Хаситэ из металла и стекла и новый туалет

Что самое красивое — и самое нужное — поставили в Старо-Татарской слободе в рамках проекта «Туркод» на 204,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Сегодня экскурсоводов Казани, работающих в Старо-Татарской слободе, познакомили с реализацией проекта «Туркод». Таким образом, завершается история, начавшаяся осенью 2021 года, когда город начал формировать заявку на конкурс федерального агентства по туризму «Туристический код центра города», в результате заняв первое место. На проект было выделено 165,7 млн рублей из федерального бюджета и 38,8 млн — из регионального. По заказу ГИСУ РТ работы выполняло «Казэнерго» по проекту «ПЦ Град».



На Насыри — «Радость»

Самая примечательная часть проекта — арт-объект на стене дома по адресу ул. Татарстан, 7. Его выполнил монументалист и график Ильнур Сиразиев.

— Композиция называется «Шатлык» («Радость»), — рассказал Сиразиев. — Здесь есть мужчина и женщина, которые приветствуют вас на входе. Есть луна, солнце, а на рушнике есть элементы Старо-Татарской слободы: Бурнаевская, Апанаевская мечеть и Марджани.

Хаситэ выполнено в виде двухголовой птицы, указал Сиразиев. Это панно выполнено при помощи металла (латунь, алюминий, бронза), стекла и различной подсветки, в зависимости от времени суток. Также Сиразиев отметил, что образ хаситэ они перевернули зеркально, чтобы он работал на всю композицию.

Также у дома Марджани, мечети «Марджани» и музея Тукая появились тактильные макеты этих зданий. На углу Фатиха Карима и Каюма Насыри устанавливается макет туристической части слободы. QR-коды на них пока никуда не ведут, но разработка информационного сайта ведется.

— Мы надеемся, что это будет не просто арт-объект, доступный для людей с инвалидностью, но также станет некой исторической реконструкцией, которая позволит широкому кругу людей увидеть архитектурные объекты под совершенно новым углом, — отметила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

Айрат Фаизов. realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Что также входит в проект?

Архитектурная подсветка 11 зданий: жилой дом Валтреста, особняк Апанаевых, табличка на Насыри, 10, дом Шигабутдина Марджани, дом Муллина с флигелем, медресе «Марджания», мечеть «Марджани», лавка Апанаевской мечети и сама мечеть, дом Исанбаевых и жилой дом на Насыри, 38.

На улицах Фатиха Карима, Кунче, Каюма Насыри и Зайни Султана — замена и установка опор освещения.

Туалетный модуль в начале улицы Каюма Насыри. К сожалению, не удалось утвердить установку туалета на Юнусовской площади.

Новая сцена в сквере по улице Зайни Султана.

Множество скамеек, урн, пюпитров, парковочных столбов, карт, указателей.

К слову, скамейки пока префектуре не принадлежат — их должны передать на баланс. После этого, заверил глава префектуры «Старый город» Айрат Фаизов, их обязательно будут чистить.

Основой айдентики проекта стал образ хаситэ — женского нагрудного украшения. Под него, в частности, стилизовали логотип, в котором прорисовали важные объекты слободы — мечеть и медресе «Марджани», Сенной базар, завод Петцольда (Александрова), Инородческую семинарию, Тихвинскую церковь.

— Хаситэ — это украшение, а «Иске татар бистәсе» — это украшение города, где каждый объект — драгоценность, — отметил один из разработчиков Донат Мухаметшин.

В качестве шрифта разработчики, по словам Мухаметшина, ориентировались на арабскую графику и труды каллиграфа Шакирджана Тагирова, первого татарского художника, получившего в Петербургской академии художеств диплом на право преподавания.

realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

«Перетянуть» со Столбова

Одна из целей проекта — продлить пребывание в слободе до 6 часов. Планируется, что здесь появятся несколько тематических аудиогидов, среди которых были озвучены такие, как «Этнография и языки» (маршрут историка Альфрида Бустанова) и «Промышленная и ремесленная Казань».

Фаизов рассказал, что планируется, в частности, общение с рестораторами с улицы Столбова с целью «перетянуть» их в эту часть слободы. Уже есть проект чайной на тележке, которая будет ездить по Насыри и предлагать напитки гостям. Впрочем, такие идеи проговаривались и ранее, а улица все также пустует.

Расшифровка логотипа. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой префектуры «Старый город» Исполнительного комитета г.Казани

Также к лету на улице Кунче вернется оформление стены утюгами и швейными машинками. Как пояснил Фаизов, стена находилась в аварийном состоянии, при этом она принадлежит Казанскому колледжу технологии и дизайна.

— Мы прошли все круги ада, потому что это историческая стена, она имеет соответствующую ценность, разрешение получено. В первую неделю начнется реконструкция стены, а к лету вернется оформление, — заверил префект.