«Автоградбанк» ликвидирован, Минниханов провел совещание педагогов, на саммит БРИКС приедут 20 тысяч гостей
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 15 августа.
- Арбитражный суд Татарстана постановил ликвидировать «Автоградбанк», назначив Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ликвидатором. Несмотря на попытки руководства банка привлечь ВТБ и инвесторов для санации, суд принял решение о ликвидации, что может затронуть права председателя совета директоров банка Павла Сигала.
- Казань примет рекордное количество гостей — 20 тысяч человек — в рамках саммита БРИКС с 23 по 24 августа. Для размещения гостей будут задействованы 53 казанских отеля, а также 17 других объектов размещения. Мэр города Ильсур Метшин подчеркнул необходимость модернизации отелей для привлечения большего числа туристов и поручил обеспечить тишину в период проведения саммита.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал систему образования республики, заявив, что необходимо увольнять руководителей ненужных средних профессиональных учебных заведений. Он также выразил обеспокоенность низкими результатами ЕГЭ и предполагаемым наличием коррупции в школах.
- Континентальная хоккейная лига внесла изменения в правила начисления очков в овертайме, начиная с сезона 2024/25. Теперь команда, которая проигрывает матч в овертайме после замены вратаря на полевого игрока, не получит ни одного очка, даже если пропустит гол. Это правило не действует в случае замены вратаря по правилу «отложенного штрафа».
- В преддверии выборов в Госсовет Татарстана Центризбирком запустил информационную кампанию «ИнформУИК», чтобы рассказать гражданам о выборах. С 15 по 30 августа члены избирательных комиссий и волонтеры будут раздавать информационные материалы и отвечать на вопросы жителей в крупных городах Татарстана, включая Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.
- В Казани возбудили уголовное дело после того, как шесть человек, включая посетителей и сотрудника кафе «Азу», заболели кишечной инфекцией. Пострадавшие почувствовали себя плохо после посещения заведения 3 и 4 августа, что привело к возбуждению дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы установить причины отравления.
- Продажи новостроек в Казани в июле упали на 65%, что поставило город на третье место среди мегаполисов России с самым резким снижением спроса. В целом по стране спрос на новостройки в городах-миллионниках сократился на 46,6% за месяц, а лидерами по падению продаж стали Челябинск, Ростов-на-Дону и Самара с показателем 70%.
- На 69-м году жизни скончалась Флера Андреева, депутат горсовета Набережных Челнов и почетный гражданин города. Андреева была заместителем главы города с 2014 года и долгие годы работала в мэрии.
- Татарстан вошел в топ-30 регионов России с самым быстрым ростом зарплат за год, заняв 29-е место. Средняя зарплата в республике выросла на 39%, достигнув 64,7 тыс. рублей, что выше, чем в большинстве регионов Приволжского федерального округа.
- Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом для обсуждения сохранения православной культуры и восстановления религиозных объектов, включая возрождение Казанского Богородицкого монастыря.
- В Казани наблюдается рост числа иностранных туристов: за первые 7 месяцев года город посетили 157 тысяч человек, что на 46 тысяч больше, чем в прошлом году. Самыми частыми гостями стали жители Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Китая и Казахстана. Помимо туризма, значительную часть иностранцев привлекает учеба и работа в столице Татарстана.
- Согласно исследованию аналитического агентства «ПромРейтинг» и агрохолдинга «Чистополье», жители крупных городов Татарстана считают, что республика обеспечивает себя продуктами питания лишь наполовину. При этом более половины татарстанцев высоко оценивают уровень развития сельского хозяйства в регионе. Исследование показало, что население не всегда обладает точной информацией о самообеспечении республики продуктами питания.
Ключевые события 904-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России Андрей Белоусов объявил о разработке Генштабом плана по усилению защиты Белгородской области от украинских атак. План предусматривает повышение эффективности управления войсками, взаимодействие с другими силовыми структурами и выделение дополнительных ресурсов для усиления безопасности региона. Белоусов подчеркнул важность координации действий военных и гражданских властей для эффективного реагирования на угрозы.
- В Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за масштабных разрушений, вызванных атаками украинских войск. В результате погибших и пострадавших граждан, а также поврежденных домов и инфраструктуры, регион не может самостоятельно справиться с последствиями.
- Российские десантники на каховском направлении активно используют беспилотники для уничтожения украинских военных и их техники. В частности, они уничтожили большое количество антенн спутниковой связи Starlink, лишив украинскую армию связи.
- Российские военные отбили у украинских войск поселок Крупец в Курской области. По данным Минобороны, в ходе операции противник был уничтожен. Восстановление контроля над Крупцом подтверждает информацию о том, что боевые действия в приграничных районах России продолжаются.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 638 самолетов, 279 вертолетов, 30 005 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17 064 танка и других боевых бронированных машин, 1 400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 247 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 738 единиц специальной военной автомобильной техники.
Анастасия Фартыгина
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