День в истории: стройка «Казань Арены», испытания на Тоцком полигоне и основание ОПЕК

Чем примечательна дата 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, дата, вошедшая в историю многими событиями. В разные годы и столетия в этот день армия Наполеона вступила в опустевшую Москву; Россия и Турция подписали Адрианопольский мирный договор; было совершено покушение на председателя Совета министров России Петра Столыпина; в ходе Великой Отечественной войны началась наступательная Прибалтийская операция советских войск; на Тоцком полигоне Оренбургской области начались испытания одного из видов атомного оружия; была основана Организация стран — экспортеров нефти ОПЕК. Родились 14 сентября английский живописец Питер Лели, немецкий естествоиспытатель Александр Гумбольдт, русский электротехник, изобретатель дуговой лампы Павел Яблочков, директор Математического института АН СССР Иван Виноградов, советский авиаконструктор, изобретатель вертолетов «Ка» Николай Камов. Умерли итальянский поэт эпохи Возрождения, автор «Божественной комедии» Данте Алигьери, итальянский и французский астроном Джованни Кассини, 25-й президент США Уильям Мак-Кинли, американская танцовщица, жена Есенина — Айседора Дункан, автор романов «Последний из могикан» Джеймс Фенимор Купер, генерал-полковник, Герой России Геннадий Трошев.

Стройка «Казань Арены», опустевший мемориал жертвам «Булгарии»

14 сентября в 1993 году в Набережных Челнах в рамках Всемирного десятилетия культуры под эгидой ЮНЕСКО проходила международная научно-практическая конференция «Культура молодых городов», в которой приняли участие ученые и специалисты из 30 стран.

В 1995 году председатель Государственного Совета Татарстана Василий Лихачев принял актера Родиона Нахапетова, руководителя благотворительного фонда из Лос-Анжелеса с супругой, которые привезли в Казань 26 специалистов-медиков. Их пациентами стали 26 малышей с пороком сердца.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

В 1971 году в Набережных Челнах началось строительство предприятия по строительству большегрузных автомобилей — КАМАЗа. Российская компания — на сегодня крупнейший тяжелых грузовиков, действующий с 1976 года. Выпускает также автобусы (под маркой «НЕФАЗ»), тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие.

В 2011 году приступили к изготовлению элементов главного ригеля — опорной балки перекрытия всей конструкции нового футбольного стадиона «Казань Арена» (ныне — «Ак Барс Арена»), рассчитанного на 45 тысяч зрителей. Для создания главного ригеля потребовались трубы повышенной прочности, их изготовили в Челябинске. Тогда же на строительной площадке футбольного стадиона приступили к сборке пяти стационарных башенных кранов, необходимых для осуществления монолитных работ при монтаже металлоконструкций крыши (кровли), а также к одному из самых трудоемких видов работ — заливке настила трибун.

В тот же день, 14 сентября 2011 года, опустел импровизированный мемориал в память о жертвах крушения теплохода «Булгария» и склады речного порта. Одна из концертно-продюсерских организаций Казани, Детский приют «Гаврош» и представители администрации Авиастроительного района забрали мягкие игрушки, которые принесли неравнодушные жители. В целом они забрали 92 мешка мягких игрушек.

Фото: Роман Хасаев

В 2018 году в Казани прошло заседание всероссийского совета по развитию студенческого хоккея, итогом которого стало подписание соглашения между молодежной и студенческой хоккейными лигами. Одним из главных пунктов соглашения является взаимодействие лиг и работа с хоккеистами, которые после МХЛ не пошли дальше в профессиональный хоккей.

14 сентября 2018 года казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Салават Юлаев» принимал «Ак Барс» и проиграл по буллитам со счетом 4:5. Перед игрой клубы устроили в Twitter шутливую перепалку на башкирском и татарском языках. «Салават Юлаев» сообщил, что на матче ожидается аншлаг, а казанцы ответили, что это неудивительно, ведь в Уфу приезжает чемпион. После этого уфимцы предложили сопернику поспорить на чак-чак.

Убийство Столыпина, Прибалтийская операций и испытания ядерного оружия на Тоцком полигоне

В 1911 году на председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина совершили покушение. За преступление был арестован секретный сотрудник Охранного отделения Дмитрия Богрова. В тот день императорская семья и все окружение присутствовали на спектакле «Сказка о царе Салтане» в городском театре Киева. Во время спектакля Богров, воспользовавшись доверием жандармского начальства, проник в театр, где дважды выстрелил в Столыпина в упор из револьвера. От полученных ран через несколько дней Столыпин скончался. Богров был схвачен немедленно и давал показания несколько дней. Суд признал его виновным в преднамеренном убийстве премьер-министра. Богров был приговорен к смертной казни и повешен 24 сентября.

Фото wikipedia.org

14 сентября 1944 года началась наступательная Прибалтийская операция советских войск. Операция с целью освобождения от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы проходила по 24 ноября того же года. Несмотря на упорное сопротивление немцев, их первая позиция была к концу дня прорвана. Бои шли ожесточенные, но противник так и не достиг цели и понес серьезные потери. В результате немецкая группа армий «Север» была изгнана почти из всей Прибалтики. С утратой этого выгодного стратегического района, Гитлер лишился свободы действий в восточной части Балтийского моря и важной промышленной и сырьевой базы.

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия. Учения под кодовым названием «Снежок» были подготовлены и проведены под руководством маршала Георгия Жукова. Общее количество военнослужащих, участвовавших в учении, достигало 45 тысяч человек. Задача учений заключалась в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Самолет-носитель Ту-4 с высоты 8000 м сбросил атомную бомбу РДС-2 мощностью 40 кт, взрыв которой последовал через 48 секунд на высоте 350 метров от поверхности земли и с отклонением от цели в 280 м в северо-западном направлении. После снятия грифа «совершенно секретно» в 1993 году в СМИ появились утверждения, что в результате испытания ядерного оружия 14 сентября 45 тысяч солдат и 10 тысяч мирных жителей подверглись ядерному облучению в качестве эксперимента, целью которого являлось выяснение того, как радиация влияет на человека. Все участники дали подписку о неразглашении военной тайны в течение 25 лет.

Фото encyclopedia.mil.ru

Адрианопольский мирный договор, оккупация опустевшей Москвы Наполеоном и основание ОПЕК

14 сентября 1829 года между Россией и Османской империей (Турцией) был подписан Адрианопольский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1828—1829 годов. Согласно договору, Россия возвращала Турции все территории в европейской части, занятые в ходе войны, за исключением устья Дуная с островами. Еще России переходило все восточное побережье Черного моря от устья реки Кубани до пристани святого Николая с крепостями Анапа, Суджук-кале, Поти и города Ахалцихе и Ахалкалаки. Турция признавала присоединение к России Грузии, Имеретии, Мегрелии и Гурии, а также ханств Эриванского и Нахичеванского, перешедших от Ирана по Туркманчайскому договору 1828 года. Россия могла вести свободную торговлю по всей территории Турции, Турция же предоставляла право русским и иностранным торговым судам свободно проходить через Босфор и Дарданеллы.

14 сентября 1812 года армия под командованием императора Наполеона оккупировала опустевшую Москву. Москву отдали Наполеону после Бородинского сражения, когда Кутузов принял решение отступать — армия не выдержала бы еще одного сражения. Оказавшись в Москве, французская армия попала в тяжелое положение. В городе не было жителей, не было и запасов провианта. В поисках продовольствия французы грабили дома. Начались пожары, которые уничтожили большую часть города. Зимовать в разоренной пожаром столице не представлялось возможным, фуражировки за пределами города плохо удавались, растянутые на тысячи километров коммуникации французов были очень уязвимы, а армия превращалась в мародеров. Наполеон неоднократно пытался примириться с Александром I. Представители Наполеона передали Кутузову предложение о прекращении партизанской войны, которое было отвергнуто. После этого в октябре 1812-го армия Наполеона покинула Москву и начала поспешную эвакуацию.

Источник wikipedia.org

С 10 по 14 сентября 1960 года в Багдаде проходила конференция, в ходе которой была основана Организация стран — экспортеров по инициативе пяти развивающихся нефтедобывающих стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы. Организация создана в целях контроля квот добычи на нефть. Страны — члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится порядка 35% от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти.

14 сентября 2000 года корпорация Microsoft выпустила смешанную 16/32-разрядную операционную систему под названием Windows Millennium Edition (Windows ME). ОС назвали так в честь нового III тысячелетия (от латинского millennium — тысячелетие). Одно из наиболее заметных изменений в Windows Me — заблокированный реальный режим MS-DOS в стандартной конфигурации. Это уменьшило время загрузки системы (за счет пропуска обращения к MS-DOS), но сделало невозможным использование программ, требующих этот режим.