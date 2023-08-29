День в истории: молчим 4 минуты и 33 секунды

Чем примечательна дата 29 августа?

Сегодня, 29 августа, в республике официально не поддержали переворот, открылся памятник Федору Шаляпину и новое здание Дома дружбы народов, прошло испытание первой советской атомной бомбы, Рихарда Зорге приговорили к смерти, к берегам США пришел ураган «Катрина», впервые прозвучало «433» Джона Кейджа. Родились актер Дилюс Хузиахметов, музыкант Чарли Паркер, легкоатлетка Вайомия Тайес. Скончались киноактриса Ингрид Бергман, математик Николай Бахвалов, пианист Владимир Софроницкий. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Мы — не за ГКЧП



29 августа 1987 года в Набережных Челнах родился Дилюс Хузиахметов, неоднократный лауреат премии «Тантана», актер театра кукол «Экият». Также занимается переозвучкой персонажей на канале «ШАЯН ТВ». До переезда в Казань работал в челнинском театре кукол, в 14 лет начав с машиниста сцены.

29 августа 1991 года прошла внеочередная VI сессия Верховного Совета РТ с обсуждением вопроса «О текущем моменте». В постановлении после было указано, что Татарская ССР государственный переворот 19—21 августа того же года не поддержала. В то же время Верховный Совет отменил постановление кабинета министров о передаче административных зданий, хозяйственных сооружений, принадлежащих КПСС, в собственность городского совета. В тот день было решено, что 30 августа — День образования Республики Татарстан — праздничный день.

29 августа 1999 года на улице Баумана к 125-летию со дня рождения открылся первый в России памятник Федору Шаляпину. Андрей Балашов запечатлел его в момент отъезда из родного города. На открытии присутствовали внучка Ирина Шаляпина-Мерфи (дочь сына Шаляпина Бориса) и правнучка Дася Шаляпина-Познер (внучка младшей дочери Шаляпина Даси Шаляпиной-Шуваловой), супруга президента России Наина Ельцина и заместитель председателя правительства России Валентина Матвиенко.

Памятник Шаляпину. Максим Платонов/realnoevremya.ru

29 августа 2012 года на углу улиц Павлюхина и Эсперанто (нынешней Назарбаева) открылось новое здание Дома дружбы народов — день приурочили к 20-летию создания в республике Ассамблеи народов РТ. Здание — это 4 тысячи квадратных метров и пять этажей с кабинетами национальных общественных организаций, сотрудниками Исполкома Ассамблеи, концертным и хореографическим залами, музеем, а также классами многонациональной воскресной школы.

29 августа 2022 года «Реальное время» рассказало о продолжении разбирательств казанского суда в трагедии в ночь на 10 ноября 2020 года, когда в здании бывшего вертолетного завода заживо сгорели пять «гастарбайтеров» из Кукмора, охранявшие объект без официального трудоустройства. Экс-директор частного «Агентства безопасности» не признавал вину в нарушении требований пожарной безопасности и охраны труда, а также афере с социальными выплатами.

Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Испытания в Семипалатинске

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был испытана РДС-1, она же «изделие 501», первая советская атомная бомба, имплозивного типа (взрыв направлялся внутрь) с плутонием. Мощность бомбы — 22 килотонны. После того, как президент США Трумэн сообщил об этом, несмотря на секретность операции, появилось сообщение ТАСС: «6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В.М. Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что «этого секрета давно уже не существует». Это заявление означало, что Советский Союз уже открыл секрет атомного оружия, и он имеет в своем распоряжении это оружие. Научные круги Соединенных Штатов Америки приняли это заявление В.М. Молотова как блеф, считая, что русские могут овладеть атомным оружием не ранее 1952 года».

29 августа 1943 года в Токио советского разведчика Рихарда Зорге приговорили к смертной казни. 12 лет он работал на Дальнем Востоке, передавая полную информацию о военно-политической ситуации в Японии и Китае. На Зорге осознанно работали 35 человек, еще 160 разведчик использовал без их ведома. Героем Советского Союза он стал через 20 лет после смерти. В 2005-м на одноименной улице в Казани установили мемориальную доску.

Пришла Катрин

29 августа 2005 года юго-восточное побережье США настиг ураган «Катрина». Он начал формироваться 23 августа в районе Багамских островов. Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида были объявлены зоной стихийного бедствия. Новый Орлеан массово покидали люди (но осталось около 150 тысяч бедного населения). 29-го город затопило, в нем резко повысился уровень преступности, были разрушены районы возле Мексиканского залива. 800 тысяч человек остались без электроэнергии и телефонной связи. Официально подтвержденное число жертв — 1407 человек. Полный экономический ущерб составил 125 миллиардов долларов.

29 августа 1952 года в концертном зале Маверик в Вудстоке, штат Нью-Йорк, впервые прозвучало произведение «433» Джона Кейджа. Пианист Дэвид Тюдор сыграл его в рамках концерта, обозначая трехчастность пьесы, закрывая и открывая крышку, не играя при этом ни ноты: музыкой становился шум, сопровождавший выступление.