросу идет. Мы переписываемся. Они придерживаются одной позиции, мы — другой… Это юридический диалог, который, я уверен, даст результат», — передает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.
По его словам, юристы Роскомнадзора и компаний «по-разному толкуют третий пункт решения суда, который говорит о том, что Роскомнадзор и иные юридические лица должны ограничить доступ к приложению».
«Они не хотят признавать себя «иными лицами», они хотят прямого требования к компаниям», — пояснил Жаров.
Ранее РКН в очередной раз усовершенствовал инструменты для блокировки мессенджера, но полностью остановить работу Telegram до сих пор не удалось.
Справка
Блокировка мессенджера началась 16 апреля. Роскомнадзор сначала внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google, потом 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp.
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