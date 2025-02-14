«Часть средств я вернула»: турагент Мусина рвется из СИЗО Казани

Арестованная по делу об аферах с путевками в ОАЭ и Турцию утверждает — для расчета с пострадавшими устроилась на две работы в Москве

Анжела Мусина (слева) на видеосвязи из СИЗО-2. Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным арест 39-летней владелицы казанской турфирмы «Адриатика» Анжелы Мусиной. На заседании она просила о более мягкой мере пресечения. Убеждала в отсутствии корыстного умысла и наличии серьезных проблем со здоровьем, а еще козыряла частичным погашением ущерба потерпевшим. В первоначальном обвинении Мусиной — всего пять обманутых, однако заявления в МВД подали полсотни человек. При этом на заседании прозвучало — часть клиентских денег зависли на счетах туроператоров. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мусина и Мусин

Апелляцию на арест Анжелы Мусиной Верховный суд Татарстана назначил в одном зале с делом ее более именитого однофамильца Роберта Мусина, с разницей всего в полчаса. При этом материал в отношении турагента рассмотрели за одно заседание, а вот решение по жалобам на приговор банкиру потребовало более серьезной подготовки. При этом сам Роберт Мусин отказался от личного участия в апелляционном процессе.

Под стражей директор и владелица компании «Адриатика» находится с 29 января 2025 года. Хотя дело против нее расследуют с 28 августа 2024-го. По версии следствия, Мусина все это время скрывалась — меняла адреса, не реагировала на официальные повестки в полицию, а еще — избегала контактов со своими клиентами, загрантуры которых после полной оплаты почему-то «прогорели». Договоры туристы заключали с Мусиной, а обеспечить поездку должны были такие операторы, как Fun & Sun и Сoral Travel.

Общий ущерб несостоявшиеся туристы оценили в 7 млн рублей с лишним, однако в официальном обвинении пока всего пять эпизодов дела с ущербом свыше 2 млн рублей. Хотя кулуарно близкие к силовикам источники сообщают — с заявлениями на Мусину весной — летом 2024 года обратились не меньше 50 человек и предварительно их потери оценены в сумму около 6 млн рублей, поскольку проценты за неисполнение обязательств и пользование чужими средствами в уголовных делах в ущерб не включаются.

В федеральный розыск Мусину не объявляли. источник "Реального времени"

Примечательно, что ранее по заявлениям потерпевших было вынесено несколько отказов в возбуждении дела, а пару возбужденных — прекратили за отсутствием состава преступления в гражданско-правовых отношениях турфирмы и ее клиентов. Команда на задержание была дана после того, как материалы из территориальных отделов полиции были переданы в следственную часть УВД Казани. При этом в федеральный розыск Мусину не объявляли.

Версия арестованной: «Мое состояние здоровья не позволит скрываться»

Обман своих клиентов обвиняемая в мошенничествах не признает. По версии защиты, из-за скачков цен на рынке Анжеле Мусиной пришлось решать проблему, временно перебрасывая средства новых клиентов на доплату путевок старых. Ликвидировать временный финансовый разрыв не получилось, а недовольные не стали ждать.

На заседании Верховного суда Татарстана из камеры СИЗО-2 Казани она заявила — от следствия не бегала:

— 2 августа я уехала в Москву и не знала, что [позже] были возбуждены дела. Телефон не отключала. Никаких писем на почту либо портал госуслуг не получала. Со мной и моими [близкими] никто из Следственного комитета не связывался. Я была в неведении по поводу этих дел... До моего отъезда, когда меня вызывали в отдел полиции «Сафиуллина» по заявлениям потерпевших, я всегда являлась, то есть не скрывалась.

Арестованная просила заменить реальный арест домашним и привела несколько аргументов: «По пяти инкриминируемым мне эпизодам я часть денежных средств пострадавшим уже вернула, что подтверждает мое добросовестное отношение. Вахитовским судом не было учтено, что на момент задержания я продолжала вести легальную деятельность, чтобы вернуть средства — устроилась на вторую работу, чтобы увеличить свой доход».

С версией силовиков о корыстном умысле обвиняемая не согласна. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мусина пояснила, что в Москве продолжила работу с клиентами как самостоятельный турагент, а кроме того — устроилась в турфирму в качестве наемного сотрудника. Проживала в хостеле. «Я считаю, уехать в другой город для заработка — не значит скрываться! Да, я не имела постоянной регистрации и даже временную не оформляла, но имела постоянную — по домашнему адресу».

Именно по этому адресу женщину и задержали, когда она вернулась в Казань ради встречи с гражданским супругом. Такого поворота Мусина не ожидала. «У меня хроническое заболевание. Мне требуется профильное лечение. А здесь оказывают просто разово — обезболивающее. Мое состояние здоровье не позволит скрываться», — сообщила она Верховному суду.

У следствия данных о частичном погашении ущерба пока нет

Адвокат Михаил Макушенко также просил о смягчении меры пресечения для своей клиентки: «Она 20 лет в профессии. Занимается турбизнесом. Никогда претензий и жалоб со стороны клиентов не было. Ранее были возбуждены ряд дел, но они неоднократно прекращались, поскольку следователи не видели корыстного мотива...»

Защитник отметил — Мусина сотрудничает со следствием, дает правдивые показания и принимает меры к возмещению средств. За рамками заседания он уточнил — речь идет о сумме не менее 300 тысяч рублей. «Часть средств находится на счетах туроператоров, они также будут возвращены», — утверждает Макушенко.

По данным адвоката Михаила Макушенко, его клиентка успела погасить не менее 300 тысяч рублей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Он просил избрать домашний арест по адресу своей подзащитной в Альметьевске, где также проживают ее мать и бабушка. При этом треть доли в квартире принадлежит самой обвиняемой. «Альметьевск — в трех часах езды, она могла бы оперативно приезжать на следственные действия», — заметил адвокат.

В свою очередь прокурор Ольга Зарипова уверяла — Вахитовский районный суд Казани исследовал все имеющиеся в материалах документы и обоснованно избрал самую суровую меру пресечения.

С этим мнением согласился и Верховный суд республики.

После заседания близкие к силовикам источники сообщили «Реальному времени» — у следствия информации о частичном погашении ущерба Мусиной пока нет. Арестованного по делу имущества — тоже. Что касается данных о якобы зависших на счетах туроператоров деньгах, то информация обо всех переводах будет проверена.