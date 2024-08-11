«Вы не умеете читать!»

Книга этой недели — руководство по чтению великих произведений «Как читать книги» Мортимера Адлера

Фото: Реальное время

В пятницу, 9 августа, прошел Всемирный день книголюбов — праздник для тех, кто любит погружаться в мир литературы. Но как часто мы действительно понимаем, что читаем? Мортимер Адлер утверждает, что таких людей единицы. Его работа «Как читать книги» — не просто руководство, а полноценная философия чтения, способная изменить наш подход к литературе. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, о чем книга Адлера.

Настольное пособие для книголюбов

Мортимер Джером Адлер — американский философ, педагог и популяризатор знаний, чья жизнь была неразрывно связана с миром идей и книг. Он родился в Нью-Йорке в 1902 году и рано открыл для себя мир западной философии, который стал для Мортимера Адлера источником вдохновения и объектом изучения. Адлер не только преподавал в таких престижных университетах, как Колумбийский и Чикагский, но и внес значительный вклад в развитие философского образования. Он стал председателем редколлегии энциклопедии Britannica и основал Институт философских исследований.

Философские работы Мортимера Адлера пронизаны традициями Аристотеля и Фомы Аквинского. Это позволило ему не только критически переосмысливать философские ошибки современности, но и предлагать пути их преодоления. Один из самых известных трудов Адлера — работа «Как читать книги», которая быстро завоевала популярность и стала настольным пособием для всех, кто стремится овладеть искусством настоящего чтения.

Произведение «Как читать книги» было впервые опубликовано в 1940 году, и с тех пор оно стало бестселлером, который находит отклик у самых разных категорий читателей. В соавторстве с Чарльзом Ван Дореном Адлер разработал универсальное руководство, призванное помочь читателям повысить свою компетентность и глубже понимать прочитанное. Книга переиздавалась и обновлялась, оставаясь актуальной даже в условиях современной информационной перегруженности. Ее цель — научить читателей не только бегло просматривать текст, но и по-настоящему его понимать, извлекая максимальную пользу.

Чтение требует усилий

Главный вклад Адлера заключается в разработке системы из четырех уровней чтения, которые помогут читателю лучше понимать книги и осмысленно их интерпретировать.

Базовое чтение — это уровень, который мы осваиваем еще в школе. Он включает в себя простое понимание текста, умение обсуждать его и размышлять о содержимом.

— это уровень, который мы осваиваем еще в школе. Он включает в себя простое понимание текста, умение обсуждать его и размышлять о содержимом. Структурное чтение — это следующий шаг, при котором читатель делает поверхностный обзор книги. Адлер предлагает сначала ознакомиться с заголовками, оглавлением, предисловием и прочими элементами, чтобы составить общее впечатление о книге. Это позволяет читателю быстро определить, стоит ли углубляться в текст.

— это следующий шаг, при котором читатель делает поверхностный обзор книги. Адлер предлагает сначала ознакомиться с заголовками, оглавлением, предисловием и прочими элементами, чтобы составить общее впечатление о книге. Это позволяет читателю быстро определить, стоит ли углубляться в текст. Аналитическое чтение — ключевой этап, на котором строится вся методология Адлера. На этом уровне читатель учится разбирать текст на составляющие, понимать аргументы автора, критически осмысливать и оценивать их. Адлер предлагает правила, которые помогают разобраться в содержании, интерпретировать его и вынести объективное суждение.

— ключевой этап, на котором строится вся методология Адлера. На этом уровне читатель учится разбирать текст на составляющие, понимать аргументы автора, критически осмысливать и оценивать их. Адлер предлагает правила, которые помогают разобраться в содержании, интерпретировать его и вынести объективное суждение. Предварительное чтение — это высший уровень чтения, когда читатель сравнивает несколько книг по одной теме. Этот метод особенно полезен для тех, кто занимается серьезными исследованиями и хочет получить всестороннее понимание вопроса.

Адлер настаивает на том, что чтение должно быть целенаправленным, систематическим и требующим усилий. Только тогда оно принесет реальные плоды и поможет не просто накопить знания, а преобразовать их в понимание. К слову, эти способы чтения, да и почти вся книга, относятся к нехудожественной литературе. Но в последних главах Адлер адаптирует правила для художественных книг и даже для чтения средств массовой информации.

Нет литературному эскапизму

Адлер дает несколько рекомендаций по распознаванию великих книг, именно на них можно и нужно тратить свое время. В понимании Адлера, великая книга — это та, что бросает вызов читателю, заставляет его думать и преодолевать трудности. Это произведение, которое требует от читателя усилий и в итоге награждает его новыми знаниями и глубоким пониманием.

Великие книги, по мнению Адлера, должны быть выбраны с особой тщательностью. Читатель должен искать те произведения, которые помогут ему расти интеллектуально и духовно. В конце своей книги Адлер дает список произведений, которые, по его мнению, обязательны для прочтения. В него входят работы от Гомера до Эйнштейна, от античной философии до современной науки.

А вот взгляды Адлера на развлекательную литературу можно назвать довольно суровыми. Он утверждает, что книги, предназначенные исключительно для развлечения, не способствуют развитию читательских навыков и не приносят никакой интеллектуальной пользы. Такие произведения, по его мнению, лишь временно отвлекают нас от реальной жизни, не добавляя ничего нового к пониманию мира. Развлекательная литература, по словам автора, не стимулирует умственную деятельность, а значит, не способствует развитию критического мышления и глубины восприятия. Чтение ради развлечения — это приятно, но оно не дает того качества, которое мы можем получить от вдумчивого изучения серьезных текстов.

Произведение «Как читать книги» будет интересно прежде всего тем, кто хочет улучшить свои читательские навыки и научиться получать больше пользы от прочитанного. Это руководство идеально подходит для студентов, исследователей и всех, кто стремится к интеллектуальному росту. Однако книга Адлера будет полезна и тем, кто просто хочет научиться читать более осознанно и вдумчиво.

Издательство: МИФ

Перевод: Лариса Плостак

Количество страниц: 480

Год: 2024 (10-е издание)

Возрастное ограничение: 12+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».