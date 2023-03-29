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Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «Уважаемая администрация, вы должны решать проблемы, а не создавать их»

10:48, 29.03.2023 7 Сюжет: «Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 21

Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «Уважаемая администрация, вы должны решать проблемы, а не создавать их»
Фото: коллаж realnoevremya.ru

Ежедневно публикации в телеграм-каналах органов исполнительной власти Татарстана, в том числе традиционный утренний раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!», собирают комментарии с просьбами и жалобами жителей республики. Татарстанцы обращаются к властям городов и районов для решения тех или иных проблем, большая часть которых касается состояния дорог, а также благоустройства. О чем просят представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Что должно произойти, чтобы нашли в бюджете денег и сделали к нашему массиву примыкающий съезд?»

Чаще всего к Рустаму Минниханову обращаются по поводу дорог:

— Рустам Нургалиевич, насчет дорог: ведь это без толку делать ямочный ремонт по сто раз! Без толку и от новых дорог! Сто раз слышал от работников дорожных служб, что им не нужно качество, им нужна постоянная работа! Дело в этом! Пора просто создавать бетонные полотна, подушки, а асфальт сам вполне нормальный! Дело только в подушке, что под асфальтом, и это уже знает вся страна!

— Здравствуйте уважаемый раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич. Решила вам написать тут комментарий с надеждой, что все-таки заметят мое обращение и найдутся пути решения. Меня зовут Гульнара, я являюсь представителем многодетных семей села Борок Нижнекамского района. Каждый год просим обратить внимание на опасный участок дороги, и вроде как нас сперва услышали, но когда сегодня зашла на портал «Народный контроль», то увидела, что сроки перенесены. Оказывается, так просто и легко сдвигать сроки исполнения заявки и никто за это не отвечает. В 2014 году раздали участки многодетным семьям. Поселок с каждым годом разрастается, и нам необходим съезд безопасный с трассы, которая относится к ГКУ «Главтатдортранс». Заезжать к своим участкам очень опасно, также и выезжая мы подвергаемся опасности. У нас выезд осуществляется сразу на трассу, нет полосы разгона. В этом месте был случай ДТП со смертельным исходом, многократные ДТП. Что должно произойти, чтобы нашли в бюджете денег и сделали к нашему массиву примыкающий съезд? Мы же не просим построить нам магистраль. Просим обратить внимание на нашу проблему и решить ее благополучным для нас образом.

Есть и обращение по поводу истории, которая недавно прозвучала в телеграм-каналах:

— Уважаемый Рустам Нургалиевич! Помогите побороться с беззаконием, которое творится в Казани! После шести выигранных судов мама не может вернуть ребенка! 2 года мы боремся по закону, но несмотря на все постановления, соцслужбы, приставы, прокуратура разводят руками и бездействуют! Бывший муж препятствует общению матери с ребенком, решение судов не исполняет и ему все сходит с рук... Для чего существуют законы, если их игнорируют, или они только на бумаге?! Просим вас, как представителя власти, оказать влияние на местные структурные подразделения и привести в действие решения судов!

«Полностью с вами согласен. Бестолковая растрата денег»

В Альметьевске сразу по двум темам разгорелись споры между жителями и представителями власти. Первая касается дорог и благоустройства:

— Здравого смысла тут в группе я уже не вижу, но есть ряд вопросов:

  • А где вы на ул. Чкалова в РТС нашли пешеходные переходы? Можно показать?
  • На той же улице Чкалова этих кочек и так море.
  • Ул. Тельмана, около поликлиники — там не надо ставить кочки. Там надо заделать часть ям, что останется — как раз и будут вожделенные вами кочки.
  • Можно продолжать много и до бесконечности.

Отдельно выделю «пешеходные заграждения». Это речь про те самые бестолковые заборы на дорогах, что зимой занесены снегом и стоят стеной? И те самые, из-за которых при выезде с прилегающей территории не видно машин и случается достаточно много ДТП? Выкиньте их. Бестолковые это штуки. Поставьте нормальные. Вот если эти бессмысленные и странные «работы» отбросить — будут вам и деньги сделать толковые дороги, тротуары и прочее. Что людям толку с заборчиков и кочек ваших? Видимость бурной деятельности, да и все.

— Полностью с вами согласен. Бестолковая растрата денег. От их знаков и заборчиков толку нет. Но от согласий, да писанины в этом канале толку не больше. Понавтыкают лайков к сообщению — это максимальный результат. Очень жаль, что наш красивый город служит в последние годы лишь «трамплином» для тех, кто мог бы сделать много хорошего, а вместо этого быстренько показывает «бурную деятельность» и упрыгивает дальше «в столицы».

На обращение ответил Денис Косарев, заместитель руководителя исполкома Альметьевского района по строительству: «Согласен по вопросу знаков, ограждения и неровностей, но это предписание ГИБДД. С удовольствием не тратил бы на это деньги, но обойти не могу».

Также жители поинтересовались про улицу Балакина — «там же кошмар». В ответ Косарев сообщил: «Много где кошмар. По Балакина сообщу позже, работаем с ТН по ней». Еще одна жалоба звучала так:

— Хочется услышать ответ от представителей администрации: почему такое скотское отношение к жителям частного сектора?!

Ответ замруководителя исполкома был следующим:

— В таблице указано 54 млн город и 50 млн частный сектор. Все вопросы этими деньгами не закрыть, но это все, что есть. Понимаю, что не скотское отношение — это закрыть именно ваш вопрос, но вы думаете только о себе, а я по долгу службы — о всех. Я такой же житель частного сектора, и это дорога, где я живу. Я давно мог ее закатать в асфальт, но я этого не сделаю. С соседями вместе отсыпали подъездные пути, не приглашая телевидение. Соседи не занимают должностей, работают водителями, воспитателями, простыми рабочими, но мы делаем все вместе для себя и своих детей. Я не хвалюсь и не кичусь, и не призываю «делай как я», но я прямо смотрю вам в глаза, и стыдить меня не надо.

Фото: соцсети

Вторая тема касается образования:

— Объясните, пожалуйста, почему дети из зоны Д должны ходить в 15 школу, которая находится за 3,5 км вдоль Шевченко (улица очень оживленная), переходить ее, Балакина и пр. Строителей, когда рядом есть 24 и 25 школы? Кто и по каким критериям составлял схему отнесения жилых районов к школам? Очень хочу получить ответ на вопрос, который задала выше. Уважаемая администрация, если я правильно понимаю, вы должны решать проблемы жителей города, а не создавать их. От ул. Строителей в сторону Зарипова всего 6 школ на огромный район. Из них всего 2 общеобразовательные (24 и 25). А это районы, где самое большое количество молодых семей с детьми! Лицеи нужны городу, бесспорно! Но в лицеи родители готовы возить детей в любую точку города! Как быть тем, кто живет рядом и готов обучаться в обычной средней школе??? Почему мы должны возить первоклассников в другой район??? Тогда чего уж мелочиться? В районных школах, наверное, не такой большой набор. Прикрепите зону Д к Кульшариповской школе или к Калейкинской. Километраж один и тот же!!! Еще есть Старый Альметьевск и 2 Мактамы.

Ирина Павловская, глава управления образования Альметьевского района, сообщила следующее:

— Добрый день! Укажите, пожалуйста, улицу, зона Д закреплена за разными школами. Это сделано для того, чтобы был выбор. К слову, Кульшариповская и Калейкинская школы дают хорошее образование, школы после капремонта, они ничуть не хуже городских школ.

Такой ответ не особо устроил заявительницу:

— Ул. Садри Максуди. Нисколько не сомневаюсь в качестве образования в школах перечисленных населенных пунктах. Как я понимаю, вы лично будете возить детей из зоны Д в вышеуказанные школы? Объясните, пожалуйста, почему я, имея школу в шаговой доступности, должна возить ребенка за тридевять земель? К слову, выбор без выбора. Выбором считается не выбор равноудаленных школ, в одной из которых мест нет, как мы понимаем из массы гневных сообщений в чате. А если бы я могла выбрать поближе и подальше. СОШ 24 работает в полные 2 смены, СОШ 25 тоже, туда в этом году планируют поступать 267 первоклассников. Всегда в июле — августе начинается активное движение, переход из одной школы в другую, небольшое количество мест для детей не по прописке имеется. Будем решать вопросы индивидуально. По-моему, я уже писала, что задача администрации заключается в решении проблем жителей города. Или я ошибаюсь? Ситуация возникла по причине того, что ранее той же администрацией были приняты неверные решения. Вы прекрасно понимали, что строительство лицеев в густонаселенных районах только усугубит проблему нехватки школ в них. Логично предположить, что в лицей будут возить детей из других районов. И это нормально! Задача лицея отобрать лучших из лучших и дать им углубленные знания. По поводу активного движения в июле — августе и индивидуального подхода к каждому. Напишите ФИО и контакты сотрудника, который не просто будет гонять меня по инстанциям, а решит вопрос со школой в шаговой доступности. А если не решит, то будет нести ответственность за халатное отношение к работе. А поскольку таких, как я, немало, контакты здесь опубликуйте в закрепе. Кроме того, я должна понимать, какая мера наказания последует за невыполнение этой задачи. Приказ подписан вами, соответственно, вы не могли не понимать, что у жителей возникнут проблемы.

«У нас весна в этом году, как в Европе. Деревенская Венеция с затопленными улицами, Париж с горами мусора»

В Казани чаще всего жалуются на потоп на дорогах и неубранный мусор:

— По двору дома Кулахметова, 18 течет вода. Ситуация из года в год повторяется.

Фото: соцсети

— У нас весна в этом году, как в Европе. Деревенская Венеция с затопленными улицами, Париж с горами мусора. Правда, никаких демонстраций и никаких туристов. Чьих же это рук дело?

— Надеюсь, наша администрация города и мэр успеют до следующей зимы решить все вопросы, чтобы не допустить тех проблем, которые были этой зимой. И нам не пришлось бы ломать свою обувь. Промолчу насчет рук и ног.

— Не знаю, куда обращаться по поводу неограниченного кормления сизых голубей в сквере на пересечении ул. Х. Ямашева и проспекта Ф. Амирхана около дома №2. Загажена и уже совсем «убита» часть земельного участка напротив магазина из-за того, что многие люди считают необходимым круглосуточно «спасать» и кормить «бедных» птичек, рассыпая в неограниченном количестве крупы, оставляя пищевые отходы, крошат хлеб. Почва вся выгорела от птичьего помета. На замечания не делать этого люди не реагируют и продолжают и дальше кормить птиц. Уже нет красивых цветников, которые там были раньше (лет 20 назад). Снесли и маленький фонтанчик. Упростили совсем содержание этого сквера, никто не занимается формированием крон деревьев, не «заморачивается» с посадкой цветов и так далее. Сквер превращается в запущенную проходную зону. А это как-никак центральная улица и первая линия. «Проспект Фатыха Амирхана» — это очень звучно, но проспект не должен выглядеть, как «захудалая» улочка в каком-то пригороде. Очень бы хотелось видеть это место в свежей зелени деревьев и в цветном разнообразии цветников, с уютными лавочками, где могли бы отдыхать возрастные жители и гулять молодые семьи с маленькими детьми, где могли бы встречаться молодые люди и т.д. Может, администрация города обратит на это внимание и не будет вкладывать миллионы рублей только в ремонт и постройку дорог (которые, бесспорно, тоже очень необходимы), но и выделит немного средств на содержание таких вот маленьких скверов, которые просто необходимы нашему красивому городу.

— Необходима уборка около «Пятерочки» по улице Губкина, 75, рядом киоск «Трубка мира», пекарня, «Магнит», напротив автосервис, еще одна «Пятерочка», и это безобразие длится годами. Я не припомню, чтобы там когда-то было чисто. Кто ответственен за эту территорию?

Фото: соцсети

— Доброе утро. Вот так «вывезли» мусор с поселка Восточный в ответ на наши обращения. Это ответ нам — типа, вот получите. Хотели, чтобы убрали? Вот вам. Это что за издевательство? Убрали один контейнер и все? Картина на 7.40 29 марта.

Фото: соцсети
Дарья Пинегина
ОбществоВластьИнфраструктураОбразование Татарстан

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 комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 29 мар
    Казахстан приступает к реализации программы высылки РОССИЙСКИХ космических сил из Байконура . Это я к тому как наши Татарстанские власти в очередной раз прокололись с переименовыванием улиц столицы. Не на ту лошадку поставили , и ушли в минус .
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    Анонимно 29 мар
    Кто ж знал
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    Анонимно 29 мар
    для того у тех кто во власти доходы большие чтобы знать . раз не знали ну меняйте работу те кто был автором переименования на выход с вещами
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  • Анонимно 29 мар
    Все проблемы связаны так или иначе с дорогами
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    Анонимно 29 мар
    нет все проблемы с неквалифицированным управлением не умеют городские клерки работать. всё просто всех клерков казанских надо уволить их любой заменит
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    Анонимно 29 мар
    дороги да коммунальные услуги
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    Анонимно 29 мар
    все проблемы связаны стем что ка купарвляют м естные л.юбой сферой в лю.бой сфере где управляют мсетные клерки там развал и позор
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