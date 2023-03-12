Камера! Мотор! Снято!

Разбираемся в тонкостях кинематографа с помощью художественной и нон-фикшн литературы

Фото: Екатерина Петрова

История кино началась в конце XIX века, когда братья Люмьер создали первый синематограф. С тех пор кино — это популярное развлечение и искусство, которое привело к появлению новых жанров и развитию технологий. Кино использовали для разных целей — от развлечения до пропаганды. Оно оказало огромное влияние не только на культуру, но и на общество в целом.

Братья Люмьер, Луи и Огюст, изобрели синематограф — первое устройство, которое фиксировало движение и звук на пленке. Это изобретение стало отправной точкой для киноиндустрии и началом новой эры в истории искусства.

До этого Люмьеры занимались фотографией. В конце 1880-х годов Огюст начал экспериментировать с устройствами, которые могли записывать и воспроизводить движение. В 1894 году братья Люмьер запатентовали изобретение, которое назвали «синематограф».

Первый публичный показ прошел 28 декабря 1895 года в Париже в «Гран-Кафе». Сначала изобретатели показали фильм «Выход рабочих с фабрики Люмьер», а затем «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Зрители были потрясены новым изобретением. По легенде, часть людей выбежала из кафе, опасаясь, что приближающийся на экране поезд выйдет за пределы их поля зрения.

Следующие годы стали золотым веком кинематографа. Тогда были созданы первые полнометражные фильмы и начались эксперименты со звуком и цветом. Кино стало одним из самых популярных видов развлечения в мире и остается им по сей день.

Правда, за сто с лишним лет производство кино, как и его восприятие, сильно изменилось. Учитывая все появившиеся технологии и расширение жанров, кажется сложным выделить в истории кинематографа главное. А именно это обещает читателю книга Йена Хейдна Смита. Однако это не линейное повествование, а коллекция с примерами. У такого подхода есть своя привлекательность, особенно когда все содержание книги включает четыре раздела: жанры, знаковые фильмы, направления и приемы.

В книге «Главное в истории кино» автор перечисляет 36 жанров от вестерна до фильмов о супергероях. Среди них есть такие знакомые, как мюзикл и хоррор, а также менее известные, как дзидайгэки или «медленное кино». Это своеобразный путеводитель в мире кинематографа.

«Главное в истории кино» не стоит воспринимать как исчерпывающую энциклопедию или глубокое исследование, которое может дать кардинально новую информацию или пролить свет на тему. Это краткая история, которая стремится поместить фильмы, приемы, жанры и направления в последовательный контекст. И с этим книга очень хорошо справляется.

Она станет отличной отправной точкой для тех, кто ничего не знает о кино. Хотя таких, пожалуй, не существует. А также это замечательный подручный инструмент для любителей киноискусства, которые много смотрят, довольно много знают, но не задумывались, как разные направления, жанры и даже режиссеры переплетаются между собой.

Отдельное удовольствие — списки. Хотя нужно признать, что составлены они довольно субъективно. Но тем и хороши. Смит ограничил выбор только одним фильмом от одного режиссера. В основном он показывает, какой фильм наилучшим образом иллюстрирует определенный этап в истории кино, а не какой лучший или популярный у конкретного режиссера.

До начала чтения книги у меня было предположение, что короткие заметки в каждом разделе могут оказаться настолько общими, что если вы хоть немного знакомы с темой, то можете заскучать. Но Смиту удалось установить связи между различными темами и временными периодами, в которых разные жанры и направления расцветали или угасали. Несмотря на компактность информации, книга выглядит как навигационная инфографика. Можно перескакивать в разные разделы, углубляться в особенности одного фильма или жанра. А можно читать страницу за страницей, не перескакивая. При этом сложно потеряться, поскольку у каждого графического элемента понятный навигационный смысл.

Еще одна ценность книги — это списки похожих кинолент. Очень удобно, когда хочется посмотреть что-нибудь в одном жанре или с похожим настроением и атмосферой.

На оборотной стороне книги в цитатах рецензентов можно найти рекомендацию как «справочник для начинающих». Пожалуй, не соглашусь, хотя те, кто только хочет познакомиться с миром кино, однозначно узнают много нового. Но и «продвинутые зрители» найдут в этой книге полезную информацию. К примеру, получат хороший обзор истории кино в целом, а не эпизодически.

Издательство: «МИФ»

Перевод: Михаил Захаров

Количество страниц: 224

Год: 2021

Возрастное ограничение: 18+

Что читать

Валери Тонг Куонг. «Внутренняя война», Polyandria NoAge (16+)

Пакс Монье, актер второго эшелона комедийных ролей, отбросил мечты о славе. Но однажды звонит его агент и не сообщает, что великий американский режиссер хочет встретиться с ним и как можно скорее. Вернувшись домой, чтобы надеть пиджак, актер услышал шум драки на верхнем этаже, но убедил себя, что это неважно. Когда он вернулся, ему сообщили, что на студента Алексиса Винклера жестоко напали. Через год актер знакомится с загадочной Эми Шимидзу и влюбляется в нее, не зная, что она мать Алексиса. Скоро Пакс оказался в ловушке своей совести, которая не дает ему покоя.

Майкл Хейг. «Голливудский стандарт», «Альпина нон-фикшн» (12+)

«Голливудский стандарт» уже более двадцати лет считается наиболее полным руководством по мастерству написания сценариев для кино и телевидения. Теперь книга полностью пересмотрена и обновлена в соответствии с последними тенденциями и требованиями к сценариям. Ее автор — эксперт по истории Голливуда и консультант по сценариям Майкл Хоуг — ведет читателей шаг за шагом по пути написания и продажи успешных сценариев. Если вы хотите прочитать только одну книгу о мастерстве сценариста, то это должна быть именно эта.

Терри Пратчетт. «Движущиеся картинки», «Эксмо» (16+)

На фантастическом Диске, когда алхимики обнаруживают волшебство серебряного экрана, камеры начинают снимать, и духи внутри должны быстро создавать сюжет. Но какова темная тайна Холливудского Холма? Когда знакомые космические клише Голливуда попадают в этот мир, первым звездам Диска предстоит раскрыть ее. Бравый Виктор и Феда сражаются с силами зла и кинорекламой. Восхищайтесь умным псом Гасподом и наслаждайтесь просмотром съемок фильма «Разорванный», самого странного фильма о Гражданской войне, который когда-либо был снят. Это страстная сага, которая разворачивается на фоне безумного мира, удивляющая своей оригинальностью и масштабом. Вы не сможете устоять перед этой книгой.

Фрэнсис Форд Коппола. «Живое кино», «Альпина Паблишер» (16+)

Фрэнсис Форд Коппола понимает, что цифровые инструменты изменили кинематограф за последние 25 лет и продолжат изменять способ создания и режиссуры фильмов аналогично тому, как это было в период перехода от немого кино к звуковым фильмам. Прототип этого подхода — прямая трансляция спортивных событий с использованием продвинутых цифровых технологий и множества камер. Не за горами время, когда режиссеры или команды кинематографистов через интернет создадут живые фильмы для мгновенной передачи по спутнику во всем мире. Однако требования при трансляции прямых спортивных соревнований несравнимы с амбициями «кинематографических авторов», вдохновленных великими режиссерами. Коппола объясняет, что процесс интеграции высших художественных стандартов предыдущих поколений в среду живого кино может быть достигнут через создание нового вида экранного искусства. Коппола использует свои знания истории кино XX века, чтобы сочетать видение этого развивающегося кинематографического средства с автобиографическими и историческими эпизодами. Кроме того, он опробовал этот новый формат и создал руководство, которое раскрывает, как спонтанность нового жанра в итоге может перенести кинематограф на другой уровень.

Шарль Левински. «Кастелау», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)



Зима 1944 года. Баварские Альпы — мирный уголок, несмотря на то, что идет война. Команда киностудии UFA делает все, чтобы отправиться туда. Они получают заказ на съемку фильма, представив его важным для военных целей. Группа застревает в заснеженной горной деревне Кастелау, а съемки выдуманной истории постепенно превращаются в историю самой съемки. Главное — кино должно выглядеть правдоподобно. Из новой лжи развиваются интриги, так что вскоре никто не может отличить, где вымысел, а где реальность. Это напряженный роман, основанный на реальных событиях, от успешного швейцарского автора.

Алекс Паппадимас. «Киану Ривз: победы, печали и правила жизни», «Азбука» (16+)

Это одновременно ода и исследование одного из самых легендарных актеров Голливуда — Киану Ривз. Он известен как звезда боевиков и мечта женщин. Журнал People называет его «бойфрендом из интернета», любителем старых мотоциклов, издателем книг по искусству, живым мемом и легендой. Он, казалось бы, нарушает все правила, установленные для знаменитостей в XXI веке. В своей книге культурный критик Алекс Паппадимас пытается разгадать загадку Киану Ривза. Книга остроумна и смешна. Она рассматривает все работы актера, даже «Джонни Мнемоник», где Киану сливается с дельфином. Паппадимас пытается трансформировать жизнь актера в уроки, которые мы можем извлечь и одновременно с этим понять Голливуд, американскую культуру и даже жизнь.

Жиль Делёз. «Кино», Ad Marginem (16+)

Это не история кинематографа, а попытка классифицировать изображения и знаки, которые появляются в нем. Здесь рассматривается первый тип изображения — движущееся, со своими основными видами: восприятия, эмоционального воздействия. Великие авторы кино каждый по-своему изобретают и составляют картины и знаки. Они не только сталкиваются с художниками, архитекторами, музыкантами, но и с мыслителями. Недостаточно просто жаловаться или радоваться захвату мысли звуковизуальными средствами. Нужно показать, как мысль работает с оптическими и звуковыми знаками движущегося изображения, а также с более глубоким изображением времени, чтобы иногда создавать великие произведения.

Дайан Китон. «Кое-что еще», «Редакция Елены Шубиной» (16+)



Дайан Китон написала мемуары о своей матери и о себе. Книга знакомит читателей с женщиной, известной всему миру как Энни Холл, и ее матерью — любящей, сложной и умной Дороти Холл. Чтобы написать о себе, Дайан поняла, что необходимо рассказать о своей матери и о том, как связь с ней определила жизни обеих женщин. Дороти вела восемьдесят пять дневников, в которых писала о своей жизни, семье, браке, а также запоминающихся историях о бабушках и дедушках Дайан. Дайан изучила эти страницы и создала непоколебимый портрет матери, женщины с неугомонной интеллектуальной и творческой энергией, борющейся за свои таланты. Книга рассказывает о четырех поколениях семьи, простирающихся на протяжении ста лет, и о местах, которые были очень американскими.

Сергей Капков. «Королевы второго плана», «Бослен» (12+)

Старухи — так обычно называли актрис, игравших женские роли старшего возраста. Они были незаменимы в театре и кино. Некоторых знали только по имени, но все узнавали их лица. Театр сатиры искал пьесу для Татьяны Пельтцер. Но почему ее карьера началась так поздно? Почему она не осталась в Германии со своим мужем? Что пугало Татьяну Ивановну всю жизнь? Какой подвиг совершила Гликерия Богданова-Чеснокова в блокадном Ленинграде? Почему ей не дали звание народной артистки? Как Мария Капнист выжила в лагерях? Как она разыграла соседок по дому? За что ее считали ведьмой? Почему Софье Пилявской не понравился фильм «Покровские ворота»? Как Елизавета Уварова вдохновила Евгения Шварца на литературное творчество? Какая связь между забытой звездой мюзик-холла Валентиной Токарской и успехом Любови Орловой и Клавдии Шульженко? В книге киноведа Сергея Капкова собрано около двадцати портретов актрис-старух. В ней представлены монологи, интервью, рассказы от третьего лица, а также фотографии и беседы с друзьями и родственниками героинь.

Том Шон. «Кристофер Нолан: фильмы, загадки и чудеса культового режиссера», «АСТ» (12+)

Книга, написанная в сотрудничестве с Кристофером Ноланом, рассматривает его как наиболее глубокого и коммерчески успешного режиссера нашего времени. Автор показывает личный взгляд на режиссера, исследуя его мысли о влияниях, видении, загадочном детстве и фильмах. Книга содержит фотографии, зарисовки сцен и эскизы, где Нолан рассказывает о развитии своих кинолент и о писателях, художниках, режиссерах и мыслителях, которые вдохновляли его. Это исследование — прекрасный образец интеллектуального, просветительского чтения. Последний блокбастер Нолана «Довод» также рассмотрен в книге и описан как большой, красивый и грандиозно приятный фильм.

Брайан Рафтери. «Лучший год в истории кино. Как 1999-й изменил все», Individuum (18+)

Культурный журналист и эксперт по современному кино анализирует фильмы 1999 года. Возможно, это был самый революционный год в истории американского кинематографа. Фильмы того года созданы смелыми режиссерами и исполнителями, свободны от ограничений бюджета, технологий и вкуса. Они расширили границы кино и привлекли зрителей, затронули темы от секса до насилия и конца света. Они стали киноклассикой. Эти фильмы не только изменили кинематограф, но и дали видение наступающего XXI века. «Лучший год в истории кино» — это рассказ не только о том, как были созданы фильмы, но и о том, как они изменили наш взгляд на мир.

Эллис Кэт. «Мистер Джиттерс», Clever (16+)

Дочь режиссера фильмов ужасов Лола Нокс не боится ничего — до тех пор, пока не попадает в Харроу-Лейк. Там живет ее бабушка. Лола переезжает к ней, когда отец становится жертвой жестокого нападения в их квартире в Нью-Йорке. Харроу-Лейк — это жуткий городок, где был снят культовый фильм ее отца. Местные жители странно увлечены кинолентой, которая прославила их город. Чем больше Лола узнает о городе, тем страшнее он кажется. При этом у Лолы тоже есть секреты. И если она не найдет способ покинуть Харроу-Лейк, они могут стать причиной ее смерти.

Джонатан Коу. «Мистер Уайлдер и я», «Фантом Пресс» (16+)

В этом романе Джонатан Коу рассказывает историю наивной молодой женщины Калисты, которая отправляется в путешествие по миру летом 1977 года. Она оказывается на греческом острове, превращенном в киносъемочную площадку, где работает знаменитый голливудский режиссер Билли Уайлдер. В то время как Калиста пребывает в восторге от своего нового приключения, Уайлдер понимает, что его звезда может померкнуть. Он финансирует свой новый фильм немецкими деньгами, и когда Калиста следует за ним в Мюнхен для дополнительных съемок, она становится свидетельницей путешествия по памяти в темное сердце семейной истории Уайлдера. В романе, который можно назвать историей становления личности и интимным портретом одной из самых интригующих фигур кинематографа, автор обращает свой взгляд на природу времени и славы, семьи и ностальгии.

Алессио де Санта. «Мой брат Уолт Дисней», «КомпасГид» (16+)

Это история о крепкой связи между Уолтом и его братом и соратником в бизнесе Роем Оливером. Читатель может проследить историю создания и развития студии Диснея и ее успех в киноиндустрии. Все события рассказываются глазами Роя, невероятно скрытного и держащегося в стороне от прожекторов, но при этом безупречного бизнесмена, который с легкостью управлял огромным количеством сотрудников и поддерживал отношения с ведущими персонами того времени — от Говарда Хьюза и руководства Банка Америки до Бенито Муссолини. Отношения между братьями иногда были конфликтными, но всегда эмоционально сильными. Именно это стало ключом к успеху самой известной мультинациональной компании в мире. Триумф компании был достигнут благодаря совмещению черт характеров двух братьев: творческой и порой безудержной личности Уолта, который обладал невероятным чутьем на новые возможности, но часто проявлял чрезмерную самоуверенность, и спокойного характера Роя, который умел убеждать других людей.

Мари Бенедикт. «Одна в мужской компании», «Аркадия» (16+)

Хеди Кислер повезло. Благодаря своей красоте, она получила главную роли в фильме и вышла замуж за могущественного австрийского оружейного поставщика, что позволило ей избежать нацистского преследования, несмотря на еврейское происхождение. Но Хеди к тому же обладала умом. На роскошных ужинах в Вене она подслушивала планы Третьего Рейха. Однажды в 1937 году она сбегает от контролирующего мужа и растущей угрозы со стороны нацистов. Хеди оказывается в Голливуде, где становится знаменитой актрисой Хеди Ламарр. Но у женщины есть еще один секрет: она ученый. У нее есть идея, которая может помочь стране и освободить Хеди от чувства вины за бегство. Конечно же, если кто-то захочет ее выслушать.

Паоло Соррентино. «Правы все», ИД «Городец» (18+)

У него были слава, деньги, женщины и талант. Он провел лучшие годы, развлекая процветающую и яркую Италию. Его успех выходил за границы и пересекал моря. Однако что-то пошло не так, в первую очередь в музыкальных вкусах публики. Его группа теперь только тень прошлого, а жизнь полна обыденных, но раздражающих проблем. Пришло время порвать с прошлым. После короткого тура по Бразилии Тони решает переехать в Южную Америку и начать новую жизнь. История Тони — это история мудрого, но все же наивного человека, вынужденного примириться с жизнью или потерять себя полностью. Она рассказана от первого лица с придыханием и голосом, который не уступает в оригинальности современной литературе. Это дебютный роман Паоло Соррентино, одного из самых убедительных и необычных творческих умов Италии, известного прежде всего как режиссер фильмов, которые считаются одними из лучших примеров кинематографического искусства среди итальянских фильммейкеров за последние десятилетия.

Сара Бриан. «Роми. Хрупкая красота», «Синдбад» (16+)

В 1982 году Роми Шнайдер скончалась в возрасте 43 лет. Что произошло в ночь ее смерти в 7-м округе Парижа? Эта французская киноикона, с невероятной фотогеничностью оставила много вопросов о своей жизни, радостях, горестях и ранах, особенно после смерти ее сына незадолго до трагической гибели самой актрисы. Сара Бриан рассматривает жизнь Роми от дома ее детства в Берхтесгадене до квартиры, где актриса провела свои последние часы. Она представляет серию моментальных снимков из этих интимных моментов. Портрет дополняют свидетельства друзей, режиссеров, коллег по кино и жизни. Среди них ее муж Даниэль Биазини, отец ее дочери Сары, или Ален Делон, который впервые в своей жизни выражает искреннее уважение к женщине, которую любил.

Айан Натан. «Тим Бертон. Культовый режиссер и его работы», «Бомбора» (16+)

Тим Бертон — один из самых узнаваемых режиссеров последних 30 лет. Его уникальный визуальный стиль, совмещенный с оригинальными сюжетами, прославил Бертона на мировой сцене. В этой книге рассматривается его развитие как режиссера и оценивается, как он смог воплотить свои идеи на экране. Книга анализирует уже снятые фильмы, а также рассматривает грядущие кинокартины. Заканчивается это издание полной фильмографией Тима Бертона, представленной на 8-страничном развороте. Красивый футляр делает книгу «Тим Бертон. Культовый режиссер и его работы» незаменимой для всех, кто ценит и любит кинематограф.

Джим Керри, Дана Вачон. «Только правда и ничего кроме вымысла», «МИФ» (18+)

Джим Керри — кинозвезда с успешной карьерой, но вместе с этим сильно одинокий. Возможно, он уже не так популярен, а, может быть, даже набрал немного веса. Несмотря на то, что он пробовал диеты, обращался к гуру и обнимал своих охранников, ничто не помогает ему побороть тень пустоты и безразличия. Вскоре Джим встречает Джорджи, любовь всей жизни, и получает роль в новом фильме, который может помочь открыть совершенно новую сторону своей личности, стать оскароносным. Кажется, жизнь налаживается! Но у судьбы свои планы.

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».