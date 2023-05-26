Бизнес на большой скорости: как проводить спортивные марафоны и попасть в акселератор в США / РВ Live
В 25 лет Вадим Янгиров пробежал марафон в Праге и загорелся идеей сделать такой же забег в Татарстане. Свой первый марафон Вадим организовывал в 2013 году с командой в пять человек в Набережных Челнах. Мероприятие прошло успешно, а через два года встретило поддержку у правительства Татарстана и приземлилось в Казани. 27-28 мая в Казани стартует очередной Казанский марафон. Как строить бизнес на спортивных мероприятиях, создать спорттех стартап и попасть с ним в 2022 году в акселератор в США, а также как правильно подготовиться к марафону и всем ли можно бегать — обсуждаем сегодня с Вадимом Янгировым, главным идеологом бегового движения Татарстана, спортивным продюсером и марафонцем в прямом эфире «Реального времени» Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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