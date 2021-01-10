Видео недели: «бунт» в Вашингтоне, юная пауэрлифтерша и КАМАЗы на «Дакаре»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Захват Капитолия

В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа захватили здание Капитолия. Беспорядки продолжались недолго, но в результате погибли несколько человек. «Бунтовщики» сорвали заседание Конгресса, на котором подводили итоги президентских выборов.

Самая сильная девочка в мире

В Сети распространяется видео с Рори ван Ульфт. Семилетняя канадка известна как самая сильная девочка в мире. Юная пауэрлифтерша может поднять штангу весов 80 кг. Она начала заниматься тяжелой атлетикой сразу после своего пятилетия.

«КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар 2021»

Команда «КАМАЗ-мастер» вновь участвует в ралли «Дакар». Видеодневник гонщиков позволяет увидеть все самые захватывающие и необычные моменты соревнований. Например, «пробку» грузовиков в пустыне.

История КАМАЗа

Канал Гостелерадиофонда в YouTube выложил короткий репортаж о КАМАЗе, снятый в 1976 году. Он рассказывает о новых грузовиках, которые тогда только начали производить в Набережных Челнах.

Погоня в Петербурге

На этой неделе в Санкт-Петербурге полицейским пришлось догонять Kia Rio. Пьяный иностранец не остановился по требованию инспектора ГИБДД, и за ним по городу носились восемь патрульных автомобилей. В итоге машину нарушителя занесло и она перевернулась.

Казанец спас ребенка от собак

В Казани мужчина спас ребенка от стаи бродячих собак, кинувшихся к малышу на детской площадке. Телеграм-каналы, сообщили, что нападение произошло во дворе дома на улице Файзи около 02.00. Пользователи соцсетей уточняют, что отогнали собак родители.



Китай показал новый бомбардировщик

Военные Китая показали новый стратегический бомбардировщик H-20. Самолет появился в ролике ВВС Народно-освободительной армии Китая, рекламирующем карьеру боевого летчика. Видео 5 января опубликовало государственное телевидение КНР.

Фантастический боевик от Netflix

Netflix опубликовал трейлер своего фантастического боевика «Смертельная зона». Главные роли в фильме исполнили темнокожие актеры Демсон Идрис и Энтони Маки. Режиссером выступил Микаэль Хофстрём. Премьера назначена на 15 января.

Сбитая лошадь в Башкирии

В Башкирии сняли на видео, как сбитую лошадь разделывают прямо на трассе. По данным СМИ, это произошло возле села Зилаир.