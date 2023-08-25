ЖК «Открытие»: первые покупатели получили выгоду порядка 80%

В ноябре 2023 года в Казани с опережением будет сдан новый жилой комплекс комфорт-класса «Открытие»

Фото: Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Строительная компания «Тектум» и агентство недвижимости «ФЛЭТ» представило журналистам и блогерам почти готовый к сдаче жилой комплекс «Открытие». О его строительстве на бывшей территории «Кулонстроя» и ювелирного завода «Кулон» заявили 2 года назад. Изначальный срок сдачи объекта планировали на 2024 год. Но застройщик опередил темпы строительства на несколько месяцев и готов сдать дом уже в ноябре этого года.

Максимальная открытость

Это главная концепция жилого комплекса «Открытие»* на пересечении улиц Аделя Кутуя и Альберта Камалеева. Она заложена не только в проекте, который предполагает учет нормативов по инсоляции с максимально светлыми и открытыми к солнцу двором и квартирами, но и прозрачность по реализации объекта недвижимости. Проектировщикам комплекса и застройщику важно было показать все этапы строительства и подтвердить, что проект «на картинке» будет полностью соответствовать построенному.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Название жилого комплекса — логичное продолжение этой концепции. Директор агентства недвижимости «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов добавил, что название ЖК подчеркивает участие банка «Открытие» в реализации проекта. Хотя отметил, что главное здесь — максимальная открытость и привнесение «чего-то нового» в строительстве жилых комплексов.

«Что-то новое»

Из нового — это именно комфорт-класс жилья по рыночным ценам. Еще на стадии проекта были учтены все возможные условия повышенной комфортности для будущих жильцов таким образом, чтобы уровень жизни повысить, а стоимость квартир сохранить средней по рынку. Презентация жилого комплекса для журналистов и блогеров началась с лобби, что можно назвать однозначной «фишкой» проекта. Общее лобби для всех, кто попадает в ЖК, — это одно из нововведений, которое задает стандарт для других построек в аналогичном ценовом сегменте. Обычно лобби отельного формата — это опция жилья класса премиум. Оно исключает попадание во двор и дома нежелательных гостей, посторонних и спам-распространителей, которые забивают почтовые ящики. Кстати, почтовые ящики расположены там же, в лобби. К лобби ведут автоматически открывающиеся прозрачные двери из закаленного тонированного стекла.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Но главная особенность этой части жилого комплекса — уютная зона ожидания для посетителей с мягкой мебелью и панорамным видом на внутренний двор. Ее же можно использовать и как место проведения встреч, поскольку здесь доступен бесплатный Wi-Fi. Облицовка помещения выполнена высококачественным клинкерным кирпичом по немецкой технологии. В лобби находится консьерж-сервис, куда можно обратиться с любым вопросом по обслуживанию дома, а также оставить список гостей, которых ожидают хозяева квартир.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Архитектура и внутреннее благоустройство

ЖК «Открытие» — это авторский проект, состоящий из восьми секций с переменной этажностью от 10 до 20 этажей. Во внутреннем благоустройстве двора проектировщики постарались продумать все до мелочей. Тренд последних лет — это двор без машин. Под парковку выделено отдельное здание рядом с комплексом на 300 парковочных мест. Здесь можно безопасно гулять детям. Кроме этого, на территории двора расположено несколько игровых зон для разного возраста (для 0—3, 3—6 и 6—14 лет). При максимальной открытости двора к солнцу подумали и о тех, кто плохо переносит жару. Для этого во дворе предусмотрены специальные навесы, которые будут создавать тень летом и защищать от дождя в пасмурные дни.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Для любителей активного отдыха на территории двора организовали многофункциональные всесезонные спортивные площадки и проложили велодорожку протяженностью 1 км. Внутри самого комплекса предусмотрена также велопарковка на 36 мест. Там же специальная зона для детских колясок.

«Фишкой» двора стали три огромные ели, которые сохранили при строительстве. Вокруг них как раз и организовано все внутреннее благоустройство. А для максимального разнообразия и комфорта использовали разные поверхности. Кроме газонов с системой автоматического полива растений, здесь есть доска, резиновая крошка и брусчатка. На территории внутреннего двора будут высажены деревья. А рядом с ЖК «Открытие» в проекте заложена парковая зона, общая с жильцами соседнего жилого комплекса. Как сказал директор агентства недвижимости «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов, уже закуплено деревьев в общей сложности на 4 млн рублей.

Директор агентства недвижимости «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Вечером на территории внутреннего двора будет работать зонированное освещение. С помощью декоративной подсветки растений и дорожек жителям комплекса обещают уютную атмосферу в темное время суток.

Планировка и вид из окна

Если посмотреть путь жителя комплекса до квартиры, то он будет выглядеть примерно так: сначала человек заходит в общее лобби, потом попадает во двор, в зависимости от секции либо проходит по территории внутреннего двора, либо сразу переходит в свой подъезд, который находится на уровне земли без ступеней, что удобно для малоподвижных граждан и людей с детскими колясками. У каждого подъезда разный дизайн не только в использовании цветового решения, но и в цветочном и картинном оформлении. Подняться на свой этаж можно на бесшумном лифте KOYO. С верхних этажей открывается панорамный вид на город, внутренний двор и даже видно Волгу, а также другой берег реки.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Всего в жилом комплексе «Открытие» 690 квартир с разной планировкой и оптимальной площадью для каждого клиента — от студии до трехкомнатных. Все квартиры сдаются с качественной предчистовой отделкой White Box: стены, пол и потолок уже подготовлены к чистовой отделке, что значительно сокращает расходы и избавляет от трудоемких строительных вопросов. Владельцам квартир остается только определиться с дизайн-проектом, напольным покрытием и цветом стен.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В квартирах установлены надежные металлические входные двери, которые по безопасности и внешнему виду не требуют замены. Все межкомнатные перегородки выполнены из кирпича. Для комфортного климата в квартире установлены окна с пятикамерным профилем и двухкамерным стеклопакетом с функцией микропроветривания. Дополнительно окна оборудованы функцией защиты от открывания детьми. Энергосберегающее покрытие стекол защитит от излишне активного солнечного света летом и от потерь тепла в холодное время года. Секция с выходом на балкон всегда представлена панорамными окнами для большего проникновения солнечного света в квартиру. В отдельных планировках окна есть еще и в ванной комнате, что тоже можно назвать «фишкой» этого проекта.

В каждой комнате установлены радиаторы с терморегуляторами, что позволяет регулировать температуру и подобрать оптимальный обогрев под свои потребности. Особое внимание уделили шумоизоляции. Под стяжкой пола проложен специальный шумоизолирующий материал, который позволит жильцам ходить хоть на каблуках, хоть в тяжелой обуви, не мешая при этом соседям.

Руководитель отдела продаж ЖК «Открытие» Амир Габдуллин Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В некоторых трехкомнатных квартирах предусмотрены постирочные, а также окна в санузле, что обеспечивает естественное освещение и прекрасные виды.

По словам руководителя отдела продаж ЖК «Открытие» Амира Габдуллина, непроданных осталось всего 10% квартир. А Руслан Хабибрахманов добавил, что на первом этапе строительства стоимость квадратного метра студии составляла 160 тыс. рублей, сейчас — 240 тысяч. Поэтому те, кто купил квартиры в начале, получили выгоду порядка 80% вместо минимальных 20%, изначально заявленных.



Реклама. ИП Хабибрахманов Р.Р.

Екатерина Петрова