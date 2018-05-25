В Казани эвакуировали Деревню Универсиады

Фото: МЧС РТ

Сегодня в казанской Деревне Универсиады по тревоге без дыма и огня эвакуировали студентов. Огнеборцы и члены добровольной пожарной дружины отработали действия по спасению людей.

По легенде учений, возгорание произошло на шестом этаже корпуса №5. Выбраться по тревоге не смогли два человека. Для спасения застрявшего на шестом этаже студента пожарные развернули коленчатый подъемник. При поддержке пожарного парень перелез с подоконника в люльку подъемника и через несколько секунд уже был в безопасности среди своих соседей по общежитию.

Другую «жертву» нашли в якобы задымленном коридоре в бессознательном состоянии и вынесли из здания на носилках. После чего показали собравшимся обитателям Деревни, как делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание до приезда бригады скорой медицинской помощи.

