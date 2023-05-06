День в истории: Фрейд, Гастелло и Ренат Харис

Чем примечательна дата 6 мая?

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

Сегодня, 6 мая, православные чтят память святого Георгия Победоносца, а в Грузии отмечается День полиции. В этот день в Казани началось строительство здания Дворянского собрания, а в парке Победы торжественно был открыт мемориальный комплекс, в осажденном Ленинграде впервые прошел блокадный футбольный матч, а в Париже начала работу Всемирная выставка. Родились поэт Ренат Харис, композитор Рашид Калимуллин, летчик Николай Гастелло и психолог Зигмунд Фрейд. Умерли киноактриса Марлен Дитрих, драматург Борис Ромашов, педагог Мария Монтессори. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Начали строить Ратушу

6 мая 1845 года началось строительство здания Дворянского собрания в Казани. В 1842 году сгорело старое здание собрания, находившееся в Петропавловском переулке, а в 1843 году было принято решение о возведение нового. Здесь проводились как и официальные мероприятия Дворянского собрания, так и всевозможные балы, выставки и концерты. Позже здание было переформировано в Дом Красной Армии, а потом в Дом офицеров. В 1997-м оно было передано администрации Казани, а на сегодняшний день в нем располагается Казанская ратуша.

Фото boratynskiy.tatmuseum.ru

6 мая 1941 года в селе Елховское озеро Цильнинского района Ульяновской области родился поэт, драматург и литературный критик Ренат Харис. Он автор более 60 сборников поэм и стихов, сочинил либретто балета «Сказание о Йусуфе» Леонида Любовского, опер «Любовь поэта», «Сююмбике» и балета «Золотая Орда» Резеды Ахияровой, мюзикла «Алтын Казан», оперы «Черная палата», монооперы «Зеркало» Эльмира Низамова и оратории «Человек» Мирсаида Яруллина.

6 мая 1957 года родился председатель правления Союза композиторов России и РТ Рашид Калимуллин. В 1985 году он окончил Казанскую государственную консерваторию, а в 1987-м — аспирантуру. Калимуллин работает в таких жанрах, как опера, песни, хоровая музыка, симфонические и камерные произведения. Именно по инициативе Рашида Калимуллина был создан Казанский центр современной музыки Софии Губайдулиной. Его богатую коллекцию инструментов можно увидеть в культурном центре «Альмет» в Альметьевске.

Фото: Максим Платонов

6 мая 2005 года после капитальной реконструкции парка Победы в Казани там был торжественно открыт мемориальный комплекс. Сам парк был заложен в 1985 году на пересечении улицы Бондаренко и проспекта Хусаина Ямашева, а спустя 20 лет на болотистой местности были высажены 1 418 деревьев и кустарников, по количеству дней и ночей Великой Отечественной войны.

6 мая 2022 года «Реальное время» сообщило, что впервые Айдар Хадиуллин, экс-сотрудник Следственного комитета и прокуратуры заговорил под протокол на допросе в Зеленодольском горсуде. Отставник Фемиды заявил, что ничего не знает о преступлениях второго обвиняемого, брал от него лишь прозрачный пакет с медицинскими масками, перчатками и телефоном, свертка с наркотиками никогда не видел. Как такой оказался в его личной сумке — загадка.

Фото: Ирина Плотникова

Огненный таран

6 мая 1907 года в Москве родился советский военный летчик Николай Гастелло. В мае 1932 он был призван в Красную Армию и отправлен на учебу в Военную авиационную школу. Гастелло был участником трех войн. Спустя всего четыре дня с момента начала Великой Отечественной войны совершил известный «огненный таран». 26 июня 1941 года экипаж под командованием Николая Гастелло вылетел для нанесения бомбового удара по германской механизированной колонне. Самолет Гастелло был подбит, из-за повреждения топливного бака возник пожар на борту, тогда пилот направил горящий самолет на колонну врага, весь экипаж погиб. За «огненный таран» летчик был посмертно удостоен звания Герой Советского Союза.

6 мая 1942 года в осажденном Ленинграде состоялся первый блокадный футбольный матч. Местное «Динамо» тогда одержало победу со счетом 7:3 в матче против команды моряков Краснознаменного Балтийского флота. Именно этот день в годы Великой Отечественной войны положил начало товарищеским встречам, проходившим на двух стадионах Ленинграда — «Динамо» и стадионе имени Ленина (сейчас «Петровский»).

Источник wikipedia.org

Про Бастилию и кабаре



6 мая 1856 года родился австрийский психолог Зигмунд Фрейд. В 1883 году Фрейд начал работу в психиатрическом отделении, во время которой он публиковал свои научные труды. В 1885 году решил участвовать в конкурсе среди младших врачей и получил право на стажировку у знаменитого психиатра Жана Шарко. Позже Фрейд начал вести частную практику, в основном работая с невротиками. Одно из самых важных его достижений — разработка трехкомпонентной структурной модели психики. Полное собрание его сочинений составляет 26 томов.

6 мая 1889 года в Париже открылась Всемирная выставка, приуроченная к столетию взятия Бастилии. Именно там впервые была представлена знаменитая Эйфелева башня, которая была входной аркой на выставку. Внутри же посетители, к примеру, увидели действующую фотокабину. Также здесь в специальном павильоне, стилизованном под Бастилию, проходили балы. На выставке была организована премьера оперы Массне «Эсклармонда», к ее началу приурочили запуск кабаре «Мулен Руж».