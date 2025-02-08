Бизнес-обзор: Миннахметовы сменили топ-менеджмент, застройщик Вознесенского тракта — владельца
Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 47-я
На этой неделе совет директоров АО «ТАИФ» назначил Тимура Шигабутдинова генеральным директором. Перед компанией стоят очень амбициозные задачи, отметил на заседании раис Татарстана Рустам Минниханов. Новое руководство назначили и в казанской компании «КАПО» — из орбиты крупного игрока рынка цветмета. Топ-менеджеров также сменила семья Миннахметовых в фирмах, связанных с сетью салонов оптики. Король госзаказов в дорожной сфере — компания «Волга Автодор», заработавшая свыше 21 млрд рублей на строительстве Вознесенского тракта в Казани, обрела нового собственника. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в еженедельном обзоре «Реального времени».
На КАПО пришел новый шеф
Во вторник многопрофильную компанию «КАПО» (не путать с казанским авиазаводом) возглавил новый директор Андрей Катермин, владеющий крупным предприятием на рынке цветмета — «Вторметом». Ранее фирмой руководил ее собственник Константин Минаев.
ООО «Казанское производственное объединение» (КАПО) работает на рынке с 2004 года, сферы деятельности связаны с металлургической отраслью. Оказывает сервисные услуги, реализует автозапчасти. Имеет парк грузовиков для перевозки лома и других крупногабаритных грузов. География присутствия — Татарстан, Башкортостан, Подмосковье, Крым, Тульская и Саратовская области. Оборот за 2023 год составил 4,1 млрд, чистая прибыль — 106,7 млн рублей.
Минаев — бывший учредитель «Втормета», который сейчас записан на Катермина. Предприятие существует 15 лет и специализируется не только на заготовке и переработке черных и цветных металлов, но и развивает переработку электрического кабеля, отходов картона, всех видов бумаги, пластика и электронного лома. В 2023 году компания показала выручку в 8,3 млрд, чистую прибыль в 174,9 млн рублей. Годом ранее предприятие засветилось в СМИ из-за ЧП в одном из своих пунктов приема лома — на ул. Тэцевской. Здесь под тяжестью снега обвалилась крыша склада металлолома, погиб рабочий.
С КАПО также связан завод спецтехники и оборудования для переработки металлолома «Таурус Моторс». Предприятие производит и поставляет ломовозы, технологические линии и станки для переработки кабеля, грейферные захваты, пресс-ножницы, гидравлические прессы и другие установки, имеет семь складов в России, включая Казань.
Из Мингера в Казань?
Обновила руководство своих компаний и семья Миннахметовых. Директора сменились в трех фирмах, связанных с сетью салонов оптики. Так, Елена Бутузова больше не руководит ООО «Корд-Оптика». Ей на смену пришла Наиля Хафизова, параллельно сменив шефа «Корд-Доктора» Ирину Мухаметханову.
Ранее Хафизова была членом совета директоров АО «ГУМ-3», через которое Хайруллины и Миннахметовы управляли зданием казанского ГУМа, пока последние не вышли из этого бизнеса. Кроме того, она упоминается в числе предпринимателей, которые оказывают услуги в загородном спа-комплексе и отеле семьи в селе Мингер Сабинского района.
С большим бэкграундом в области управления бизнесом еще один руководитель — Елена Максимова. Она заняла должность директора в «Оптике-Онлайн» вместо Адели Ибрагимовой. Максимова также управляет двумя фирмами Миннахметовых: марийским ООО «Корд-Лидер» в Йошкар-Оле и казанским ООО «УК Премиум» по управлению недвижимостью.
Таким образом, семья Ирека Миннахметова, унаследовавшая его активы, продолжает активно обновлять топ-менеджмент бизнес-империи. Еще в декабре вместо Владимира Рубцова, 10 лет руководившего «Казанскими аптеками», директором компании был назначен молодой бизнесмен Евгений Захватов. Он же начал руководить фирмами «Корд», «Корд-клиника», «Маркет-Ка», «Террамир».
«Темная лошадка» застройщика Вознесенского тракта
Казанская дорожно-строительная компания «Волга Автодор», не связанная с другим «дорожным королем» — ООО «Волга-Автодор», перешла к новому владельцу. Фирма была записана на Галину Рыжакову, а в эти дни ее учредителем стал Руслан Хайруллин, который в других бизнесах не числится.
В ходе строительства Вознесенского тракта в 2022 году еще при Рыжаковой «Волга Автодор» заработал почти 22 млрд рублей. Тем самым обогнал своего «двойника» — компанию Андрея Черкасина, которая годом ранее на той же дороге получила 15 млрд. Кроме схожего названия, основных заказчиков и объектов, формально эти два предприятия ничего не связывает.
Информации о новом собственнике — Хайруллине Руслане Гайфулловиче — мало. Единственное упоминание гражданина с такими же ФИО нашлось в картотеке Советского суда Казани, который сейчас рассматривает его иск о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. В качестве ответчиков проходят исполком Казани, Дирекция парков и скверов, администрация Советского района города.
После стройки на Вознесенском тракте финансовые результаты «Волги Автодора» стали скромнее. Оборот компании упал с 5,4 млрд в 2022-м до 2 млрд в 2023-м, чистая прибыль — с 77 до 10,7 млн рублей соответственно.
Тимур Шигабутдинов избран генеральным директором АО «ТАИФ»
В пятницу на внеочередном расширенном заседании совета директоров АО «ТАИФ» с участием раиса Татарстана приняли решение о назначении Тимура Шигабутдинова генеральным директором головной компании Группы ТАИФ — АО «ТАИФ».
— Перед компанией стоят очень амбициозные задачи. Я обращаюсь к совету директоров поддержать кандидатуру Тимура Альбертовича для назначения генеральным директором АО «ТАИФ». Прошу проголосовать, — обратился к собравшимся Рустам Минниханов. — Единогласно. Решение принято. В добрый путь!
Раис республики отметил большой опыт работы Тимура Шигабутдинова не только в ТАИФе, но и в СИБУРе: «Очень хорошие отзывы! Я лично достаточно хорошо вас знаю как надежного, крепкого, амбициозного, перспективного управленца. С нашей стороны ваша кандидатура полностью находит поддержку». По его словам, перед компанией стоят очень амбициозные задачи. Новый генеральный директор АО «ТАИФ» рассказал о планах компании на ближайшие годы и программе развития до 2035 года.
Выкуп «Мебельграда», прощание с Михаилом Скоблионком
В эти же дни стал известен новый собственник казанского торгового центра «Мебельград» в поселке Левченко. Как выяснило «Реальное время», после нескольких лет продажи объект выкупила полиграфическая компания «Куранты». По оценке экспертов, два здания ТЦ площадью свыше 15 тысяч кв. м и земля около 13 тысяч га ушли с большим дисконтом — в пределах 250—300 млн рублей.
Кроме того, в эти дни определились новые собственники госдоли завода им. Горького, а также части исторического здания на Баумана в Казани.
В начале недели в Казани простились с Михаилом Скоблионком — знаковой фигурой в деловой и общественной жизни Татарстана. Похороны основателя Еврейской национально-культурной автономии республики и владельца сети отелей «Регина» состоялись на новом кладбище города — еврейском. Могила бизнесмена и мецената стала первой на этом погосте. О бизнесе, общественной и благотворительной деятельности Михаила Скоблионка — в материале «Реального времени».
Владельцы казанского «Лизинг-трейда» в эти дни договорились распределить между собой 116 млн рублей дивидендов. Выплаты произведут из прибыли 2021 и 2022 годов, которая составила 76,2 млн и 102,8 млн рублей соответственно.
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