Видеоопрос: «Вы поддерживаете идею установки памятника Сталину?»
За последние десять лет россияне стали активнее поддерживать идею установки памятника Иосифу Сталину, говорится в исследовании «Левада-центра»*. Порядка 48% опрошенных выступают за, 25% — против. За установку памятника чаще всего высказываются россияне, живущие за пределами крупных городов, менее обеспеченные и хуже образованные. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало мнение жителей Казани о сооружении памятника Сталину.
— Вы поддерживаете идею установки памятника Иосифу Сталину? Памятника кому не хватает в Казани? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
* По решению Минюста России организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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