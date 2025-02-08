Бизнес-обзор: Миннахметовы сменили топ-менеджмент, застройщик Вознесенского тракта — владельца

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 47-я

Фото: коллаж "Реального времени"

На этой неделе совет директоров АО «ТАИФ» назначил Тимура Шигабутдинова генеральным директором. Перед компанией стоят очень амбициозные задачи, отметил на заседании раис Татарстана Рустам Минниханов. Новое руководство назначили и в казанской компании «КАПО» — из орбиты крупного игрока рынка цветмета. Топ-менеджеров также сменила семья Миннахметовых в фирмах, связанных с сетью салонов оптики. Король госзаказов в дорожной сфере — компания «Волга Автодор», заработавшая свыше 21 млрд рублей на строительстве Вознесенского тракта в Казани, обрела нового собственника. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в еженедельном обзоре «Реального времени».

На КАПО пришел новый шеф

Во вторник многопрофильную компанию «КАПО» (не путать с казанским авиазаводом) возглавил новый директор Андрей Катермин, владеющий крупным предприятием на рынке цветмета — «Вторметом». Ранее фирмой руководил ее собственник Константин Минаев.

ООО «Казанское производственное объединение» (КАПО) работает на рынке с 2004 года, сферы деятельности связаны с металлургической отраслью. Оказывает сервисные услуги, реализует автозапчасти. Имеет парк грузовиков для перевозки лома и других крупногабаритных грузов. География присутствия — Татарстан, Башкортостан, Подмосковье, Крым, Тульская и Саратовская области. Оборот за 2023 год составил 4,1 млрд, чистая прибыль — 106,7 млн рублей.

Предприятие «Втормет» на рынке 15 лет, специализируется на заготовке и переработке черных и цветных металлов. скриншот с сайта Яндекс.карты

Минаев — бывший учредитель «Втормета», который сейчас записан на Катермина. Предприятие существует 15 лет и специализируется не только на заготовке и переработке черных и цветных металлов, но и развивает переработку электрического кабеля, отходов картона, всех видов бумаги, пластика и электронного лома. В 2023 году компания показала выручку в 8,3 млрд, чистую прибыль в 174,9 млн рублей. Годом ранее предприятие засветилось в СМИ из-за ЧП в одном из своих пунктов приема лома — на ул. Тэцевской. Здесь под тяжестью снега обвалилась крыша склада металлолома, погиб рабочий.

С КАПО также связан завод спецтехники и оборудования для переработки металлолома «Таурус Моторс». Предприятие производит и поставляет ломовозы, технологические линии и станки для переработки кабеля, грейферные захваты, пресс-ножницы, гидравлические прессы и другие установки, имеет семь складов в России, включая Казань.

Из Мингера в Казань?

Обновила руководство своих компаний и семья Миннахметовых. Директора сменились в трех фирмах, связанных с сетью салонов оптики. Так, Елена Бутузова больше не руководит ООО «Корд-Оптика». Ей на смену пришла Наиля Хафизова, параллельно сменив шефа «Корд-Доктора» Ирину Мухаметханову.

Ранее Хафизова была членом совета директоров АО «ГУМ-3», через которое Хайруллины и Миннахметовы управляли зданием казанского ГУМа, пока последние не вышли из этого бизнеса. Кроме того, она упоминается в числе предпринимателей, которые оказывают услуги в загородном спа-комплексе и отеле семьи в селе Мингер Сабинского района.

Руководители сменились в трех фирмах, связанных с сетью салонов оптики «Корд». скриншот с сайта Яндекс.карты

С большим бэкграундом в области управления бизнесом еще один руководитель — Елена Максимова. Она заняла должность директора в «Оптике-Онлайн» вместо Адели Ибрагимовой. Максимова также управляет двумя фирмами Миннахметовых: марийским ООО «Корд-Лидер» в Йошкар-Оле и казанским ООО «УК Премиум» по управлению недвижимостью.

Таким образом, семья Ирека Миннахметова, унаследовавшая его активы, продолжает активно обновлять топ-менеджмент бизнес-империи. Еще в декабре вместо Владимира Рубцова, 10 лет руководившего «Казанскими аптеками», директором компании был назначен молодой бизнесмен Евгений Захватов. Он же начал руководить фирмами «Корд», «Корд-клиника», «Маркет-Ка», «Террамир».

«Темная лошадка» застройщика Вознесенского тракта

Казанская дорожно-строительная компания «Волга Автодор», не связанная с другим «дорожным королем» — ООО «Волга-Автодор», перешла к новому владельцу. Фирма была записана на Галину Рыжакову, а в эти дни ее учредителем стал Руслан Хайруллин, который в других бизнесах не числится.

В ходе строительства Вознесенского тракта в 2022 году еще при Рыжаковой «Волга Автодор» заработал почти 22 млрд рублей. Тем самым обогнал своего «двойника» — компанию Андрея Черкасина, которая годом ранее на той же дороге получила 15 млрд. Кроме схожего названия, основных заказчиков и объектов, формально эти два предприятия ничего не связывает.

В ходе строительства Вознесенского тракта в 2022 году еще при Рыжаковой «Волга Автодор» заработал почти 22 млрд рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Информации о новом собственнике — Хайруллине Руслане Гайфулловиче — мало. Единственное упоминание гражданина с такими же ФИО нашлось в картотеке Советского суда Казани, который сейчас рассматривает его иск о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. В качестве ответчиков проходят исполком Казани, Дирекция парков и скверов, администрация Советского района города.

После стройки на Вознесенском тракте финансовые результаты «Волги Автодора» стали скромнее. Оборот компании упал с 5,4 млрд в 2022-м до 2 млрд в 2023-м, чистая прибыль — с 77 до 10,7 млн рублей соответственно.

Тимур Шигабутдинов избран генеральным директором АО «ТАИФ»

В пятницу на внеочередном расширенном заседании совета директоров АО «ТАИФ» с участием раиса Татарстана приняли решение о назначении Тимура Шигабутдинова генеральным директором головной компании Группы ТАИФ — АО «ТАИФ».

— Перед компанией стоят очень амбициозные задачи. Я обращаюсь к совету директоров поддержать кандидатуру Тимура Альбертовича для назначения генеральным директором АО «ТАИФ». Прошу проголосовать, — обратился к собравшимся Рустам Минниханов. — Единогласно. Решение принято. В добрый путь!

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Раис республики отметил большой опыт работы Тимура Шигабутдинова не только в ТАИФе, но и в СИБУРе: «Очень хорошие отзывы! Я лично достаточно хорошо вас знаю как надежного, крепкого, амбициозного, перспективного управленца. С нашей стороны ваша кандидатура полностью находит поддержку». По его словам, перед компанией стоят очень амбициозные задачи. Новый генеральный директор АО «ТАИФ» рассказал о планах компании на ближайшие годы и программе развития до 2035 года.

Выкуп «Мебельграда», прощание с Михаилом Скоблионком

В эти же дни стал известен новый собственник казанского торгового центра «Мебельград» в поселке Левченко. Как выяснило «Реальное время», после нескольких лет продажи объект выкупила полиграфическая компания «Куранты». По оценке экспертов, два здания ТЦ площадью свыше 15 тысяч кв. м и земля около 13 тысяч га ушли с большим дисконтом — в пределах 250—300 млн рублей.



Стал известен новый собственник казанского торгового центра «Мебельград» в поселке Левченко. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, в эти дни определились новые собственники госдоли завода им. Горького, а также части исторического здания на Баумана в Казани.

В начале недели в Казани простились с Михаилом Скоблионком — знаковой фигурой в деловой и общественной жизни Татарстана. Похороны основателя Еврейской национально-культурной автономии республики и владельца сети отелей «Регина» состоялись на новом кладбище города — еврейском. Могила бизнесмена и мецената стала первой на этом погосте. О бизнесе, общественной и благотворительной деятельности Михаила Скоблионка — в материале «Реального времени».

Владельцы казанского «Лизинг-трейда» в эти дни договорились распределить между собой 116 млн рублей дивидендов. Выплаты произведут из прибыли 2021 и 2022 годов, которая составила 76,2 млн и 102,8 млн рублей соответственно.