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Двуязычное шоу для юных дарований: в Казани прошла «Президентская елка-2017»

22:36, 25.12.2017
Двуязычное шоу для юных дарований: в Казани прошла «Президентская елка-2017»

Сегодня в Казань на площадку ледового дворца «Татнефть-арена» на традиционное праздничное шоу были приглашены свыше 7 тыс. одаренных детей со всех уголков республики. Специальным гостем «президентской елки» стал певец Алексей Воробьев. Представление в этом году проходило параллельно на двух языках: русском и татарском – с субтитрами, выведенными на огромный медиа-экран.

Видео Камиля Исмаилова
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