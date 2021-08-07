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Видеоопрос: «Вы поддерживаете идею установки памятника Сталину?»

00:00, 07.08.2021
Видеоопрос: «Вы поддерживаете идею установки памятника Сталину?»
Фото: rmsibiri.ru

За последние десять лет россияне стали активнее поддерживать идею установки памятника Иосифу Сталину, говорится в исследовании «Левада-центра»*. Порядка 48% опрошенных выступают за, 25% — против. За установку памятника чаще всего высказываются россияне, живущие за пределами крупных городов, менее обеспеченные и хуже образованные. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало мнение жителей Казани о сооружении памятника Сталину.

— Вы поддерживаете идею установки памятника Иосифу Сталину? Памятника кому не хватает в Казани? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

* По решению Минюста России организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
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