Татарстан вошел в топ-3 регионов по социально-экономическому положению субъектов России

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в топ-3 регионов по социально-экономическому положению субъектов России, набрав 82,972 балла. Согласно рейтингу первое место заняла Москва, на второй строчке разместился Санкт-Петербург, сообщает РИА «Новости».

Рейтинг регионов выстроен исходя из агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2023 год. Благодаря собранным данным можно сделать выводы об уровне и динамике социально-экономического развития субъекта, сранивая его с другими регионами России.

В середине мая Татарстан вошел в топ-5 регионов по качеству жизни. Тогда первое место в рейтинге также заняла Москва, вторая строчка была отдана Санкт-Петербургу, завершила тройку лидеров Тюменская область. Пятерку лидеров закрыли Ханты-Мансийский АО и Татарстан.

Разиль Самигуллин