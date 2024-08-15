Больше половины татарстанцев высоко оценивают уровень развития сельского хозяйства в республике

Фото: Реальное время

Большинство горожан считает, что Татарстан обеспечивает себя продуктами лишь наполовину

Большинство жителей крупных городов Татарстана (11,8%) считают, что республика сама себя обеспечивает основными продуктами питания лишь на 50—60%. Знают, что этот показатель составляет более 100%, лишь 4,9% горожан. Исследование в области восприятия жителями крупных городов региона аспектов отрасли сельского хозяйства и производства продовольствия провело агентство «Промрейтинг» совместно с агрохолдингом «Чистополье».

На втором месте по популярности ответов стал вариант «обеспечивает на 100%» — за него проголосовали 11,6% респондентов. Еще 10,7% считают, что этот показатель составляет 30—50%.

Примечательно, что низко оценивают этот показатель, на 5—10%, столько же горожан, сколько и выбрали правильный ответ — 4,9%. Еще 1,9% уверены, что Татарстан вовсе не обеспечивает себя основными продуктами питания.

При этом большинство опрошенных (19,4%) затруднились с ответом.



Общий уровень развития сельского хозяйства в республике как «крайне высокий» оценили 10,9% респондентов среднего возраста и 7,6% представителей старше 55 лет. При этом варианты ответа «высокий» и «крайне высокий» выбрали 50% мужчин и лишь 32% женщин.

Наиболее позитивно сельское хозяйство региона оценивают мужчины среднего возраста, наиболее негативно — женщины старшего возраста.

К основным продуктам питания относятся молоко, мясо, куриные яйца, хлеб, сахар и растительное масло.

Молодежь чаще низко оценивает важность сельского хозяйства

Связь между сельским хозяйством и полками магазинов у дома осознают 69% опрошенных — они выбрали варианты «высокая важность» и «крайне высокая важность». Среди них 71,4% мужчин и 66,6% женщин. Эту оценку дали примерно одинаковое количество граждан среднего возраста и старше 55 лет.

Низко и крайне низко оценивают важность сельского хозяйства 3,8% респондентов. Среди городской молодежи Татарстана опрошенных, низко оценивающих важность сельского хозяйства, в три раза больше, чем среди возрастных: 6,5% против 2%.

Женщины чаще мужчин голосовали за вариант «низкая важность» — 2,7% против 0,2%. При этом 3,6% горожан дали ответ «крайне низкая важность», а среди горожанок это число составило всего 0,1%.

Треть участников опроса считает свою информированность в вопросах сельского хозяйства Республики Татарстан низкой или крайне низкой (31%), еще 20% затруднились с ответом на вопрос.

Перспективной сферу считают 34,3% респондентов

Хотели бы, чтобы их дети каким-либо образом были задействованы в отрасли сельского хозяйства и производства продовольствия в Татарстане, 34,3% горожан. Городских мужчин, желающих «аграрного будущего» своим детям, без малого 39,2%, а среди горожанок такой ответ дали лишь 32,4% опрошенных.

Среди противников такого будущего для детей насчитывается 32,5% женщин и лишь 10,7% мужчин. За вариант «и да и нет» проголосовали 28,6% горожан и 21% горожанок.

Однозначно высокотехнологичной и автоматизированной сельскохозяйственную отрасль Татарстана называют лишь 11% опрошенных. Большинство респондентов-горожан (32%) считают, что это «где-то высокотехнологичная, а где-то отсталая».

Скорее отсталым или отсталым сельское хозяйство республики называют 15,5% опрошенных. Интересно, что среди мужчин в высокотехнологичности татарстанского сельского хозяйства уверены 22% опрошенных городских жителей мужского пола и только 7% горожанок.



Елизавета Пуншева