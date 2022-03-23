Болгарская исламская академия собирается открыть представительство в Казани
Болгарская исламская академия: арабская, русская и мировая
В этом году Болгарская исламская академия выпустит первых магистров, учившихся два года на кафедре теологии, и обзаведется представительством при мечети Марджани, в здании медресе при Первой соборной. В честь пятилетия БИА об итогах и планах рассказывали руководители академии и профессор из Египта. Подробнее — в материале «Реального времени».
Академия начнет выпускать теологов
По словам и.о. ректора Айнура Тимерханова, в феврале 2022 года Болгарская исламская академия получила аккредитацию на новую магистерскую программу по теологии и ждет теперь подтверждающего свидетельства. Первый выпуск состоится уже в конце года. Рамиль Гиззатуллин, проректор по образовательной деятельности, указал, что это будет 10 человек. Столько же учится на первом курсе (обучение — двухгодичное). Всего в академии учатся 66 студентов, магистрантов в этом году 18, докторантов — 15.
Прошедшие программу по теологии студенты получат диплом светского образца, до этого в академии было два религиозных направления — это магистратура и докторантура кафедры религиозно-гуманитарных дисциплин, причем на последней теперь учатся три года, хотя можно окончить и досрочно.
— Это повышает их конкурентоспособность в плане трудоустройства, — отметил Тимерханов. — Но забегая вперед, я могу сразу сказать, что у нас нет с этим проблем. У магистров процент трудоустройства — 91. У докторантов — 100%.
Кроме того, Тимерханов указал, что педагогический состав усилился в прошлом году за счет приглашения преподавателя по арабскому языку — Ахмада Мустафы из Сирии, ранее работавшего в ОАЭ и США. Арабский — основной учебный язык академии, на нем защищаются и диссертации. Причем наиболее интересные защиты размещены теперь на сайте, как подчеркнул Тимерханов, «без купюр».
Что это за диссертации? Как отметил проректор по научной работе Руслан Саяхов, основные направления академии — это исламское мировоззрение и право, корановедение, хадисоведение. Также планируется заняться историей ислама, языком сакральных текстов. Основная цель, по словам Саяхова, «возрождение богословского исламского наследия Большой России».
От исламского права — до определения отцовства
Как рассказал Тимерханов, треть диссертаций связана с изучением наследия, еще столько же — это исследования сугубо исламских богословских проблем, к примеру, в области права.
— А еще 30% — это современные проблемы, актуальные для мусульман и общества в целом, — пояснил и.о. ректора. — Это, скажем, вопросы пластики, изменения внешности, вмешательства медицины, вопросы определения наследства, отцовства, когда дети рождаются от суррогатной матери.
Как указал Гиззатуллин, в академии преподают пять арабских преподавателей — из Сирии, Йемена, Египта. Из 47 дисциплин 36 — на арабском. Еще 11 светских, типа истории, социологии, на русском. Уточнил он и цифры по трудоустройству: из окончивших в прошлом году 24 магистров 21 работает в муфтиятах, еще трое продолжают обучаться.
Академия проводит стажировки с университетами Дамаска и Каира, правда, в нынешнее время уже только онлайн. В электронном виде выходит журнал «Вестник Болгарской академии». Всего опубликовано более 150 статей в 2021 году, включая индийские, узбекские журналы, а также Minbar. Islamic Studies. Сейчас подготовлен и свой международный журнал «Болгар» на 200 страниц.
В прошлом году конкурс в БИА составил четыре человека в магистратуру и шесть — в докторантуру. По словам Тимерханова, этого удалось добиться, в частности, благодаря поездкам по республикам Северного Кавказа, а также ежегодной летней школе для абитуриентов, в которой в прошлом году училось 80 человек.
Тимерханов упомянул лабораторию по оцифровке и восстановлению рукописей.
— Полный цикл по работе с рукописями создали только мы, хотя разговоры об этом идут десятилетие, — отметил и.о. ректора, добавив, что в этом году появится и электронная платформа для учащихся.
В Казани появится и лаборатория
Кроме того, у академии появится свое представительство в Казани — под него отдано 500 квадратных метров медресе «Марджания», оно же — Казанский исламский колледж. Здание находится при мечети Марджани, планируется, что до начала лета академия справит новоселье. Здание предназначено, в частности, для работы с учеными, которые не смогут доехать до Болгара.
Внимание к зарубежной профессуре Тимерханов объяснил обеспечением уровня качества подготовки студентов:
— С другой стороны, через научное руководство, через защиты диссертаций на нашем международном диссертационном совете с авторитетными учеными-богословами из других стран мы добиваемся признания, легитимации результатов, — сказал и.о. ректора.
Как пояснил профессор Адхам Таммам Фарадж, даже иностранцы помогают местным студентам изучать наследие татарских богословов (он упомянул имама Марджани).
Что касается планов, то академия планирует открыть еще одну лабораторию — теперь уже в Казани, с институтом востоковедения, а в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией провести Булгарские чтения, конференцию по фетвотворчеству и саммит по исламскому образованию.
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