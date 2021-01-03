Видео недели: бегающая елка, салют в Дубае и новогодняя Казань

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Поздравления из кибердеревни

Ролик о марсианской ферме, снятый в неповторимом стиле деревенского киберпанка, получил продолжение. Теперь хозяева фермы и их дроиды передают поздравления с Новым годом. Отдельно радует единственная выращенная на Марсе елка, которая умеет бегать и выполняет простейшие команды.

Снегопад в Милане

В столице северной Италии аккурат к Новому году выпал снег. Это явление нечасто встречается в средиземноморской стране. Выглядит заснеженный Милан сказочно.

Салют в Дубае

Шикарный новогодний салют в Дубае затмил собой многие негативные моменты года. Соцсети заполонили короткие и полные видео грандиозного пиротехнического шоу богатого ближневосточного королевства.

Танец робота

Легендарная компания Boston Dynamics решила, что для достойного окончания 2020 года не хватает нашествия машин. Поэтому американские инженеры выложили видео с роботом, танцующим под песню «Do You Love Me?» Ролик получился весьма духоподъемный.

Штурм Среднеуральского монастыря

Перед Новым годом под Екатеринбургом задержали лишенного сана и отлученного от церкви схиигумена Сергия (Романова). Чтобы доставить опального священника в Москву на суд об аресте, спецназ захватил Среднеуральский женский монастырь.

Казань новогодняя

Мэрия Казани отдельно поздравила горожан с праздником. Новогоднее видео было опубликовано на официальном канале горадминистрации. Оно показало главные виды города, украшенного к наступлению 2021 года. Праздничная иллюминация в столице Татарстана впечатляет, даже в коронакризисный год.

Ролик с Добрым Советским

Администрация Советского района Казани не осталась в стороне и опубликовала видео с новым персонажем. Добрый Советский появлялся перед Новым годом на нескольких площадках района, работая над праздничным настроением горожан.

В Зеленодольске водитель сбил гаишника

Нетрезвый водитель устроил гонки по Зеленодольску, стал виновником четырех ДТП и сбил сотрудника ГИБДД. Полицейским пришлось устроить за ним погоню и стрелять. Видео погони появилось в соцсетях.

Гонки по Казани на Cadillac

Еще на прошлой неделе молодой казанец устроил гонки по Казани на Cadillac. Нарушитель проезжал на красный, превышал скорость и выезжал на встречную полосу. Он транслировал все происходящее в прямом эфире. Через несколько дней молодого автолюбителя задержали и арестовали на семь суток.

Тизер «Сталкера»

Российский разработчик игр GSC Game World представил новый тизер S.T.A.L.K.E.R. 2. На этот раз авторы показали отрывок геймплея культового шутера.

Взрывать мосты

В Китае без сожаления расстаются со старым и не просто сжигают, а именно взрывают мосты. По крайней мере так произошло в случае с 760-метровым аварийным сооружением. Процесс сняли на видео.