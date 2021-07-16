«Народный контроль»: «ужасная вонь» с полей, слизни в детсаду и необустроенный овраг

Обзор самых популярных и актуальных жалоб татарстанцев

Свыше 6,3 тысячи жалоб пришло за месяц в систему «Народный контроль», и по традиции в основном от казанцев (более 3,1 тыс.) Также немало обращений из Набережных Челнов (1,1 тыс.), Альметьевска (560) и Нижнекамска (340). Татарстанцев вновь волнует плохое состояние дорог как магистральных, так и внутридворовых, вопросы благоустройства, например, отсутствие уличного освещения и стихийные свалки, а также низкое качество оказания услуг. В частности, чистопольцев возмутила антисанитария в детском саду, а лаишевцев — зловоние от одного из предприятий по соседству. Подробнее — в обзоре «Реального времени»

«Ужасная вонь» с птицефабрики



Жители трех сел Лаишевского района — Столбище, Атабаево и Никольское — обратились с жалобой на деятельность соседней с ними птицефабрики «Яратель». Люди сообщают, что на улицах нечем дышать, а «жить в собственных домах стало невыносимо». По словам обратившихся, проблема не решается с 2016 года:



«Обращения в госорганы ощутимого результата не дают. Утилизация продолжается постоянно — и зимой и сейчас, в 40-градусную жару. Люди, поля и природа от этого сильно страдают».

Авторов жалобы поддержали почти 60 человек. Жители пишут: «Стоит невыносимый запах, вместе с пометом вывозят трупы птицы, от чего невообразимое количество мух. Полнейшая антисанитария», «Невозможно открыть окно.. Вонь ужасная стоит», «С птичьим пометом выбрасываются на поля туши умерших куриц! Все это пагубно влияет на экологию и способствует распространению инфекций: мухи оттуда летят в наши дома!».

В Управлении Росприроднадзора по РТ, назначенном ответственным за выполнение заявки, сообщили пользователям, что идет «административное расследование». Контрольным сроком обозначено 27 июля. Кстати, это не единственная жалоба на ужасный запах, поступившая на портал от жителей Никольского и других сел, прилегающих к птицефабрике — всего их порядка 10.

На прогулку в другие парки



Пользователь портала госуслуг Ранис С. предложил обустроить зеленую зону на улице Даурской.



— На этом участке земли растет много деревьев, и было бы неплохо обустроить здесь небольшой сквер с тротуарами и скамейками. Этот район развивается, появились новые ЖК «Журавли» и «Родина», а также рядом находится ТЦ, — поэтому сквер был бы отличным местом отдыха для местных жителей, убежден он.

Заявку поддержали больше 100 человек. Так, Альбина Н. пишет, что «территория обставлена домами и никакого места для отдыха. Живем среди камней и никакой зелени. Прошу организовать на данном участке сквер, мы очень в нем нуждаемся. Тем более на этом участке уже растут деревья, осталось только облагородить».



Однако ответ Управления архитектуры и градостроительства Казани не оправдал ожиданий жителей. Как оказалось участок «находится в частной собственности третьих лиц, в связи с чем органы местного самоуправления не вправе распоряжаться данными землями». Поэтому пока жителям Даурской посоветовали посещать «такие общественные пространства, как сквер им. Карбышева, парк «Комсомолец», Горкинско-Ометьевский лес, что в непосредственной близости от рассматриваемой территории».

В ответе ведомства также говорится о перспективах развития «градоэкологического каркаса г. Казани, предусмотрено создание непрерывной системы зеленых пешеходных связей, объединяющей общественные пространства и рекреационные территории города в единый прогулочный маршрут».

«Таким образом, в границах рассматриваемой территории, на перспективу развития района будет осуществлен поиск возможных территорий для благоустройства парка или сквера и пешеходно-прогулочных связей», — добавили чиновники.

Пивной ларек как «Магазин товаров первой необходимости»



С просьбой убрать пивной ларек возле жилых домов на ул. Табеева в «Народный контроль» обратились жители Нижнекамска. От лица жильцов дома 41 написала Алена П.: «Правом распоряжения земельным участком, на котором установлен объект, обладают собственники жилых помещений многоквартирного дома по ул. Табеева, 41. Без их согласия и без протокола был установлен пивной магазин». Ее поддержали еще 15 человек.

Заявка уже имеет статус решенной.

Однако ответ городских властей вряд ли обрадует жителей — дело в том, что дом и коммерческий объект на разных участках: «Указанный же в обращении магазин расположен на земельном участке <…>, правообладателем которого является Павлов Р.Ю. Магазин введен в эксплуатацию 19.11.2020 как «Магазин товаров первой необходимости».



Нижнекамцы уже начали высказывать недовольство такой отпиской.

Угроза для детей и автомобилей



Тридцать челнинцев поддержали замечание об опасном участке дороги, на которое указал житель автограда Егор К. Мужчина сообщил, что «на местной дороге между домом по ул. Мира, 18 и «Колеса даром» осел люк и образовалась опасная дыра, в которую легко провалится нога ребенка».

Еще один пользователь Александр К. вслед за ним заметил: «Надеюсь, с этим дело не затянется, как с незаконным шлагбаумом в 7-м комплексе».

Исполнение заявки долго ждать себя не заставило — яму по поручению Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Набережных Челнов залатали довольно быстро, всего за 4 дня. О чем уведомили заявителя, разместив фото выполненной работы.

Шумозащитные экраны не предусмотрены



А вот жительнице Набережных Челнов Елене Л. то же городское ведомство отказало в выполнении заявки. От имени жильцов дома на ул. Низаметдинова она обратилась с просьбой установить шумозащитные экраны:



«Между домом 15/XIX и трамвайными путями очень маленькое расстояние. Это не соответствует нормам СанПина… Рано утром и поздно вечером грохот трамваев мешает отдыхать людям. Невозможно открыть окна из-за этого шума».



Ее поддержали еще 11 человек. В комментариях к заявке Дмитрий М. добавил, что «Кроме этого проходят две оживленные трассы с большим потоком машин круглосуточно».

В ответ на просьбу жители домов получили сообщение: «На сегодняшний день обустройство шумоизоляционного экрана на указанном участке не предусмотрено».

Это вызвало недовольство челнинцев, пообещавших пожаловаться в Роспотребнадзор и прокуратуру.



«Комары и слизни, сырость ужасная» в детсаду Чистополя



— В детском саду №27 в группе «Звездочки» всю зиму стоял неприятный запах с подвала, а сейчас летом еще добавились комары и слизни, сырость ужасная. Просим вас принять меры для создания благоприятных условий для наших детей!, — написал в системе «Народный контроль» житель Чистополя Рустем М., которого поддержали еще 8 чистопольцев.

К заявке он приложил несколько фотографий, подтверждающих наличие слизней. Заявка была выполнена за неделю. Исполком Чистопольского муниципального района сообщил:



«Проблемы устранены, подвальные помещения в МБДОУ №27 обработаны, слуховые окна для проветривания подвального помещения открыты».

«Не дорога, а квест» на улице Мавлютова



Жительница Казани Регина Г. обратилась на портал с жалобой на отсутствие благоустроенной дороги.



— Ежедневно сотни жителей домов по улицам Мавлютова и Камая вынуждены ходить к детским садам, остановке общественного транспорта, поликлинике номер 18 и магазинам, по крутому оврагу с камнями и мусором, — написала женщина и попросила привести дорогу в порядок.



Ее заявку поддержали 67 местных жителей. «Не дорога, а квест. Сначала по кирпичам проскакать, не свалившись вниз, потом по дощечкам попрыгать. С коляской не пройти вовсе. Издевательство над людьми», писали они в комментариях.

Только вот ждать исполнения заявки, согласно ответу администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, придется порядка двух лет — до 12 июля 2023 года. Пока же обращение Регины Г. имеет статус «запланировано».