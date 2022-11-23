День в истории: Горбачеву — полномочия, мужчинам — бритвы

Чем примечательна дата 23 ноября?

Фото: RIA Novosti archive, image #28133 / Boris Babanov / CC-BY-SA 3.0/wikipedia.org

Сегодня, 23 ноября, Международный день акварели. 23 ноября Рифкат Минниханов стал главой «Безопасности дорожного движения», в СССР вновь разрешили аборты, Михаил Горбачев получил чрезвычайные полномочия, была запатентована электробритва, в Грузии произошла «революция роз». Родились актер и режиссер Михаил Галицкий, поэт и промышленник Закир Рамиев (Дэрдменд), нарком просвещения Анатолий Луначарский, автор «Незнайки» Николай Носов. Умерли композитор Рустем Яхин, сподвижник Петра I Александр Меншиков, актер Николай Годовиков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Умер Яхин

23 ноября 1859 года в деревне Зирган Стерлитамакского уезда Оренбургской губернии родился Закир Рамиев. Позже он стал поэтом Дэрдмендом. С братом Мухаммадшакиром владел 20 приисками (после 1917 года передал их новым властям). Издавал в Оренбурге газету «Вакыт» и журнал «Шура», был депутатом от Оренбургской губернии в I Государственной думе и членом Оренбургской городской управы. Считается одним из ведущих поэтов начала XX века, объединяющих опыт восточного и западного искусства.

Фото tatarica.org

23 ноября 1953 года в городе Вичуга Ивановской области родился актер Михаил Галицкий. Учился в Ярославском театральном училище, работал в Саранском и Йошкар-Олинском театрах, с 1992 года — в русском драматическом театре имени Качалова. В 1994-м возглавил также новый коллектив «Сдвиг по Фазе», ставший после камерным театром SDVIG. С женой Еленой Галицкой преподает в КГУКиИ.



23 ноября 1993 года скончался композитор Рустем Яхин. Он учился в Казанской детской музыкальной школе №1, закончив ее за три с половиной года, поступил в музыкальное училище при Московской консерватории по классу фортепиано, в 1942 году был призван в ряды Красной Армии. После Московской консерватории вернулся в Казань. Яхин — автор музыки Государственного гимна Татарстана, первый татарский пианист-солист, оставивший после себя множество сборников песен и романсов.

Фото: kazan-journal.ru

23 ноября 2016 года Рифкат Минниханов был официально назначен главой ГБУ «Безопасность дорожного движения». До этого, с 1997 года, он был начальником Управления ГИБДД МВД по РТ — главным государственным инспектором безопасности дорожного движения по РТ.

23 ноября 2021 года «Реальное время» сообщило, что муниципалитет Казани выставил на торги трехэтажный долгострой на углу улиц Восстания и Исаева. У этого здания несчастливая история: с 2013 года три разные организации трижды пытались довести его до сдачи в эксплуатацию, но так и не смогли. В итоге Казгорисполком изъял его у не справившихся со строительством арендаторов через суд. «Реальное время» выяснило, для кого возводили учебный корпус частной академии на улице Исаева, как исполком «с боем» вернул себе землю, выиграв в суде у несостоявшегося члена Совета директоров КМПО и какие перспективы откроются перед ее новым владельцем.



Фото: Инна Серова

Разрешили аборты

23 ноября 1955 года в СССР вновь разрешили аборты. Ранее Советская Россия делала это 16 ноября 1920 года, но в 1936-м в связи со сложной демографической ситуацией аборты вновь были запрещены, что привело к появлению практики подпольных операций. Количество абортов в СССР росло до середины 1960-х годов (5,6 миллиона в год в РСФСР и 7 миллионов в СССР), также менялись медицинские предписания: к примеру, в 1987 году было разрешено прерывание беременности в случае социальной необходимости на сроках до 28 недель. В последние годы количество зарегистрированных абортов суммарно уменьшилось на 250 тысяч.

23 ноября 1990 года Верховный Совет СССР предоставил чрезвычайные полномочия президенту Михаилу Горбачеву для поддержания порядка в СССР, поскольку обстановка в стране приближалась к критическому состоянию, ухудшаясь в политической, социально-экономической сферах и на потребительском рынке. Президенту СССР было предложено в случае нарушения определенных Конституцией прав граждан и возникновения угрозы их жизни, здоровью и имуществу принимать все предусмотренные законодательством СССР меры, вплоть до чрезвычайных.



Фото wikipedia.org

Бритвы и революции

23 ноября 1923 года была запатентована первая электробритва. Сначала отставной подполковник армии США Джейкоб Шик придумал не очень удобный вариант: мотор держим в одной руке, а приводимый им в движение ротор с ножами — в другой. В продажу бритва поступила в 1931 году, за два года было продано больше миллиона штук.

23 ноября 2003 года в Грузии произошла «революция роз». Президент Эдуард Шеварднадзе сложил свои полномочия, и руководство страной перешло к оппозиционерам во главе с Михаилом Саакашвили. Главной предпосылкой к революции было недовольство управлением страной Шеварднадзе с 1995 года. Жители были недовольны экономическим положением страны, коррупцией среди чиновников, конфликтами в соседних Абхазии и Южной Осетии.