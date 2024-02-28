«Есть опасность обрушения конструкции»: казанцы жалуются на владельцев нежилых помещений, не убирающих снег

По словам местных жителей, собственники игнорируют все предписания

Фото: Реальное время

Жители дома №50 по улице Фучика в Казани пожаловались властям города на собственников нежилых помещений, которые за зиму ни разу, по их словам, не убрали снег с козырьков. Люди обеспокоены тем, что скопившиеся завалы могут довести домовое имущество до обрушения. К тому же, по словам казанцев, владельцы помещений игнорируют выданные им предписания и не убирают выросшие сугробы. Люди просят помощи у мэрии Казани, но на их сообщения администрация города ответа пока не дала.



«Высота снежного покрова — до окон квартир второго этажа»

Как пишет местная жительница Эльмира Валитова, собственники нежилых помещений на Фучика, 50 за зиму ни разу не убирали снег с козырьков. По ее словам, существует опасность обрушения конструкций под тяжестью снега, кроме того, при его таянии будет мокнуть фасад дома и может появиться плесень на стенах квартир вторых этажей.

— По информации Управления административно-технической инспекции от 30 января 2024 года, собственникам данных нежилых помещений были направлены предписания о необходимости убрать снег, однако сугробы на козырьках так и лежат, высота снежного покрова достигает окон квартир второго этажа. Собственники нежилых помещений относятся халатно к содержанию своего имущества, не считаются с нами, жильцами, нарушают наши права, используя общедомовое имущество без разрешения собственников квартир дома Фучика, 50, — возмущается жительница Казани.

Она также отметила, что входные конструкции (лестницы, козырьки) установлены незаконно, разрешительных документов, кроме рабочих эскизов, у владельцев нежилых помещений нет. Валитова обратилась к городским властям с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации.

— Уважаемая администрация, мы, жители дома на Фучика, 50 очень просим вас помочь нам в данной ситуации, просим посодействовать уборке снега с козырьков нежилых помещений на первом этаже дома, — заключила она.

«Нужно выстроить систему муниципальной полиции»

Ситуацию «Реальному времени» прокомментировал председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Михаил Застела. Он отметил, что заставлять убирать собственников нежилых помещений снег — это не дело жильцов. Этим должна заниматься администрация города. Эксперт подчеркнул: кому принадлежит нежилое помещение, тот и убирает, а если жилое, то там убирает управляющая компания. Если сверху упадет на кого-то снег, то под суд идет тот, кто его не убрал.

— Лет пять назад я был в Таллине, там ознакомился, как такие ситуации решаются у них. В Эстонии есть такое понятие, как муниципальная полиция, она не занимается преступностью, а занимается порядком в городе. Эта полиция проверяет, чтобы возле домов было чисто. На мой взгляд, у нас такой практики нет. Мэрия Казани спускает вниз указания своим подчиненным, те отправили информацию куда-то еще, и на этом дело останавливается. То есть все это не доходит до того, кто должен лично за это отвечать, — поделился Застела.

По его словам, такой конфликт интересов в Казани возникает каждый год. Каждый раз выясняется, что, например, на улице Баумана есть опасность для прохожих. А решать этот вопрос, огородив участок на случай возможного схода снега, — неправильно.

— Тут стоит еще обратить внимание на то, что крыши подъездов ломаются от наледи, если есть теплый чердак, который неправильно спроектирован. Например, в доме, где я живу, был капремонт. У нас нашелся активист, который работал с исполнителями. Я ему тогда сказал, что чердак должен содержать холодным, для этого был заменен утеплитель на новый, — и он перестал течь и покрываться наледью, — объяснил специалист.

Михаил Застела посоветовал жильцам действовать через управляющую компанию. Это может быть как предприятие, так и ТСЖ. И они должны этот вопрос решить, так как содержание дома входит в их прямую обязанность. А если это не действует, то необходимо жаловаться в «Открытую Казань», жилинспекцию и даже прокуратуру.

— Для собственников нежилых помещений предусмотрены и наказания, сначала им выписывается предписание, а затем уже их будут штрафовать. Но этим процессом нужно заниматься четко и постоянно. Нужно выстроить систему муниципальной полиции, — заключил собеседник издания.

«Жители не должны выполнять обязанности УК, но это в обычное время»

В середине февраля мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районных администраций и подрядным организациям ускорить работу по уборке снега в поселках города и расчистку дворов. «Нельзя снижать темпы по уборке снега», — заявил Метшин. «При таком объеме работы на главных дорогах очистка жилых массивов отстает, но подрядчикам поставлена задача — выполнять весь объем их обязательств», — напомнил глава города.

— Справедливо пишут, что жители не должны выполнять обязанности УК, но это в обычное время. Однако это стихийное бедствие. Когда горит дом, соседи не стоят и не смотрят со словами: «Пожарные должны тушить». Всем миром выходят и помогают соседям. Ничем не отличались эти три недели, когда такое количество снега свалилось на наши головы, — сказал градоначальник.

Метшин призвал ускорить работу в поселках: «Особенно неприемлема ситуация, когда автобус, как было на Сухой Реке, не может доехать до конечной остановки. Есть пожилые, есть мамы с детьми, они не должны месить снег до той точки, куда автобус доезжает». Мэр поручил подрядным организациям любой ценой очищать дороги, где ходит общественный транспорт.



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