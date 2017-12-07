«Если 90 процентов прибыли в ОПК изымается, то какая там эффективность!»

Фото: Михаил Козловский

Казань принимает у себя в гостях военно-промышленный истеблишмент России. Под эгидой Минпромторга России вчера в просторных залах Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма открылась III научно-практическая конференция, в фокусе которой оказалась давно известная, но запущенная проблема повышения производительности труда. Каким образом замглавы коллегии ВПК Олег Бочкарев «перенастраивал» исполнителей гособоронзаказа на светлое будущее, почему председателю совета директоров КВЗ Равилю Зарипову не нравится расхождения российских и международных стандартов в авиапроме и как глава ПОЗИСа Радик Хасанов, получивший инвестиции на 4 млрд рублей, снова попросил финансовой поддержки, но уже для всех «оборонщиков». Обо всем этом — в материале «Реального времени».

Похоже, что Казань готова принимать у себя все и вся: международные спортивные чемпионаты и первенства, деловые финансовые форумы, зарубежные саммиты, встречи глав государств СНГ. И это создает впечатление — либо представительское лобби в Москве работает безотказно, либо уже репутация Казани начинает работать сама на себя. Ни одно значимое событие не проходит мимо. Пожалуй, только военные учения с марш-бросками на полигонах достались другим регионам. Но вместо боевых учений Казань на этой неделе собрала у себя весь цвет российского оборонного комплекса.

Военно-полевой десант в Казани

Под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ в Казани открылась двухдневная научно-практическая конференция «Повышение производительности труда в оборонно-промышленном комплексе за счет современных методов управления производством», своеобразный управленческий форум, задуманный вице-премьером РФ и председателем коллегии ВПК Дмитрием Рогозиным еще несколько лет назад. Казань приняла эстафету от Ижевска (Концерн «Калашников»») и передаст ее Нижнему Новгороду. Лично сам Дмитрий Рогозин не приехал, направив заместителя коллегии ВПК Олега Бочкарева, считающегося его «правой рукой». Вместе с ним на конференцию приехали более 130 представителей российских оборонных холдингов и предприятий из 34 регионов РФ. Причем рангом не ниже вице-президента компаний. И это несмотря на то, что декабрь традиционно для них самое горячее время, можно смело сказать, аврал, когда подписываются акты сдачи изделий в рамках исполнения гособоронзаказа. Генералам казанских оборонных предприятий, среди которых были замечены гендиректор КВЗ Вадим Лигай, глава КОМЗа Сергей Раковец, глава «Электроприбора» Павел Шацких, было все-таки проще. Они «оторвались» от производства, как выразился один из руководителей, всего на «пару часов», а потом снова на работу.

Олег Бочкарев: «Сейчас нам нужно обсудить готовность предприятий ОПК перейти на новые методы управления производства, повышения производительности труда, который рассматривается нами как ключевой фактор диверсификации ОПК»



Зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев с ходу обрадовал коллег тем, что правительство решило приступить к формированию единого кадрового резерва предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который придет им на смену. «Дмитрий Рогозин внимательно отслеживает работу конференции. Перед отлетом я получил от него sms со ссылкой на статью в «Коммерсанте» о том, что правительство создает кадровый резерв. Статья появилась неслучайно», — с ходу оживил аудиторию Олег Бочкарев, после чего многие кинулись искать материал на своих планшетах. — Молодым нашим коллегам важно владеть современными методами управления производством — именно в них мы видим возможность повышения труда».

Но дальше тему ротации кадров он не стал развивать, перейдя к текущему моменту. Он напомнил, что перед оборонным комплексом стоит задача диверсификации производства в связи с грядущим сокращением гособоронзаказа, поэтому уже сейчас нужно искать подходы к повышению производительности труда. Под этой казенной формулировкой скрывалось привычная для всех частных компаний задача повышения прибыльности предприятия. «В первую очередь, это задача для генерального директора. Но когда есть поддержка органов власти — это положительно повлияет на результат», — дал он ясно понять, что без государственной опеки руководители все равно не останутся. «Сейчас нам нужно обсудить готовность предприятий ОПК перейти на новые методы управления производства, повышения производительности труда, который рассматривается нами как ключевой фактор диверсификации ОПК, обозначил он повестку дня. — А пока четвертая промышленная революция шагает мимо нас», — констатировал он.

Посмотрим на достижения Татарстана с разных сторон



В пику этому он предложил посмотреть на «достижения Татарстана с разных сторон». Предваряя их, глава правительства РТ справочно доложил, что в республике работают 26 крупных и средних предприятий ОПК, где трудятся 47 тысяч человек.

«За 9 месяцев объем выпуска составил 69 млрд рублей. Они производят корабли, самолеты и вертолеты, авиационные двигатели, вооружение, боеприпасы и спецхимию, системы управления и опознавания», — рассказал он.

По словам Песошина, в 2017 году 12 предприятий участвуют в государственной программе развития ОПК. Республиканские заводы, НИИ и конструкторские бюро получили финансирование на общую сумму свыше 7 млрд рублей. Вслед за Бочкаревым он еще раз напомнил, что благодаря техническому перевооружению на ряде оборонных предприятиях производительность труда в последние годы росла высокими темпами, но «в то же время не следует забывать о предстоящем снижении объемов гособоронзаказа и необходимости решения важного вопроса по диверсификации производства».



По словам Песошина, в 2017 году 12 предприятий участвуют в государственной программе развития ОПК



«Нужна ядерная реакция, чтобы эффект дошел до худших предприятий»

Но, собственно, сами достижения представил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов. Правда, исключительно с одного ракурса — позитивного. Напомним, что Татарстан стал одним из шести регионов, где запускаются пилотные зоны по отработке методов повышения производительности труда. Скорее всего, этот статус позволит ей претендовать на финансирование по приоритетной программе «Повышение производительности труда и поддержки занятости» стоимостью 90 млрд рублей. По словам Олега Бочкарева, предприятия ОПК должны суметь встроиться в новые механизмы государственной поддержки.

Альберт Каримов тут же начал презентационную компанию по встраиванию. Он доложил о том, что Татарстан стал одним из первых, кто начал внедрять технологии бережливого производства, а драйвером этого процесса стал КАМАЗ. «Производительность труда в России в два раза ниже, чем в странах Евросоюза. Если сравнивать с США, то в три раза. У нас огромные резервы и огромный пласт заложен, — сообщил он.

Осваивая его 22 предприятия РТ, по словам Каримова, провели комплекс предпроектных работ по реинжинирингу и внедрению автоматизированных сетей.

— За два года производительность труда повысилась на 23%, а на «ПОЗИСе» на 80%, — привел он сногосшибательные результаты.

— Нужна ядерная реакция, чтобы эффект дошел до худших предприятий, — достаточно прохладно отнеслась к этим цифрам помощник министра экономического развития Юлия Урожаева. И предложила повсеместно возродить советскую систему управления производством, когда выработка на одного рабочего была значительно выше нынешней.

Юлия Урожаева предложила повсеместно возродить советскую систему управления производством



Равиль Зарипов: все время создаем продукт, который в глобальном мире не конкурентен

Большая конференция проходила по строгому таймингу, что оказалось непривычным для «оборонщиков», которые иногда выходили за рамки отведенного времени. Но модератор советник гендиректора «НПО Лавочника» Владимир Горшенин безжалостно указывал спикерам на «часы». И все-таки жесткий регламент был сорван, и прервал его помощник президента по авиакомплексу Равиль Зарипов сразу после выступления, посвященного проблеме гармонизации российских и национальных стандартов при выпуске продукции. Известно, что Россия производит продукцию по своим требованиям качества и безопасности, которые не совпадают с европейскими нормами. Это перекрывает выход отечественным товарам на мировые рынки.

«В рамках национальных стандартов, которые сейчас закладываются на перспективу, я хотел бы спросить, как они сочетаются с международными стандартами, — требовательно произнес он. — Мы сейчас заканчиваем новую модификацию вертолета АНСАТ, который изначально разрабатывался по нашим национальным стандартам. Для того, чтобы выйти на международные рынки, предстоит огромная работа. Рассматривается ли такой вопрос, чтобы наши национальные стандарты были интегрированы и сочетались с международными стандартами для того, чтобы усилить нашу конкурентоспособность на международном рынке. Все время нам диктуют новые условия, и все время мы создаем тот продукт, который в глобальном мире не конкурентоспособен. К сожалению, — вставил он заключительную фразу после нескольких минут монолога.

Обеспокоенность председателя совета директоров КВЗ Равиля Зарипова связана с тем, что АНСАТ вынужден проходить сертификацию на соответствие авиационным требованиям безопасности сразу нескольких зарубежных стран, что затрудняет выход на мировые рынки. Более того, дополнительные сложности возникли после того, как АРМАК потерял право сертификации, передав его Росавиции.

Кто навяжет стандарт миру, тот и будет диктовать

Федеральные гости ответили ему с трибуны с той же прямотой и жесткостью. «Гармонизация национальных стандартов не означает взять зарубежный стандарт в качестве национального и слепо скопировать его, — заявил ему заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев. — К сожалению, у нас во многих отраслях произошло именно это. Мы с одной стороны не смогли нормально применять зарубежные стандарты, а с другой стороны потеряли свой опыт».

Он видит путь гармонизации в том, что Россия должна добиться признания национальных стандартов в мире. «Чтобы у нас не стояла задача, что мы произвели по российским стандартам, а потом зачем-то нам нужно сертифицировать по зарубежным, и тут пытаемся делать какие-то таблицы сличения, гармонизации. Это, извините, сизифов труд!.. Мы должны максимально обеспечить продвижение российских стандартов на международном уровне».

Большая конференция проходила по строгому таймингу, что оказалось непривычным для «оборонщиков», которые иногда выходили за рамки отведенного времени

«Прозвучало главное: тот, кто навяжет стандарт миру, тот и будет диктовать всем», подвел черту полемике Олег Бочкарев.

«Я прошу не перебивать меня, если выйду за регламент, я предупреждаю об этом как производитель боеприпасов, — последним вышел на трибуну генеральный директор ПОЗИСа Радик Хасанов, которому почти не осталось времени для выступления. Но за 10 минут он успел рассказать о трех инвестиционных проектах по модернизации боеприпасного и холодильного производства, куда в общей сложности ему удалось привлечь свыше 4 млрд рублей. «У нас есть большие резервы для повышения производительности труда, но конкурировать с мировыми лидерами Samsung, Haier трудно — у них другие финансовые условия. Без точечной финансовой поддержки нам становится туго одолевать их», — вступился он за весь ОПК.

О чем молчат директора ОПК

«Вот уже наши коллеги требуют деньги от государства на решение вопросов по повышению производительности труда, — отреагировал Олег Бочкарев. — Государство уже выделило 90 млрд рублей в рамках этой программы, поэтому давайте, пожалуйста, встраиваться в существующие механизмы государственной поддержки».

Невзирая на тайминг, Олег Бочкарев изложил восемь тезисов (не считая организационного) о том, как ОПК поднять производительность труда. Он предостерег их от простых решений. «Нам нужно работать над изменением парадигмы, что рост производительности труда — это сокращение персонала. Очень часто такое звучит. Я считаю, что это — операция прикрытия для тех, кто не хочет менять жизнь к лучшему», — указал Бочкарев. По его словам, львиная доля мужского населения не задействована в промышленности, от чего государство теряет колоссальное преимущество. «На 5 трлн рублей в год мы покупаем чужой продукции. Это бюджетных денег. Представляете какой огромный рынок, на который мы можем прийти», — обрисовал он голубую долину возможностей.

Но ей мешает слабая мотивация руководителей ОПК. «Изъятие прибыли на предприятиях достигло 90%, — констатировал Бочкарев. — Я понимаю, что директора внизу об этом говорить не будут. Потому что их сразу на улицу погонят за нарушение корпоративной этики. Они боятся, и я их понимаю. Поэтому эту функцию я возьму на себя.

По его словам, в этом случае руководитель предприятия будет сидеть «на шее». «Если 90 процентов прибыли изымается, то какая там эффективность. Вы там все забрали, ну так командуйте! Дайте деньги на развитие, на то и се», — передал он мысли директоров. — Мы тогда вообще уничтожим людей, которые являются лидерами. В таких условиях они не вырастают — получаются исполнители. А нам нужны лидеры», — заключил он.

1 / 11 Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский