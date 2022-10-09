День в истории: казанский физик Завойский, философ Дидро в России, главный хит The Beatles

Чем примечательна дата 9 октября

Сегодня, 9 октября, — Всемирный день почты и Всемирный день воздушных змеев. В России свой профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также сотрудники Специальной пожарной охраны. В разные годы и столетия в этот день в гости к российской императрице Екатерине II приехал французский просветитель Дени Дидро, в Швейцарии создали Всемирный почтовый союз, в СССР на Центральном телевидении прошел первый сеанс здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского, в Абхазии провозгласили независимость. Родились в этот день декабрист Сергей Муравьев-Апостол, русский живописец, философ-мистик Николай Рерих, советский актер театра и кино Евгений Евстигнеев. Скончались: русский поэт, прозаик Валерий Брюсов, польский кинорежиссер Анджей Вайда, лидер Кубинской революции Эрнесто Че Гевара. Подробнее об этих и других событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Именитые казанцы: от известного физика до солиста оперного театра

9 октября в 1907 году родился физик-экспериментатор, ставший первооткрывателем электронного парамагнитного резонанса, Евгений Завойский. Ученый также участвовал в разработке советской атомной бомбы. В 1926 году он стал студентом физико-математического факультета Казанского университета, а по его окончании остался аспирантом на кафедре физики. В 1933-м, защитив кандидатскую диссертацию, стал деканом. В 1945-м Завойский получил докторскую степень, защитив диссертацию, посвященную электронному парамагнитному резонансу. В 1947 году он переехал в Москву и более 20 лет работал в Институте атомной энергии им. Курчатова, позже стал академиком. Его имя в начале 80-х годов было присвоено Казанскому физико-техническому институту КНЦ РАН, также в честь Евгения Завойского был названа одна из улиц Советского района Казани.

После премьеры спектакля «Муса Джалиль». Слева направо: дочь поэта Чулпан, вдова Амина, автор пьесы Наки Исанбет, артисты театра Галия Булатова, Фуат Халитов, Хусаин Уразиков и режиссер Празат Исанбет. Фото: предоставлено пресс-службой театра им. Г. Камала

9 октября в 1927 году в Уфе родился татарстанский деятель искусств — актер, режиссер и народный артист республики Празат Исанбет. Окончив ГИТИС, с 1949 года он выступал в труппе казанского ТЮЗа, через год стал артистом театра им. Г. Камала, а с 1962 года — режиссером этого театра. Одна из самых ярких его ролей — роль Василькова, сыгранная в постановке по пьесе Островского «Бешеные деньги». Режиссерским дебютом Исанбета стал спектакль, поставленный по трагедии, написанной его отцом, Наки Исанбетом, — «Муса Джалиль». На сцене Камаловского театра за свою творческую деятельность он поставил более 30 спектаклей по произведениям не только татарских, но и русских и зарубежных писателей и драматургов.

9 октября 1940 года родился камерный певец народный артист Татарстана и заслуженный артист России Юрий Борисенко. После окончания Новосибирской госконсерватории ему предложили стать солистом Татарского театра оперы и балета. Параллельно со сценическими выступлениями он преподавал класс сольного пения в Казанской консерватории, затем стал ее доцентом и профессором. В первые несколько лет на казанской сцене Юрий Борисенко исполнял арии в операх «Риголетто», Фауст», «Аида», «Дон Жуан» и других постановках. «Из певцов выделился недавно пришедший в труппу Ю. Борисенко (возможно, Мефистофель — лучшая его партия)», — писал в те годы музыковед Георгий Кантор. С возращением режиссера Нияза Даутова Борисенко стал главным действующим лицом постановок, ведущим солистом оперной труппы. На сцену Татарского театра оперы и балета он выходил, будучи 70-летним, исполняя партию Пимена в спектакле «Борис Годунов».

Фото: kazan-opera.ru

Дидро в гостях у Екатерины II, первый сеанс Кашпировского и перепись населения



9 октября 1773 года в Петербург по приглашению императрицы Екатерины II приехал глава французских энциклопедистов, философ Дени Дидро. Чтобы его приезд осуществился, российская государыня приобрела библиотеку мыслителя, находившегося тогда в бедственном положении, с условием, что Дидро станет ее «пожизненным хранителем». К тому же назначила его своим личным библиотекарем, определив жалованье в тысячу франков в год. Жил энциклопедист в особняке князя Нарышкина в центре придворной слободы российской столицы. Его пребывание при дворе императрицы затянулось почти на пять месяцев — все это время он каждый день вел с Екатериной II многочасовые беседы. Дидро было дозволено говорить «все, что только придет в голову», и не беспокоиться о придворном этикете. Философ был восхищен императрицей и писал, что в ней «душа Брута соединилась с обликом Клеопатры, потому что ее любовь к истине не имеет пределов, а в делах своего государства она разбирается как в своем хозяйстве... Что за правительница, что за удивительная женщина!» Сама же Екатерина позже писала: «Я часто и долго беседовала с Дидро; он меня занимал, но пользы я выносила мало. Если бы я руководствовалась его соображениями, то мне пришлось бы поставить все вверх дном в моей стране». Дидро отправился во Францию в конце февраля 1774 года — на прощание российская правительница предложила ему богатые подарки, однако он взял лишь перстень с ее пальца и меховую муфту.

9 октября 1989 года Центральное телевидение выпустило в эфир первый телесеанс психотерапевта Анатолия Кашпировского. Именно тогда он произнес свою фразу, ставшую крылатой, — «даю установку». Эти сеансы стали довольно популярны у граждан СССР, нередко в беседах интересовались, чем помогли «установки» Кашпировского. Сам же он в многочисленных интервью утверждал тогда, что силой слова запускает в организме систему саморегуляции, которая помогает излечиться от болезней. Как писали в те годы газеты, у советских людей благодаря гипнотическим сеансам начали рассасываться шрамы, покрываться волосами лысины и заживать язвы. Его появление на экранах ТВ вызвало в Союзе появление целого бума экстрасенсов и «целителей». Следом за ним на экранах телевизоров появился Алан Чумак, «заряжавший целительной энергией» банки с водой.

Фото: скриншот youtube.com

9 октября 2002 года в России стартовала первая в истории страны нового формата перепись населения. Она стала 10-й по счету, начиная с 1897 года, когда еще существовала царская Россия. Первую Всесоюзную перепись населения провели в декабре 1926 года — тогда в СССР проживали 147 миллионов человек. Последняя советская перепись прошла в 1989 году — численность населения Союза составила 286,7 млн человек, треть из которых жили на селе. Перепись 2002 года длилась до 16 октября. По ее итогам стало известно, что жителями России являются 145,2 миллиона человек.

День почты, первый сотовый звонок и главный хит The Beatles

9 октября 1874 года по инициативе генерального имперского почтмейстера Генриха фон Стефана на проходившей в городе Берн (Швейцария) Всеобщей почтовой конференции был создан Всемирный почтовый союз. По принятому на конференции договору, все государства, вошедшие в Союз, объявлялись «единой почтовой территорией» с едиными почтовыми тарифами на международную корреспонденцию. «Единый почтовый договор» распространялся на 19 европейских стран, в том числе и Россию, а также на Египет и Соединенные Штаты Северной Америки.

9 октября 1947 года состоялся первый телефонный звонок, связавший автомобиль в движении и летящий самолет. Этот новый вид услуг продемонстрировала американская компания AT&T. Именно этот день стал считаться днем рождения служебной сотовой связи. Чтобы обеспечить такой вид соединения, телефонный сигнал стали передавать с помощью маломощных датчиков, а зоны их покрытия напоминали собой шестиугольные соты — это и дало наименование «сотовая связь». В середине XX века такая услуга была совсем недешевой — абонентская плата в $170 в месяц, плюс каждый звонок обходился в $4. Само оборудование — 40-килограммовый телефонный модуль, который устанавливали в автомобиль, тоже стоил недешево. Так что первое время такой вид связи могли себе позволить лишь крупные корпорации.

9 октября 1965 года песня группы «Битлз» Yesterday возглавила американский хит-парад. Сочинил главный хит ливерпульской четверки Пол Маккартни. Сингл оставался лидером рейтинга около месяца, затем еще 8 лет лет был самым популярным на радиостанциях США. В тот год в мире было продано более трех миллионов экземпляров альбома Help!, куда вошла песня. При этом в Великобритании сингл Yesterday был издан только через 11 лет после американской ротации. Он же вошел в Книгу рекордов Гиннесса как песня, на которую было сделано больше всего каверов. По версии финансового портала Wall Street песня Yesterday признана лучшей в истории человечества. Кстати, лидер The Beatles, Джон Леннон, тоже родился 9 октября.