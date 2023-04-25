Три концерта в день, бандиты, украденные аранжировки: гастроли Зайнаб Фархетдиновой и Зуфара Билалова в 90-е

Фото: www.youtube.com Афиша концерта середины 90-х.

Не менее, чем музыка и слова татарской эстрады, интересны ее быт и атмосфера. Зачастую артистов больше про это и спрашивают — где родились, как пришли к тому, что захотели петь, как проходили гастроли. Кажется, из изучения инфраструктуры эстрады вышла бы неплохая книга. А пока что интересные книжки пишут про артистов — одну из таких написал журналист, поэт-песенник, бывший заместитель директора Кариевского театра Гульгена Каримова о Зайнаб Фархетдиновой. Выпустило ее издательство «Рухият» в 2017 году, к юбилею певицы, она продавалась на концертах, но словно было канула в небытие.

Как «Аваз» осознал популярность



В ней можно найти немало любопытных фактов. Что историю в институте культуре их группе преподавал Рафаэль Хакимов. Что петь она начала в ансамбле «Иделкәем» при ДК меховщиков, возможно, вследствие этого их семье с Зуфаром Билаловым дали комнату в общежитии мехфабрики, в то время как молодой муж в свободное от учебы время мел улицы. Что первая ее песня, прозвучавшая на радио, — теперь больше известная по исполнению Салавата Фатхутдинова «Бер егет гармун сайлый». А далее уже были и «Сусау», и «Мин сине яратам». Но на конкурсе «Татар җыры» она выступала и с новой песней — специально отправленной ей из Альметьевска «Авыл».

В начале 90-х Фархетдинова и Билалов устроились в недавно открывшийся Национально-культурный центр «Казань». Но после их стало напрягать, что зарплата там маленькая, квартиры нет, а хочется уже и детей завести. Композитор Ганс Сайфуллин посоветовал им создать свою группу, так появился «Аваз».



На первый концерт в Челнах коллектив поехал на обычном рейсовом автобусе, с аппаратурой — и другими пассажирами. Доехав до концертного зала имени Сары Садыковой на УАЗе, она лично пошла в кассу и выяснила, что все билеты проданы, причем концертов администратор запланировал, без ведома артистов, два на сегодня и еще три на послезавтра. А муж после советует ей не ходить в ту сторону: не заполучивший билеты народ чуть не порвал ему концертный костюм. Между концертами, потратив время на автографы, еле успели перекусить в гримерке.



В итоге играли десять дней. По три концерта на всех площадках города. Похожая ситуация повторилась в Нижнекамске. Все выступления Фархетдинова провела в двух тонких платьях, поскольку предполагала, что вернется из Челнов на следующий день. На сцену несут для согрева мед и даже чеснок. При этом, повторим, коллектив ездит все на том же рейсовом автобусе. В том же году одно из платьев она сожжет утюгом в Альметьевске — пришлось выступать в нем, отрепетировав все движения так, чтобы дыры не было видно. К тому же за кулисами процесс контролировал муж.

Автобусы, автомобили и няни

В результате в 90-е «Аваз» разросся до коллектива в 20 человек. Поэтому, к примеру, в своем автобусе артисты организовали кресла, которые превращались в полноценные спальные места (с матрасами). А когда автобус сломался зимой между Елабугой и Мамадышом, его охраняли, греясь поочередно на посту ГАИ Зуфар, Зайнаб и муж сестры Зуфара Фарит. Ну а свою первую машину «Жигули» Фархетдинова получила в качестве приза на Сабантуе в Салмачах как лучшая певица.

После появился сын Булат, причем артистка пела вплоть до родов, выстроив гастрольный график так, чтобы в последние дни быть рядом с Казанью. В результате будущий отец был вынужден поехать на 40-летие Альметьевска аккурат в день родов. То было в сентябре, а уже в ноябре «Аваз» поехал в очередной тур. А упомянутый выше Фарит стал «усатым нянем». Так что первые месяца будущий певец Акбулат провел на гастролях, иногда выходя на сцену без предупреждения — чисто поздороваться с артистами.

И конечно же, братки

Закончим историю про 90-е от Фархетдиновой драматично. Тогда артисты все возили с собой — не только аппаратуру, но и деньги. Для защиты носили газовые баллончики и пневматические пистолеты. Остановить такой автобус ночью и вызвать парней на разговор — обычное дело. Или даже попытаться вломиться в номер. В результате в Уфе у коллектива украли всю аппаратуру и концертные костюмы — прямо из комнаты администратора гостиницы. А это значит, что пропали и аранжировки, загруженные в синтезаторы. После обращения в милицию вернули только часть костюмов. Аранжировки пришлось делать заново.

Можно ли сказать, что с тех пор условия жизни татарских артистов изменились? По-разному. Но можно уверенно сказать, что теперь никто не дает по три концерта в день.