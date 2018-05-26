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Роскомнадзор попросил Google и Apple удалить из магазинов Telegram

01:33, 26.05.2018
Роскомнадзор попросил Google и Apple удалить из магазинов Telegram
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Роскомнадзор ведет диалог с юристами Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах компаний.

«Диалог с Google и Apple по этому вопросу идет. Мы переписываемся. Они придерживаются одной позиции, мы — другой… Это юридический диалог, который, я уверен, даст результат», — передает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

По его словам, юристы Роскомнадзора и компаний «по-разному толкуют третий пункт решения суда, который говорит о том, что Роскомнадзор и иные юридические лица должны ограничить доступ к приложению».

«Они не хотят признавать себя «иными лицами», они хотят прямого требования к компаниям», — пояснил Жаров.

Ранее РКН в очередной раз усовершенствовал инструменты для блокировки мессенджера, но полностью остановить работу Telegram до сих пор не удалось.

Справка

Блокировка мессенджера началась 16 апреля. Роскомнадзор сначала внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google, потом 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp.

ТехнологииТелекоммуникации
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