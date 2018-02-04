«Можно сделать бизнес на аренде карет, но это не конкуренция с Tesla»

Булат Ганиев, управляющий партнер компании «Технократия», о том, кому и когда на самом деле нужны технологии

Фото: Максим Платонов

В наш век разобраться, какая именно технология нужна твоей компании, очень сложно. Поэтому компании либо кидаются на все новое, либо делают вид, что не происходит ничего. Пройти по тонкой бровке удается единицам. Булат Ганиев, управляющий партнер технологичной компании, выступает в парадоксальном качестве — отговаривает потенциальных клиентов от бездумного использования технологий. Почему — в авторской колонке для «Реального времени».

Я — представитель технологического бизнеса, но попробую убедить вас, что, скорее всего, большинство трендовых технологий для вас бессмысленны или даже вредны.

Мне приходится много говорить с потенциальными клиентами, и я вижу, что они часто не понимают, что технологии — это всего лишь катализатор, такой же, как реклама. Есть прекрасное правило: хорошая реклама плохого продукта только ускоряет его смерть. То же можно сказать и о технологиях. Если ваш бизнес-процесс работает хорошо, то технология может сделать его лучше. Если он работает плохо, то вы получите просто автоматизированный хаос и бардак, что только ускорит процесс краха и сделает ваш бизнес-процесс еще менее эффективным. Вы получите еще больше издержек в своем бизнесе.

Кому помог блокчейн?

Вот несколько примеров. Представьте, что компания внедряет чат, чтобы быть ближе к аудитории. В более удобном формате клиенты могли обратиться за техподдержкой. Но если в компании на каком-то глубоком уровне отсутствует культ клиента и нормальный сервис, клиенту будет все равно, где ему грубят: по телефону или в чате. Эффекта для бизнеса не будет, компания только сольет несколько миллионов рублей, внедрив бесполезную систему.

Еще один пример — недавнее повальное увлечение аналитикой больших данных. Причем компании видели в этом «волшебную таблетку». Считается, что если знать все о своих клиентах, то бизнес вырастет. Возможно, бесконечный поиск корреляций цифр наведет вас на интересные мысли, но чаще всего, если у вас нет правильных вопросов, то не будет и правильных ответов.

«Считается, что если знать все о своих клиентах, то бизнес вырастет. Возможно, бесконечный поиск корреляций цифр наведет вас на интересные мысли, но чаще всего, если у вас нет правильных вопросов, то не будет и правильных ответов». Фото Александра Галкина

Третий пример можно назвать «Нам блокчейна, пожалуйста. И побольше!» Мысль, что наличие блокчейна равно успеху, — абсурд. Почти всегда блокчейн в рамках компаний оказывается бессмысленным. Это подтверждается единицами успешных кейсов.

Блокчейн — интересная технология, которая может решить огромную проблему «издержек недоверия» (в экономике очень много ресурсозатратных процессов, вызванных риском обмана). Она решит некоторые проблемы, но только некоторые. Технологии — не волшебство, и блокчейн не исключение. Сейчас людей, желающих просто внедрить технологию, кратно больше, чем тех, кто понимает, как она работает и зачем нужна. Это спекулятивная ситуация.

Как конкурировать с Tesla

Технологическое мракобесие объясняется тем, что компании в большинстве не понимают, что процесс цифровой трансформации — это не про технологии, а про людей. Это не про единичное действие, которое нужно совершить компании, чтобы быть успешнее в будущем, а про то, как компании создать систему, которая будет нанимать правильных людей, воспроизводить идеи, доводить их до создания продуктов. Полезно начать с того, чтобы разобраться, какая у вас корпоративная культура и какие ценности компания транслирует кадровому рынку. Ваша способность принимать инноваторов с рынка — ключевая в процессе этой трансформации. Если компания готова принимать творческих людей, предлагающих интересные решения, то в компании должна быть система, в которой эти люди смогут стать эффективнее. Их нужно поддерживать и развивать, а не обрубать их творческие порывы, как это часто бывает.

Увлечение технологиями без понимания, куда их приложить, напоминает мне историю с человеком, который решает следить за здоровьем, заниматься спортом и правильно питаться. При этом он предпочитает купить абонемент, положить его на полку и каждое утро принимать витамины. То есть душевное и эмоциональное спокойствие он, конечно, обретает. Но с точки зрения эффективности это выглядит сомнительно. А продавцы «волшебных таблеток» технологий появились не сейчас, они были и века назад. И примеры всем известны: МММ, маги и экстрасенсы — все, что обещает быстрый эффект без малейших усилий.

«Очень интересно на этот счет написано в книге Джима Коллинза «От хорошего к великому». Он говорил, что великие компании, в отличие от просто хороших, как правило, довольно консервативны». Фото financio.ru



Очень интересно на этот счет написано в книге Джима Коллинза «От хорошего к великому». Он говорил, что великие компании, в отличие от просто хороших, как правило, довольно консервативны, и они позже своих конкурентов внедряли новые технологии, потому что долго осмысляли, как конкретно эта технология может повысить эффективность их бизнеса. Зато сейчас эти компании — одни из самых технологичных среди конкурентов и, безусловно, лидеры рынка: Abbott, Circuit City, Fannie Mae, Gillette, Kimberly-Clark и так далее (разумеется, информация была актуальна на момент аналитики времен выхода книги).

Когда ваша компания решается на упаковку нового сервиса или разработку новой программы, нужно понимать, как эта система встраивается в существующую систему, готовы ли вы к инновации. Это важно, потому что чаще всего ответ «Нет», и те пресловутые 20% действий, которые приносят 80% результата, компания может сделать и без внедрения нового сервиса.

Можно сделать бизнес на аренде карет в эпоху электрокаров, но это не значит, что ты конкурируешь с Tesla. Если ты конкурируешь с Tesla, тебе нужно быть максимально технологичным (а еще модным и красивым). В любое время важно качество продукта и его конкурентные преимущества в конкретный период. Для некоторых бизнесов технологичность — ключевое качество, для некоторых — вторичное.