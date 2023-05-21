Новости общества

10:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бал XIX века и ожившие герои: «Ночь музеев-2023»

08:00, 21.05.2023
Бал XIX века и ожившие герои: «Ночь музеев-2023»
Фото: Динар Фатыхов

В эту субботу в столице Татарстана прошло одно из самых ярких событий культурной жизни — «Ночь музеев». Мероприятие, в программу которого входят экскурсии и мастер-классы, ежегодно собирает сотни казанцев и гостей города, желающих увидеть, как преображаются знаменитые галереи и экспозиции по вечерам, когда они обычно закрыты. 20 мая с 18:30 до 23:00 посетителей ждали в выставочных залах Кремля, ГСИ и других учреждений культуры.

1/44
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Видео: Камиль Исмаилов, фото: Динар Фатыхов
ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

10:42 МСК Все новости
Новости раздела