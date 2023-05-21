Бал XIX века и ожившие герои: «Ночь музеев-2023»
В эту субботу в столице Татарстана прошло одно из самых ярких событий культурной жизни — «Ночь музеев». Мероприятие, в программу которого входят экскурсии и мастер-классы, ежегодно собирает сотни казанцев и гостей города, желающих увидеть, как преображаются знаменитые галереи и экспозиции по вечерам, когда они обычно закрыты. 20 мая с 18:30 до 23:00 посетителей ждали в выставочных залах Кремля, ГСИ и других учреждений культуры.
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