Возобновление проведения народных праздников у кряшен

Из истории формирования кряшенского сообщества

Одну из субэтнических групп татарского народа — кряшен — называют уникальным народом, который продолжает жить по своим традициям и сохранять свою культуру в современном мире. Как шло формирование кряшенского сообщества, какие факторы повлияли на этот процесс, в монографии «Становление и генезис кряшенской идентичности» рассказывает авторский коллектив Института истории им. Марджани.

§ 4.2. Этнокультурные и этноконфессиональные институты

Шарафиев Э.И.

Возобновление практики проведения традиционных народных праздников

Одной из особенностей, наиболее ярко отражающих содержание этнокультурного развития кряшен Татарстана в конце 1980-х — 2000 годах, было возрождение их народных праздников. Этот процесс, как правило, происходил по инициативе и в значительной степени силами самих сообществ кряшен.

Народный праздник в традиционном проявлении — это всегда локальное событие, в центре которого — проведение определенного, повторяющегося из года в год обряда. Массовые народные праздники в среде кряшен Татарстана практически полностью перестали проводиться к 1960-м годам. Новый виток в развитии праздничной культуры кряшен наступил в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда, наряду с другими элементами традиционной культуры, у кряшен стали возрождаться их народные праздники.

Традиционные народные праздники кряшен проявляются сегодня наиболее выразительно в местах их компактного расселения, в локальных сельских общинах. Соответствующие обряды проводились там исконно и были гармоничной частью жизни локальных сообществ. Также в традиционных праздниках кряшен в современный период, независимо от их территориально-административной принадлежности, широкое распространение помимо обрядовой части приобретает фестивальный компонент. К категории народных праздников мы относим традиционные праздники как календарно-аграрного, так и духовно-религиозного происхождения.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

Ярким примером возрождения традиционной праздничной культуры кряшен служит праздник Тройсын (Троица). В селе Калейкино Альметьевского района РТ этот праздник впервые в истории современной России был проведен по старинным традициям 19 июля 1994 года. Праздник Тройсын в 2004 году отмечался во многих кряшенских деревнях и селах Татарстана: деревне Брюшли Менделеевского района, селе Калейкино Альметьевского района, городе Нижнекамске, селе Крещеные Казыли и селе Уреево-Челны Рыбнослободского района.

В 1999 году впервые в постсоветский период в Кукморском районе Татарстана массово прошел праздник Нардуган. Праздник был срежиссирован с учетом присущих ему традиционных элементов: в празднике участвовали ряженые персонажи в антропоморфных и зооморфных образах (медведей, коз, солдат, цыган); проходили катания в повозках, запряженных празднично украшенными лошадьми, гадания, танцы-пляски, потехи-забавы, народные игры. Участники праздника исполняли частушки, народные песни-напевы, словесные обыгрыши, а посетители — отгадывали загадки.

Наиболее популярным традиционным праздником у кряшен Татарстана является Питрау (Петров день), имеющий генетическое родство с татарским Сабантуем и Джиеном и традиционно проводимый 12 июля. В 1991 году в селе Урясьбаш Кукморского района РТ по инициативе местного общественного активиста Михаил Михайлова возобновлено проведение праздника Питрау на поселковом уровне. Летом 1992 году удалось возродить традицию проведения этого праздника Питрау (Петров день) в кряшенском селе Албай Мамадышского района РТ. В 2000-е годы Питрау уже массово отмечали во многих селах кряшен РТ.

В некоторых поселениях кряшен проводились более редкие или специфичные для того времени праздники. Так, в деревне Савалеево Заинского района РТ с 1993 г. проводится местный народный праздник Боламык (Болтушка). В деревне Средние Пинячи Заинского района РТ возродили проведение традиционного народного праздника Җыен. В 1995 г. впервые в деревне Теплое Болото Мамадышского района РТ провели праздник Чук. Возрождалась традиция проведения праздников и обрядов, имеющих более выраженный религиозно-православный аспект. Начиная с 1997 г. в селе Бурды Тукаевского района РТ с размахом отметили Элҗен көн (Ильин день).

Стали возрождаться и традиции проведения индивидуальных для каждого кряшенского села престольных праздников. В селе Светлое озеро Заинского района РТ традиционно престольным праздником был так называемый Казанский. Он отмечался ежегодно 21 июля.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

Количество проводимых народных праздников, насколько можно судить на основании имеющихся источников, в отдельных или во многих поселениях кряшен было весьма велико, а спектр праздников — достаточно богат. К слову, в 2004 г. в деревне Средние Пинячи Заинского района РТ торжественно проводились религиозные и этнокультурные праздники: Олы көн (Пасха), Тройсын, Симек, Вознесение, Питрау, Качману, Нардуган, Сабантуй, Җыен (Джиен), престольный праздник — День Кузьмы и Демьяна и др.

Инициатива и ведущая роль в организации народных праздников, как правило, принадлежат местным сообществам. К примеру, одним из организаторов возрождения праздника Чук в деревне Теплое Болото Мамадышского района РТ является уроженец этого населенного пункта И.В. Михайлов. Известно, что в организацию и успешное проведение праздника Нардуган в г. Набережные Челны в 1997 г. большой вклад внесло руководство Набережночелнинского общества кряшен. В частности, оно изыскало спонсоров для этого мероприятия, осуществило информирование населения, организовало распечатку пригласительных билетов.

Особенностью народных праздников кряшен, проводимых в городах, было то, что в постсоветский период они стали новым явлением в этнокультурной жизни кряшенского сообщества, так как ранее такой традиции не существовало. Воспроизводились традиционные элементы обрядности разных групп кряшен. Так, ансамбль казанской общины кряшен «Айбагыр» является транслятором преимущественно праздничных традиций кряшен Пестречинского района РТ.

В городах, как и в целом по республике, возрождение праздничной культуры происходило при активном участии общественных организаций. Так, в 1991 г. в Казани в Доме работников образования (ул. Профсоюзная, д. 15, ныне синагога) прошел организованный членами местного сообщества кряшен праздник Олы көн — впервые в рамках столицы Татарстана. По воспоминаниям очевидцев, зал был заполнен «под завязку». Это начинание получило продолжение и в дальнейшем, а для проведения Олы көн выбирались более просторные помещения. 16 января 1999 г. Нардуган, также впервые, провели и в Казани, после чего праздник стал ежегодным. В январе 2004 г. в музее С. Сайдашева казанским обществом кряшен был проведен праздник Рождество (Раштау).

Стремление к аутентичности, приближенности к традиционному варианту проведения народных праздников и положительный опыт сородичей из других поселений сподвиг казанских кряшен организовать и провести 12 июля 2004 г. Петров день на открытой площадке у реки Казанка в Ново-Савиновском районе г. Казани (площадь по ул. Гаврилова).

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

В таких этнокультурных мероприятиях, как правило, принимала участие большая часть творческой элиты местных общин и, как правило, приглашенные гости из других локальных сообществ кряшен. К примеру, в 2002 г. в Казани на концерте в честь праздника Нардуган выступили Г. Ибушев и Л. Ахметова, а также гости из других мест: певец В. Шрыков, Г. Сергеев, певица З. Борисова. Подобное развитие праздничной практики происходило и в рамках кряшенских общин других городов Татарстана — Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск.

Наиболее масштабным проявлением этнокультурной идентичности кряшен Республики Татарстан в современной праздничной культуре стал Фестиваль культуры кряшен Питрау в селе Зюри Мамадышского района РТ. Сегодня, по аналогии с Сабантуем, сложилась хронологически и административно-территориальная разграниченная разноуровневая система празднования Питрау в республике: сначала проводятся Питрау на локальном уровне (села, деревни, сельские поселения), затем на муниципальном — города, в районы, а на завершающем этапе — на уровне региона — «Республиканский фестиваль культуры кряшен «Питрау», что является наглядным олицетворением концепта, выдвинутого М. Глуховым, одним из наиболее известных представителей и авторитетных этого субэтнического сообщества относительно положения кряшен в этнографической структуре татарского этноса как «народ в народе».

Изначально Питрау представлял собой престольный праздник в честь апостолов Петра и Павла (12 июля). Его праздновали только те кряшены, в селах которых были храмы, освященные в честь Петра и Павла. Несмотря на то, что праздник имеет привязку к Петрову дню по религиозному христианскому календарю, в народе он воспринимается как «вечерний Сабантуй, приуроченный к Питрау, но проводимый с вкраплениями всех народных игр кряшен».

Качество главного регионального праздника кряшен Питрау, судя по всему, стал приобретать на территории РТ только в постсоветское время. Именно в это время Питрау приобретает ступенчатую структуру во главе с единым централизованным республиканским праздником всех кряшен. Предшественниками Питрау на республиканском уровне стали городские Питрау, в рамках которых уже стала происходить унификация и стандартизация праздника. Этому процессу способствовало усиление процессов консолидации и этнокультурной идентификации в сообществе кряшен Татарстана.

В селе Зюри Мамадышского района РТ традиция празднования Питрау была возрождена в 1999 г. по инициативе уроженцев этого села Ивана и Валерия Егоровых и при участии на тот момент начальника РайПО Мамадышского района А. Иванова. На районный уровень праздник Питрау в селе Зюри вышел в 2003 году.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

В 2008 г. на проведение Питрау в селе Зюри из республиканского бюджета был выделен грант на сумму 1 млн 85 тыс. рублей. С 2009 г. Питрау в селе Зюри стал проводиться как Республиканский фестиваль культуры кряшен. В 2009 г. праздник собрал на поляне «Тырлай» села Зюри Мамадышского района РТ приблизительно 50 тыс. гостей не только из Татарстана, но и из разных районов России. В том же году на базе Информационно-методического центра Мамадышского муниципального района РТ был разработан и запущен интернет-портал pitrau.ru. Со временем праздник Питрау в селе Зюри приобрел новые черты и новые элементы, многие из которых сегодня стали традицией и повторяются из года в год.

Таким образом, на основании проанализированного материала можно констатировать, что в 1990-е — 2000-е гг. народные праздники кряшен стали одним из важнейших элементов развития их этнокультурной идентификации, одним из маркеров этнокультурной идентичности.

Традиционные праздники, проводимые в кряшенских населенных пунктах, характеризуются регулярностью проведения. В большинстве случаев они становятся ежегодными и превращаются в новую традицию. В них, как правило, доминирует народный вариант процедуры, в котором ключевую роль играет исполнение аутентичного для конкретной местности обряда. К обряду добавлялись игровой, фестивальный, спортивный компоненты. В городах институт народных праздников приобрел несколько иной формат — формат тематических вечеров с концертной программой и элементами гуляний, а также унифицированный характер. На первый план выходят камерность и разделение ролей: зритель — исполнитель.

Продолжение следует...