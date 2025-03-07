Группа «Основа», девелопер «МИК» и Хайруллины: чью землю изъяли ради М-12

Фото: коллаж "Реального времени"

В начале года в Росавтодоре уточнили размеры части изъятых земель под платную трассу М-12 в Татарстане. Речь о 30 гектарах угодий в Лаишевском и Верхнеуслонском районах, которые принадлежат крупному бизнесу и госструктурам. Свой земельный банк были вынуждены урезать девелоперы из ГК «МИК» и «Основа», семья Хайруллиных, пайщики «Ак Барс — Горизонт» и другие предприниматели. Подробнее — в материале «Реального времени».

30 гектаров на «Казанской Рублевке»

Спустя более года после запуска скоростной трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» вышло несколько распоряжений Росавтодора с уточнением по площади изымаемых земель для этой дороги. Речь о ближайшем к татарстанской столице восьмом этапе строительства автобана с мостовым переходом через Волгу от пересечения с трассой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы — Шали. Ради этого участка платной автомагистрали собственникам земли в Лаишевском и Верхнеуслонском районах пришлось пожертвовать большими угодьями, за которые им должны предложить рыночную цену.

Согласно опубликованным в феврале документам Федерального дорожного агентства, под изъятие попали порядка 30 гектаров земли на территории этих муниципалитетов. По одному из распоряжений (133-р) больше всего забрали у владельцев инвестиционных паев ЗПИФ «Ак Барс — Горизонт». Это 7,6 га земли в Никольском сельском поселении Лаишевского района, где им принадлежит 168 га сельхозугодий у деревни Пиголи кадастровой стоимостью 4,3 млн рублей.

Речь о ближайшем к татарстанской столице восьмом этапе строительства автобана с мостовым переходом через Волгу от пересечения с трассой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы — Шали. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще один крупный надел — около 4,6 га рядом с развязкой на М-12 у деревни Сапуголи отдал Государственный резервный фонд земель при раисе РТ (ГРФЗ). В зону строительства дороги попали несколько его участков, самый крупный — 4,3 га в категории «земли населенных пунктов» кадастровой стоимостью 4,9 млн рублей. Фонд был создан в 2004 году как некоммерческая организация для управления государственным резервом земель Татарстана, чтобы привлечь средства под программы ипотечного жилищного строительства в республике.

Сколько га отдали под дорожный каток ГК «Основа» и АО «Август»

Столько же земли, 4,6 га, и тоже в Никольском сельском поселении Лаишевского района изъяли у казанского ООО «Туган Як». Здесь у него пять соседних участков по обеим сторонам от платной трассы. Самый крупный — в 77 га вдоль М-12 на окраине села Пиголи в категории земли сельхозназначения кадастровой ценой 2,6 млн рублей.

«Туган Як» контролируется компанией «Мирумир», основанной предпринимателем Фархатом Исхаковым — бизнес-партнером известного реставратора Эдуарда Колтуна и совладельцем девелоперской компании «Основа» из одноименной группы. Выручка ООО «Мирумир» в 2023 году составила свыше 1 млрд рублей, чистая прибыль — 73 млн.

«Туган Як» контролируется компанией «Мирумир», основанной предпринимателем Фархатом Исхаковым — бизнес-партнером известного реставратора Эдуарда Колтуна. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно второму распоряжению Росавтодора (131-р), под строительство М-12 также потребовалось изъять около 2 га в Шеланговском сельском поселении Верхнеуслонского района. Это земля ООО «Август-Верхний Услон» из одноименного аграрного холдинга. Здесь у компании 365 га угодий, так что утраченный участок — небольшая потеря.

Российская компания АО «Август» — крупнейший поставщик пестицидов в стране, была основана в 1990 году. Ее гендиректор Александр Усков — основной акционер (52%). У компании четыре завода в Татарстане, Чувашии, Белоруссии и Китае. Объем продаж в 2023 году превысил 43 млрд рублей, чистая прибыль — 3,5 млрд. Работает на рынках более 20 стран и, помимо химзащиты растений, развивает сельхознаправление — «Агропроект», для чего была создана УК «Август-Агро». Под управлением последней обширные сельхозугодья в Татарстане и других регионах страны. Общая площадь земель «Августа» достигла 275 тысяч га, из них 260 тысяч га в России.

Под управлением УК «Август-Агро» обширные сельхозугодья в Татарстане и других регионах страны. Реальное время / realnoevremya.ru

Земли Хайруллиных и «Агро мира»

В том же Верхнеуслонском районе часть угодий была отчуждена у «Восточной земельной компании», которая управляет земельным банком семьи Хайруллиных. Маршрут трассы пролег по территории трех больших участков фирмы в Кильдеевском сельском поселении общей площадью свыше 900 га, но изъяли только 4,8 га. Самый большой надел у ВЗК здесь — это участок в 7 га недалеко от села Юматово в категории сельхозземель и кадастровой стоимостью 22,1 млн рублей.

Казанское ООО «ВЗК» на рынке с 2009 года и тесно связано с аграрным бизнесом Хайруллиных. Основной вид деятельности компании — аренда и управление недвижимостью. Предприятия агрохолдинга «Красный Восток» арендовали у нее земли. К примеру, агрофирма ООО «Восток зернопродукт Билярск» получила через ВЗК порядка 6,52 тысячи га в Нурлатском и Алексеевском районах. Летом прошлого года в фирме сменился совладелец — доля Ильшата Хайруллина перешла к его отцу Назипу Хайруллину.

В том же Верхнеуслонском районе часть угодий была отчуждена у «Восточной земельной компании», которая управляет земельным банком семьи Хайруллиных. Реальное время / realnoevremya.ru

В другом сельском поселении района, Макуловском, у Виктора и Светланы Плоховых изъяли 2,1 га. Семья владеет здесь почти 13 гектарами земли. Один из участков, в 7,8 га на берегу реки Сулицы, — это земли для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. В свое время Плохов был в числе совладельцев КФХ «Исаево» и работал депутатом местного совета. Его сын, Дмитрий Викторович Плохов, сейчас возглавляет Коргузинское сельское поселение и является депутатом Верхнеуслонского района.

У казанского ООО «Агро мир» 77 гектаров в Песчано-Ковалинском сельском поселении Лаишевского района рядом с деревней Тарлаши. Трасса М-12 разрезала этот большой участок на две неравные части, но площадь изъятой земли невелика — всего 0,5 га. Компания на рынке 10 лет и занимается управлением недвижимостью. Сейчас она принадлежит в равных долях трем предпринимателям: Руслану Садыкову, Булату Саримову и Марату Шарипзянову. Но еще в 2020 году фирму контролировало ООО «Альянс инвест» племянника раиса РТ Рамиля Минниханова и его партнера Дамира Исмагилова, совладельца компании «Белый медведь».

«Если собственникам удастся перевести, их земля подорожает»

Судя по тому, что большинство подлежащих изъятию земель — в категории сельхозугодий, большой компенсации их владельцы не получат, полагают участники рынка. В Никольском и Песчано-Ковалинском сельском поселениях Лаишевского района сейчас предлагается много участков ИЖС, начиная от 180 тысяч рублей за сотку. Земли СНТ и ДНТ предлагаются от 6 до 20 тысяч за сотку. В Верхнеуслонском районе в селе Кильдеево недорого можно приобрести ИЖС — от 40 до 50 тысяч за сотку.

— По Лаишево в среднем по данному месту цена — 20—30 тысяч рублей за сотку, по Шеланге — примерно 10—13 тысяч рублей за сотку. Но это стоимость именно сельскохозяйственных угодий. При смене назначения имеющейся земли и целесообразной возможности цена будет совершенно другая, — убежден руководитель компании «НЛБ-Недвижимость» Андрей Савельев.

— Сельхозземля такой большой ценности, как ИЖС, не представляет. Ее стоимость, как правило, очень невысокая. Строить здесь нельзя, то есть необходимо переводить в другую категорию, а процесс перевода достаточно сложный. Если собственникам удастся перевести оставшиеся участки, их земля подорожает. С учетом соседства с М-12 можно рассмотреть строительство заправки или гостиничного комплекса, — считает вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

В одной и той же локации земельные участки даже с одинаковой площадью и категорией могут иметь разную стоимость, предупредил эксперт. «Потому что где-то это развязка, где-то прямая полоса, а где-то пустое место, и строительство не то что не принесет прибыли, а наоборот — только убытки». Поэтому собственникам необходимо индивидуально определять перспективы развития своих земель.