День в истории: Союз композиторов Татарстана, гибель Грибоедова и первый пароход в мире

Чем примечательна дата 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, Всемирный день больного. В разные годы и столетия в этот день Петр I разрешил продажу табака в России, американец Роберт Фултон запатентовал первый в мире пароход, на русское посольство в Тегеране напали, в результате чего погиб писатель Александр Грибоедов, Ватикан стал суверенным государством, в Китае отменили запрет на чтение книг Аристотеля, Шекспира и Диккенса. Родились: американский изобретатель Томас Эдисон, советский писатель Виталий Бианки, советская актриса Любовь Орлова, американский писатель Сидни Шелдон. Умерли: французский философ Рене Декарт, физик Жан Фуко, русский химик Владимир Марковников, советский режиссер Сергей Эйзенштейн, английский дизайнер модной одежды Александр Маккуин, американская певица Уитни Хьюстон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Актер Василий Качалов, создание Союза композиторов Татарстана

11 февраля 1875 года в Вильне (ныне Вильнюс) родился актер Василий Качалов. В 1893 году он поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где играл в драматическом студенческом кружке под руководством Владимира Давыдова. В 1896 году стал актером петербургского Театра литературно-артистического общества, фактическим владельцем которого был Алексей Суворин. Качалов начинал свой творческий путь на подмостках казанского театра. 22-летний юноша вступил в труппу Казанско-Саратовского товарищества драматических артистов под управлением Михаила Бородая 26 августа 1897 года. За три сезона в Казани и Саратове Качалов сыграл более 150 ролей, среди которых были признаны особенно удачными Муров, Дудукин, Досужев, Борис, Несчастливцев в пьесах Александра Островского, Годунов, Грозный и князь Шаховской в пьесах Алексея Толстого, Кассий, Эдгар, Горацио в пьесах Уильяма Шекспира. В феврале 1900 года Качалов покинул Казань, его пригласили вступить в труппу Московского художественного театра. Скончался актер 30 сентября 1948 года от рака легкого в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

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11 февраля 1939 года был создан Союз композиторов Республики Татарстан. В состав оргкомитета Союза вошли Назиб Жиганов, Александр Ключарёв, Мансур Музафаров. 2 февраля 1940 года на заседании в союз приняли композиторов Василия Виноградова, Юрия Виноградова, Салиха Сайдашева, Джаудата Файзи. К 1961 году Союз объединял 25 композиторов и музыковедов. До 1992 года Союз композиторов Татарстана строил свою деятельность согласно Уставу Союза композиторов России. В 1992 году приняли первый самостоятельный Устав Союза композиторов республики. В 1994 году был заключён договор «О партнерстве, сотрудничестве и совместной деятельности Союза композиторов России и Союза композиторов Татарстана».

11 февраля 2005 года в Москве ушел из жизни советский и российский учёный в области радиотехники, радиосвязи и радиоастрономии, академик РАН, директор Института радиотехники и электроники Владимир Котельников. Он родился 10 сентября 1908 года в Казани. Его дед и отец были профессорами Казанского университета. Основные труды Владимира Котельникова посвящены проблемам совершенствования методов радиоприёма, изучению радиопомех и разработке методов борьбы с ними. К его крупнейшим научным достижениям, оказавшими существенное влияние на развитие мировой науки, следует отнести создание теоремы отсчетов. Он разработал основы и создал аппаратуру телеметрии для самолетов и ракет, а также радиолокации планет Солнечной системы. Кроме того, Котельников внес большой вклад в подготовку научных и инженерных кадров в России. Долгие годы он работал профессором, возглавлял кафедры в Московском энергетическом институте, а затем в Московском физико-техническом институте. Многие выдающиеся радиотехники и радиофизики страны считают себя учениками Владимира Александровича.

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В России разрешили продажу табака, родился Виталий Бианки

11 февраля 1697 года Петр I своим именным Указом разрешил продажу табака в России. В стране табак появился во второй половине XVI века и быстро набрал популярность. Он был настолько дорогим, что многие из-за него попадали в долговую кабалу. В 1634 году продажу табака в России строжайше запретили. В 1649 году за нарушение запрета очень жестоко наказывали: конфискацией имущества, ссылками на поселение и телесными расправами.

11 февраля 1829 года исламские фанатики напали на дипломатическую миссию Российской империи в Тегеране, жестоко убив всех сотрудников и конвой. Среди погибших оказался посол Александр Грибоедов, который отстреливался до последнего. В 1826 — 1828 годах шла русско-персидская война, которая закончилась подписанием Туркманчайского мирного договора. В апреле 1828 года Александр Грибоедов был назначен послом России в Персии. Осенью российские послы прибыли в страну назначения, чтобы добиться выплаты 20 миллионов рублей серебром. Напавшие изуродовали тело Грибоедова до неузнаваемости, так что опознать дипломата удалось лишь по остаткам мундира и ранению кисти левой руки, полученному на дуэли с Александром Якубовичем в 1817 году. Останки военных тайно захоронили в братской могиле во дворе строившейся армянской церкви в Тегеране. Труп Грибоедова доставили в Тифлис, где и предали земле на горе Мтацминда.

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11 февраля 1894 года родился советский писатель, автор многих произведений для детей Виталий Бианки. В начале 1920-х годов Бианки жил в Бийске, где преподавал биологию в школе и работал в краеведческом музее. Осенью 1922 года Бианки приехал в Петроград. В те годы в городе при одной из библиотек существовал литературный кружок, где собирались писатели, работавшие для детей. Туда приходили Чуковский, Маршак, Житков. Маршак и привел однажды с собой Виталия Бианки. Его рассказы из «Лесной газеты» звучали по радио, печатались в журналах и газетах.

Ватикан становится суверенным государством, Маргарет Тэтчер возглавила Консервативную партию Великобритании

11 февраля 1809 года американец Роберт Фултон запатентовал конструкцию своего судна на паровой тяге. В своё первое плавание судно «Клермонт» или «Пароход Северной реки» вышел в августе 1807 года. Расстояние в 278 километров от Нью-Йорка до Олбани по реке Гудзон пароход преодолел за 32 часа. Газеты того времени писали, что лодочники, увидев как «чудовище Фултона», изрыгающее огонь и дым, движется по Гудзону против ветра и течения, в ужасе закрывали глаза. В последующие годы Фултон усовершенствовал пароход и организовал постоянные речные рейсы по реке Гудзон от Нью-Йорка до Олбани.

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В результате Лютеранских соглашений 11 февраля 1929 года Ватикан стал суверенным государством. Соглашения были подписаны в Латеранском Апостольском дворце кардиналом Пьетро Гаспарри и премьер-министром Италии Б.Муссолини — от имени короля Виктора Эммануила III. Сегодня Ватикан — абсолютная теократическая монархия, во главе которой стоит Папа Римский. Его избирают на пожизненный срок путем тайного голосования, на конклаве — собрании коллегии кардиналов — высших иерархов Римско-католической церкви. Для избрания на папский престол кандидату необходимо получить не менее двух третей голосов. Ватикан имеет собственный флаг, герб и гимн; чеканит собственную монету (в настоящее время — евро, до 2002 года — ватиканскую лиру, имевшую хождение наравне с итальянской), выпускает собственные почтовые марки. Официальный язык Ватикана не определен нормами права , но официальные документы государства публикуются на итальянском языке.

11 февраля 1975 года Маргарет Тэтчер официально возглавила Консервативную партию Великобритании. Она стала первой женщиной — лидером оппозиции в стране. После этого победа консерваторов в 1979 году на выборах в палату общин сделала Маргарет Тэтчер премьер-министром. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост в Великобритании. За годы пребывания на посту главы правительства Маргарет Тэтчер завоевала репутацию «железной леди». За 11 лет пребывания в должности главы британского кабинета она провела ряд жестких экономических реформ, инициировала передачу в частные руки секторов экономики, где традиционно царила монополия государства, выступила за увеличение налогов.