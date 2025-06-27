Как 500 нарушений на Казанской ТЭЦ стали козырем защиты замглавы Ростехнадзора Поволжья

Прокурор считает доказанной аферу с навязыванием услуг подрядчику «Татэнерго», но просит применить срок давности за подкуп свидетеля

Фото: Ирина Плотникова

На финишную прямую вышел процесс по делу о преступлениях против бизнеса, общества и госслужбы, в которых обвиняют бывших топ-менеджеров Ростехнадзора и Казанского вертолетного завода, а также их приятеля-коммерсанта. Накануне Вахитовский суд завершил исследование доказательств вины и невиновности подсудимых, и в прениях прокурор потребовал их посадки на 23,5 года. Слово защите предоставят в августе. Как выяснило «Реальное время», обвиняемые и их адвокаты намерены цитировать свидетелей обвинения и материалы проверок промышленных гигантов Татарстана до и после устройства в Ростехнадзор пенсионера ФСБ Александра Игонова.

Наказание за подкуп свидетеля уже не грозит

Судебный процесс по обвинению в навязывании госчиновником коммерческих услуг стартовал в казанском суде полтора года назад. А вот под стражей фигуранты находятся уже третий год: замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова и врио замдиректора КВЗ Ильдара Мустафина задержали в июле 2022-го, владельца компании «Винстрой» Валерия Никитенко — в декабре того же года.

Дело возбуждалось по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, расследовалось сотрудниками ГСУ МВД Татарстана. Силовики заподозрили, что Игонов, используя свою должность, принудил представителей заказчика и подрядчика работ по модернизации котельной «Азино» на Казанской ТЭЦ-1 провести строительный аудит силами указанной чиновником организации по завышенной цене.

Ущерб по эпизоду аферы — в 5 млн 250 тысяч рублей — за время следствия не поменялся, но расширился круг обвиняемых в этом, а вместо злоупотребления топу Ростехнадзора вменили превышение полномочий. Кроме того, в дело добавили схожий эпизод превышения по другому предприятию, регистрацию фирм с подставными директорами и учредителями, а также «отмывание» преступных доходов тройкой подсудимых.

«Группа «Энергострой» осталась в потерпевших даже после признания банкротом. сайт "Татэнерго"

Статус потерпевшей организации получил московский подрядчик работ на Казанской ТЭЦ — ООО «Группа «Энергострой». Причем за несколько месяцев до возбуждения дела заказчик АО «Татэнерго» подал в суд на подрядчика с требованием вернуть 93,8 млн рублей как неотработанный аванс. По факту вернуть эти средства татарстанские энергетики не смогли — «Энергострой» признали банкротом. При этом бывший подрядчик остался в потерпевших по уголовному делу, и в рамках уголовного дела уже конкурсный управляющий заявил гражданский иск все на те же 5,25 млн рублей.

Эту сумму «Игонов по предварительному сговору с Мустафиным и Никитенко похитил и распорядился по своему усмотрению», указывал в прениях представитель прокуратуры Татарстана Айрат Ибрагимов, настаивая на версии навязывания московской фирме «экономически невыгодного договора с ООО «Спектрстрой». Само создание этой организации гособвинитель, поддерживая версию следователей МВД, также считает незаконным. В суде он отмечал: трое подсудимых подготовили и предоставили в налоговую данные подставного лица — прораба Рустема Камалова, на которого в январе 2020-го зарегистрировали «Спектрстрой».

По данным «Реального времени», данная организация оказывала услуги десяткам компаний в Татарстане, Марий Эл и Чувашии, подконтрольным Ростехнадзору Приволжья. В том числе — на промышленной площадке АО «Аммоний», на объектах переустройства магистральных газопроводов на М-12 и переноса воздушных линий электропередач при возведении Вознесенского тракта в Казани.

Гособвинитель Айрат Ибрагимов считает все эпизоды обвинения доказанными. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

По версии обвинения, был и крупный промышленный объект в Нижнекамске, руководителей которого «Игонов принудил заключить договор со «Спектрстроем» по техсопровождению строительства». «По этому договору заказчик перечислил 29 млн рублей, которыми Игонов распорядился по своему усмотрению», — отметил гособвинитель. Тут стоит уточнить, что 29 млн ущербом не являются: заказчик не стал предъявлять претензий по уголовному делу, и действия топ-менеджера Ростехнадзора силовики квалифицировали как превышение полномочий.

Прокурор Ибрагимов сообщил, что с квалификацией согласен и вина подсудимых доказана в суде. Он просил учесть в качестве смягчающих обстоятельств детей: у Игонова — малолетний ребенок (младше 14 лет), у Никитенко с Мустафиным — несовершеннолетние.

Гособвинитель предложил признать главного фигуранта дела Александра Игонова виновным в двух превышениях полномочий, афере, легализации и незаконном создании коммерческой фирмы и наказать его по совокупности сроком в колонии общего режима на 8 лет и 6 месяцев.

Для бывшего врио замдиректора КВЗ Ильдара Мустафина прокурор запросил 7,5 года колонии общего режима по той же афере и легализации доходов, а также двум эпизодам незаконного образования юрлица. Второй незаконной фирмой силовики считают «Стройгрупп Инжиниринг» с подставным директором Ильясом Гатиным. Эта же фирма фигурирует в эпизоде «отмывания» доходов.

Для Валерия Никитенко, Александра Игонова и Ильдара Мустафина прокурор требует в сумме 23,5 года колонии общего режима. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Те же 7,5 года по аналогичным эпизодам предложены в качестве наказания для Валерия Никитенко. Хотя в его обвинении имеется еще и коррупционный эпизод — подкуп свидетеля. По версии МВД, в период с апреля по декабрь 2022-го Никитенко убедил прораба Камалова дать ложные показания, что тот самостоятельно принимал все значимые решения в отношении фирмы «Спектрстрой». Способом убеждения стали не только слова, но и денежные переводы свидетелю-директору денег на сумму 100 тысяч рублей.

По эпизоду с подкупом прокурор Ибрагимов предложил назначить 1,5 года исправительных работ и тут же освободить от данного наказания в связи с истечением срока давности.

Также сторона обвинения настаивает на уголовных штрафах в 700 тысяч рублей для каждого из подсудимых.

«Навязаны нецелесообразные услуги»

Выступление гособвинителя адвокаты подсудимых оценили кратко — «как будто не было судебного следствия».

Говоря о доказательствах, представитель прокуратуры цитировал показания конкурсника «Группы «Энергострой» Сергея Холкина: «организации были навязаны нецелесообразные услуги, которые к тому же не выполнены — представлен фиктивный отчет стройаудита, носящий информативный характер и не дающий возможности применения в строительной области». При этом по договору цена тех услуг должна была составить 10,5 млн рублей, но подрядчик перечислил «субчику» лишь половину. Со ссылкой на бывшего замдиректора «Энергостроя» Хомякова, конкурсный управляющий заявлял: на еженедельных совещаниях с представителями заказчика было «ультимативно сказано о заключении договора со «Спектрстроем» для получения заключения о соответствии на объект в Ростехнадзоре.

Прокурор напомнил суду показания заместителя гендиректора «Татэнерго» Рима Галиахметова. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Бывший директор той же потерпевшей организации Владимир Гореев, также со слов зама, сообщал на следствии о подобной рекомендации со стороны директора Казанской ТЭЦ-1. И делился мнением, что его компания могла выполнить работы по строительному аудиту самостоятельно или с участием «ИЦ «Энергопогресс», которое уже осуществляло технический надзор за модернизацией котельной «Азино» по договору с «Татэнерго».

Сам Хомяков, как отмечал гособвинитель, также вспоминал «настоятельную рекомендацию», считая, что их компанию вынудили передать денежные средства и заключить необоснованный договор.

«Свидетель [Рим] Галиахметов (замгендиректора «Татэнерго» — ред.) пояснил, что «Спектрстрой» ему навязал Игонов — сообщил, что эта фирма будет осуществлять экспертизу проектной и исполнительной документации выполненных работ, которая необходима для дальнейшей постановки на учет как опасного производственного объекта, так и получения акта допуска к эксплуатации... Намекнул — при успешном заключении договора между «Спектрстроем» и подрядчиком у заказчика — «Татэнерго» — не будет проблем с подписанием актов допуска Ростехнадзора для последующего получения заключения о соответствии», — напомнил суду прокурор.

И добавил: в качестве контактов директора «Спектрстроя» Игонов переслал в мессенджере ВИП-энергетику номер Ильдара Мустафина, с ним, Никитенко и еще одним человеком и велись переговоры. О том, что директором этой фирмы является некий Камалов, замдиректора «Татэнерго» узнал лишь на допросе.

В свидетельских показаниях прозвучало, что Мустафин и Никитенко (на снимке) специально готовили подставного директора Камалова к допросу у силовиков. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Представитель промышленной компании Закамья Яровицын на допросе сообщал схожие сведения, уверяя, что уже тогда понимал, что «Спектрстрой» является аффилированной Игонову организацией.

Процитировал представитель прокуратуры и слова свидетеля Гатина, который утверждал: Мустафин и Никитенко специально готовили подставного директора Камалова к допросу у силовиков. Сам же Камалов рассказывал, что занял пост директора и учредителя в «Спектрстрое» по предложению Никитенко, который обещал честный бизнес-проект и совместную работу. Он же вспоминал, что организационными и финансовыми вопросами в компании занимались Мустафин с Никитенко, сам он в этом ничего не понимал и за всю двухлетнюю руководящую карьеру подписал всего два документа (!): первый был заявлением в налоговую, второй — договором с крупным нефтеперерабатывающим предприятием, на котором действуют особые протоколы безопасности — фотофиксация при заключении сделок и обязательная проверка паспортов.

В подтверждение сказанного представитель прокуратуры сослался на результаты почерковедческих экспертиз, подтвердивших, что от имени Камалова расписывались другие лица. Еще напомнил о переписке между ныне обвиняемыми и бухгалтерской экспертизе по переводам денег на счет аффилированных им организацией «при фактическом отсутствии договорных отношений».

Адвокат Роберт Сагдеев попросил исследовать приобщенные ранее акты внеплановых выездных проверок Ростехнадзора. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— К доводам подсудимых о непричастности к преступлениям прошу отнестись критически. Так как они в полном объеме опровергаются собранными по уголовному делу доказательствами, — подытожил гособвинитель.

Защита: «Показания Галиахметова вырваны из контекста»

Позиция прокурора была изложена на 11 страницах печатного текста. «У меня уже 100 листов», — признался «Реальному времени» один из адвокатов. Вчера защитники попросили у суда время на подготовку своих выступлений и получили на это аж два месяца. Следующее заседание запланировано на конец августа.

Впрочем, часть доводов защиты прозвучала буквально перед стартом прений. В финале судебного следствия адвокат Роберт Сагдеев в защиту Александра Игонова попросил исследовать приобщенные ранее акты внеплановых выездных проверок Ростехнадзора по котельной «Азино». При этом цитировал документы, начиная с 2020 года, тогда как его клиент официально занял должность зама в межрегиональном управлении Ростехнадзора только в октябре 2021-го.

«В 2020-м тоже проводились проверки и выявлялись нарушения, после его прихода ситуация не поменялась. Также выявлялись нарушения, люди привлекались к административной ответственности», — сделал акцент защитник.

На этапе модернизации ТЭЦ комиссия Ростехнадзора выявляла нарушения при каждой проверке. предоставлено пресс-службой мэрии Казани

В целом по оглашенным документам за пару лет на отдельно взятом стройобъекте набралось почти 500 нарушений. Правда, нельзя исключать, что часть из них не устранялись и дублировались проверяющими из раза в раз.

К примеру, в августе 2020-го на важном для Казани объекте вскрыли 17 нарушений, в октябре того же года — 41, а в феврале 2021-го — уже 77. Рекордным в этом плане прозвучал акт проверки за октябрь 2022-го — 108 пунктов о нарушениях, за что позднее заказчику и подрядчику выписали административные штрафы. Как отметил адвокат Сагдеев, штрафные санкции применялись и к «Группе «Энергострой», и в октябре 2021-го ей удалось через арбитраж снизить размер санкций — со 100 до 50 тысяч рублей.

Еще одним доказательством защиты стало заявление «Татэнерго» о включении в реестр кредиторов к «Энергострою» на 93 млн 757 тысяч рублей вместе с экспертным заключением. Адвокат Сагдеев добавил — в документах речь идет о невыполненных подрядчиком работах по контракту: «При этом «Татэнерго» не требует возврата суммы, которая была затрачена на аудит, проведенный «Спектрстроем», то есть работа фактически выполнена».

По мнению адвоката Айрата Уразманова, деньги на строительный аудит выделял заказчик, и ущерба у подрядчика быть не может. Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

Айрат Уразманов, адвокат Никитенко, в разговоре с журналистом «Реального времени» рассказал, как защите удалось раскрутить одного свидетеля в ходе допроса по видео-конференц-связи. С его слов, замгендиректора «Группы «Энергострой» Степанов признался, что его компания сама искала подрядчика на строительный аудит, поскольку был запрос от заказчика на эти работы. В какую фирму обращались, Степанов вспомнить не смог, но адвокатам удалось ее найти.

«Мы получили официальный ответ из ФБУ «Энергобезопасность», что в конце 2020 года «Группа «Энергострой» запрашивала у них коммерческое предложение, сколько будет стоить проведение строительного аудита на объекте «Расширение котельной «Азино» в Казани. Они тогда ответили — 18 млн 500 тысяч рублей. И этот ответ полостью нивелирует позицию потерпевшей стороны, что аудит им был не нужен, а цена в 5,25 млн рублей завышена, — сообщил Уразманов. — Как теперь можно говорить, что Игонов их в 2021-м заставил провести ненужный аудит и они могли это сделать собственными силами?!»

По данным защиты, в полученном полицией заявлении о преступлении фамилия Игонова вообще не фигурировала, но дело против него возбудили без проведения проверки. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

По мнению защитника, поскольку средства на проведение данного аудита «Энергострой» получал от «Татэнерго» и они были целевыми, то утверждать, что ущерб причинен именно московскому подрядчику нельзя. «Если бы аудит не был проведен, им бы пришлось вернуть эти деньги заказчику. То есть материального ущерба тут нет, поскольку «Татэнерго» претензий не предъявляет», — считает адвокат бизнесмена Никитенко.

— Прокурор оглашал показания Галиахметова из «Татэнерго», но они вырваны из контекста, — озвучили еще один аргумент представители защиты. — В суде он сказал: никто нас не заставлял, не было прямых угроз, требований и обещаний плохих последствий. Он сказал — была просто рекомендация, но он лично ее так воспринял... [негативно]. Мы его тут спрашивали: «Почему так восприняли?» Он отвечал: «Ну, наверное, исходя из жизненного опыта».

Адвокат Сагдеев считает, что в свое время силовики поспешили с возбуждением дела: «Было заявление в отношении конкретных юридических структур и лиц. Фамилия Игонова там вообще не фигурировала. Но почему-то лицо, подавшее заявление не опрошено, а дело возбуждено без проведения проверки в отношении Игонова и иных лиц...»

Прения защиты по делу о навязывании услуг подрядчика намечены на конец августа. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Документы в полицию подавал юрист, который признался в суде: «Даже не читал заявление, просто прислали и сказали отнести. Получил их от курьера и не знаю, кто их направил», — комментирует детали процесса защитник Уразманов. — Один замдиректора говорит — решение обратиться в полицию принял кто-то из руководства, второй зам говорит — не знаю, кто это был. Спрашиваем директора — слышим в ответ: «Это был кто-то из наших». То есть они сами не знают, не помнят и объяснить, в чем преступление, не могут.

Также адвокат подсудимого Валерия Никитенко прошелся по версии о подкупе свидетеля: «На допросе в суде Камалов сам сказал, что перевод денег не был связан с его допросами. Он говорит: это был то ли возврат денег, то ли помощь — он тогда просил помочь ему устроиться в Грузии».

По версии силовиков, Россию номинальный директор «Спектрстроя» покинул на фоне давления со стороны реального руководства. По версии защиты, отъезд мог быть связан с кампанией по мобилизации на СВО. «Камалов это отрицает, но мы достали его переписку с одним из знакомых. На вопрос «Ты чего уехал тогда?» он отвечает — я лучше за границей пережду вот эту тему с СВО», — поделился с «Реальным временем» защитник Айрат Уразманов. А его коллега Роберт Сагдеев добавляет: перед судом Рустем Камалов признался, что ни о каком участии «Спектрстроя» в преступной схеме ничего не знал, пока не «просветили» сотрудники полиции».

Тем временем важная для города котельная «Азино», в которую инвестировали более 1 миллиарда рублей, введена в эксплуатацию еще в период следствия по делу на 5 миллионов. ТЭЦ-1 обеспечивает теплом 750 жилых домов и больше сотни социальных объектов, а также ряд городских предприятий. Проведенная модернизация позволит обогреть и жильцов еще строящихся микрорайонов.