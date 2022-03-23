Болгарская исламская академия собирается открыть представительство в Казани

Болгарская исламская академия: арабская, русская и мировая

В этом году Болгарская исламская академия выпустит первых магистров, учившихся два года на кафедре теологии, и обзаведется представительством при мечети Марджани, в здании медресе при Первой соборной. В честь пятилетия БИА об итогах и планах рассказывали руководители академии и профессор из Египта. Подробнее — в материале «Реального времени».

Академия начнет выпускать теологов

По словам и.о. ректора Айнура Тимерханова, в феврале 2022 года Болгарская исламская академия получила аккредитацию на новую магистерскую программу по теологии и ждет теперь подтверждающего свидетельства. Первый выпуск состоится уже в конце года. Рамиль Гиззатуллин, проректор по образовательной деятельности, указал, что это будет 10 человек. Столько же учится на первом курсе (обучение — двухгодичное). Всего в академии учатся 66 студентов, магистрантов в этом году 18, докторантов — 15.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прошедшие программу по теологии студенты получат диплом светского образца, до этого в академии было два религиозных направления — это магистратура и докторантура кафедры религиозно-гуманитарных дисциплин, причем на последней теперь учатся три года, хотя можно окончить и досрочно.

— Это повышает их конкурентоспособность в плане трудоустройства, — отметил Тимерханов. — Но забегая вперед, я могу сразу сказать, что у нас нет с этим проблем. У магистров процент трудоустройства — 91. У докторантов — 100%.

Кроме того, Тимерханов указал, что педагогический состав усилился в прошлом году за счет приглашения преподавателя по арабскому языку — Ахмада Мустафы из Сирии, ранее работавшего в ОАЭ и США. Арабский — основной учебный язык академии, на нем защищаются и диссертации. Причем наиболее интересные защиты размещены теперь на сайте, как подчеркнул Тимерханов, «без купюр».

Что это за диссертации? Как отметил проректор по научной работе Руслан Саяхов, основные направления академии — это исламское мировоззрение и право, корановедение, хадисоведение. Также планируется заняться историей ислама, языком сакральных текстов. Основная цель, по словам Саяхова, «возрождение богословского исламского наследия Большой России».



От исламского права — до определения отцовства



Как рассказал Тимерханов, треть диссертаций связана с изучением наследия, еще столько же — это исследования сугубо исламских богословских проблем, к примеру, в области права.

— А еще 30% — это современные проблемы, актуальные для мусульман и общества в целом, — пояснил и.о. ректора. — Это, скажем, вопросы пластики, изменения внешности, вмешательства медицины, вопросы определения наследства, отцовства, когда дети рождаются от суррогатной матери.

Как указал Гиззатуллин, в академии преподают пять арабских преподавателей — из Сирии, Йемена, Египта. Из 47 дисциплин 36 — на арабском. Еще 11 светских, типа истории, социологии, на русском. Уточнил он и цифры по трудоустройству: из окончивших в прошлом году 24 магистров 21 работает в муфтиятах, еще трое продолжают обучаться.

Академия проводит стажировки с университетами Дамаска и Каира, правда, в нынешнее время уже только онлайн. В электронном виде выходит журнал «Вестник Болгарской академии». Всего опубликовано более 150 статей в 2021 году, включая индийские, узбекские журналы, а также Minbar. Islamic Studies. Сейчас подготовлен и свой международный журнал «Болгар» на 200 страниц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году конкурс в БИА составил четыре человека в магистратуру и шесть — в докторантуру. По словам Тимерханова, этого удалось добиться, в частности, благодаря поездкам по республикам Северного Кавказа, а также ежегодной летней школе для абитуриентов, в которой в прошлом году училось 80 человек.

Тимерханов упомянул лабораторию по оцифровке и восстановлению рукописей.

— Полный цикл по работе с рукописями создали только мы, хотя разговоры об этом идут десятилетие, — отметил и.о. ректора, добавив, что в этом году появится и электронная платформа для учащихся.

В Казани появится и лаборатория

Кроме того, у академии появится свое представительство в Казани — под него отдано 500 квадратных метров медресе «Марджания», оно же — Казанский исламский колледж. Здание находится при мечети Марджани, планируется, что до начала лета академия справит новоселье. Здание предназначено, в частности, для работы с учеными, которые не смогут доехать до Болгара.

Внимание к зарубежной профессуре Тимерханов объяснил обеспечением уровня качества подготовки студентов:

— С другой стороны, через научное руководство, через защиты диссертаций на нашем международном диссертационном совете с авторитетными учеными-богословами из других стран мы добиваемся признания, легитимации результатов, — сказал и.о. ректора.

Как пояснил профессор Адхам Таммам Фарадж, даже иностранцы помогают местным студентам изучать наследие татарских богословов (он упомянул имама Марджани).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Что касается планов, то академия планирует открыть еще одну лабораторию — теперь уже в Казани, с институтом востоковедения, а в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией провести Булгарские чтения, конференцию по фетвотворчеству и саммит по исламскому образованию.

