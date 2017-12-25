Двуязычное шоу для юных дарований: в Казани прошла «Президентская елка-2017»

Сегодня в Казань на площадку ледового дворца «Татнефть-арена» на традиционное праздничное шоу были приглашены свыше 7 тыс. одаренных детей со всех уголков республики. Специальным гостем «президентской елки» стал певец Алексей Воробьев. Представление в этом году проходило параллельно на двух языках: русском и татарском – с субтитрами, выведенными на огромный медиа-экран.