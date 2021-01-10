Видео недели: «бунт» в Вашингтоне, юная пауэрлифтерша и КАМАЗы на «Дакаре»
Топ видеороликов по версии «Реального времени»
Захват Капитолия
В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа захватили здание Капитолия. Беспорядки продолжались недолго, но в результате погибли несколько человек. «Бунтовщики» сорвали заседание Конгресса, на котором подводили итоги президентских выборов.
Самая сильная девочка в мире
В Сети распространяется видео с Рори ван Ульфт. Семилетняя канадка известна как самая сильная девочка в мире. Юная пауэрлифтерша может поднять штангу весов 80 кг. Она начала заниматься тяжелой атлетикой сразу после своего пятилетия.
«КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар 2021»
Команда «КАМАЗ-мастер» вновь участвует в ралли «Дакар». Видеодневник гонщиков позволяет увидеть все самые захватывающие и необычные моменты соревнований. Например, «пробку» грузовиков в пустыне.
История КАМАЗа
Канал Гостелерадиофонда в YouTube выложил короткий репортаж о КАМАЗе, снятый в 1976 году. Он рассказывает о новых грузовиках, которые тогда только начали производить в Набережных Челнах.
Погоня в Петербурге
На этой неделе в Санкт-Петербурге полицейским пришлось догонять Kia Rio. Пьяный иностранец не остановился по требованию инспектора ГИБДД, и за ним по городу носились восемь патрульных автомобилей. В итоге машину нарушителя занесло и она перевернулась.
Казанец спас ребенка от собак
В Казани мужчина спас ребенка от стаи бродячих собак, кинувшихся к малышу на детской площадке. Телеграм-каналы, сообщили, что нападение произошло во дворе дома на улице Файзи около 02.00. Пользователи соцсетей уточняют, что отогнали собак родители.
Китай показал новый бомбардировщик
Военные Китая показали новый стратегический бомбардировщик H-20. Самолет появился в ролике ВВС Народно-освободительной армии Китая, рекламирующем карьеру боевого летчика. Видео 5 января опубликовало государственное телевидение КНР.
Фантастический боевик от Netflix
Netflix опубликовал трейлер своего фантастического боевика «Смертельная зона». Главные роли в фильме исполнили темнокожие актеры Демсон Идрис и Энтони Маки. Режиссером выступил Микаэль Хофстрём. Премьера назначена на 15 января.
Сбитая лошадь в Башкирии
В Башкирии сняли на видео, как сбитую лошадь разделывают прямо на трассе. По данным СМИ, это произошло возле села Зилаир.
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