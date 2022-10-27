День в истории: появился татарский лайфстайл-журнал и усугубился Карибский кризис

Чем примечательна дата 27 октября?

Сегодня, 27 октября, Всемирный день аудиовизуального наследия. В этот день в разные годы и столетия сыграли первый спектакль в Комедиальной хоромине, началось движение по БАМу, вышел первый номер «Сююмбике», в Дербышках начали сносить баню, подали заявку на патентование колючей проволоки, а на Кубе сбили американский самолет разведчик У-2. Родились скрипач Никколо Паганини, биолог и селекционер Иван Мичурин, заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова. Ушли из жизни политик и ученый Ильяс Алкин, композитор Александр Варламов, советский снайпер Людмила Павличенко, музыкант Шафагат Салихов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



«Сююмбике» — 109 лет

27 октября 1913 года в Казани вышел в свет первый татарский женский журнал под названием «Сююмбике». Он стал «детищем» женатой пары — дочери иркутского купца Загидуллы Шафигуллина Асьмы и ее мужа Якуба Халили, бывшего преподавателя знаменитого Иж-Бубинского медресе и компаньона издательства «Юл». Журнал, ставший основным «голосом» татарских женщин начала ХХ века, издавался по начало 1918 года.

27 октября 1937 года был расстрелян Ильяс Алкин. Сын депутата Государственной думы I созыва от Казанской губернии Сеид-Гирея Алкина, выпускник Казанского реального училища, он также учился на экономическом факультете Московского университета и в Петербургском политехническом институте, вступил сначала в партию меньшевиков, потом — социалистов-революционеров. После Февральской революции был председатель Временного Всероссийского мусульманского военного совета и Всероссийского мусульманского совета. За годы только Гражданской войны был арестован 8 раз: после 2-го Всероссийского мусульманского военного съезда в Казани, колчаковцами в 1918 году в Екатеринбурге, как председатель Совета Народного хозяйства Башкирской республики... Работал в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Арестован в 1930-м по статье 58-11, но дело было прекращено. Последний раз взят под стражу, будучи корректором карт Средней Азии НИИ Большого советского Атласа мира. Осужден по статьям 58-6, 59-8, 58-11 (шпионаж, террористическая деятельность и участие в контрреволюционной террористической организации). Реабилитирован 31 декабря 1955 года.

Фото: Госархив РТ

27 октября 2018 года в аварии на трассе Казань — Набережные Челны погиб первый баянист Салавата Фатхутдинова, известный татарский музыкант Шафагат Салихов. Происшествие случилось на трассе в Мамадышском районе. Машина, за рулем которой сидел музыкант, возвращаясь с банкета, столкнулась с грузовиком. От полученных травм Салихов умер на месте ДТП. Ему было всего 60 лет.

27 октября 2019 года в казанских Дербышках начался снос исторического здания бани, построенной в конце 1940-х годов. За пару дней до этого местные жители начали бить тревогу: они выступали против того, чтобы стереть ее с лица земли, и желали сохранить объект. В итоге в ночь на 27 октября активисты Дербышек начали противостояние у здания бани, из-за чего даже пришлось вызывать полицейских. Поддержку «народному ополчению», защищающему баню, выразила помощник президента Татарстана Олеся Балтусова и даже сообщила о переговорах с собственником здания. Однако выяснилось, что он имел все разрешения на снос, а само здание, расположенное на улице Стадионной, не было под государственной охраной как объект культурного наследия и не входило в перечень исторически ценных градоформирующих объектов.

Фото: Максим Платонов

27 октября 2021 года «Реальное время» рассказывало, как прошло прощание с известным краеведом, публицистом, блогером, экспертом и автором нашего сайта Львом Жаржевским на Арском кладбище, возле церкви Ярославских Чудотворцев. Проводить его в последний путь пришли не только друзья, коллеги, но и поклонники его творчества. Лев Моисеевич активно общался в соцсетях, переписывался с людьми, живущими в других городах и за границей. Из-за его внезапной смерти от коронавируса не все смогли приехать проститься.



Театр — в помещения

27 октября 1672 года впервые в России сыграли спектакль в специально построенном для подобных зрелищ здании: в Комедиальной хоромине прошло представление «Комедия, как Артасеркс велел повесить Амана по царицыну челобитью и Мардохеину наученью». Первыми актерами стали молодые иностранцы, которые жили в Немецкой слободе, а первым театральным постановщиком — сын немецкого врача Йоганн Готфрид Грегори. Хоромину построили по указанию царя Алексея Михайловича в его летней резиденции в Преображенском под Москвой. Первое представление длилось десять часов. Государю понравилось. После его смерти хоромину снесли как «богопротивную».

27 октября 1984 года состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по Байкало-Амурской магистрали — одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Активное строительство началось за десятилетие до ее запуска, хотя планы на нее появились еще в 1932-м. К работам привлекли комсомольцев и военных строителей, которые к 1 октября 1984-го завершили «Золотое звено», соединившее западную и восточную части БАМа.

Фото rzd-expo.ru

«Черная суббота» на Карибах

27 октября 1873 года американский фермер из штата Иллинойс Джозеф Глидден подал заявку на патент на колючую проволоку, а уже в ноябре 1874 года он получил его. Еще спустя несколько лет его изобретение получило широкое распространение на территории США. Колючая проволока стала настоящим спасением для фермеров и владельцев ранчо: благодаря ее применению у первых снизились расходы на ковбоев, а вторые смогли защитить свои участки от нежелательных животных-гостей. Спустя годы колючее изобретение Глиддена стали применять и в других целях.

27 октября 1962 года мир был максимально близок к глобальной ядерной войне — день вошел в историю как «черная суббота» Карибского кризиса. В тот день на Кубе сбили американский самолет разведчик У-2, который облетал полевые позиционные районы ракетных войск. Пилот судна майор Андерсон погиб. Все привело к тому, что президент США Джон Кеннеди решил бомбардировать советские ракетные базы и начать военную атаку на остров. У американцев намерения лидера вызвали панику: они стремительно покидали крупные города, опасаясь скорого ядерного удара со стороны СССР. Однако ситуацию удалось урегулировать путем переговоров, которые стартовали на следующий день после трагической гибели Андерсона. В итоге советские власти вывели свои ракеты с Кубы в обмен на обещание американского правительства соблюдать территориальную неприкосновенность острова и не вмешиваться во внутренние дела страны.