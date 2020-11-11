Марийский театр кукол и Денис Осокин отправились в «Ночной караул»

«Золотую маску» впервые получил театр из Йошкар-Олы

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в режиме онлайн прошла церемония награждения национальной театральной премии «Золотая маска». Впервые ее получил театр из Марий Эл — в номинации «Куклы. Работа художника» победил Сергей Таныгин, художник, работавший в спектакле «Йуд Орол» («Ночной караул») театра кукол Йошкар-Олы. Подробнее — в материале корреспондента «Реального времени».

Береги село от пожара!

Этнофутуристическая мистерия «Ночной караул» была представлена еще в двух номинациях — «Лучший спектакль в театре кукол» и «Лучшая работа режиссера в театре кукол» (Алексей Ямаев). Марийцы состязались с шестью спектаклями: «Гамлет. Ширма» Большого театра кукол из Санкт-Петербурга, «И звали его Домино» театра кукол «Ульгэр» из Улан-Удэ, «Повесть временных лет» Тольяттинского театра кукол, «Слон» Московского театра кукол, «Про честное слово» театра Karlsson Haus из Санкт-Петербург, «Тишина. Посвящение Эдит Пиаф» Театральной компании Н. Суконкиной и Союза театральных деятелей России.

Йуд орол — это своеобразная деревенская пожарная охрана. Правда, в спектакле его герои — духи, обитающие в заброшенной деревне. Как рассказывал Ямаев, в его детстве эти ночные вылазки были целым приключением, с байками и романтикой. Традиция кое-где сохранилась и сейчас.

Действие спектакля происходит в камерном пространстве, опутанном веревками, заставленном рамами и зеркалами, а также множеством этнографических чудес, от лаптей до полотенец. Композитор — Григорий Архипов (недавно «Реальное время» брало у него интервью по случаю презентации песни «Черемис», к которой он написал музыку). Для создания потустороннего саундтрека в записи использовался терменвокс, глюкофоны, электрогусли.

Ранее спектакль получил гран-при десятого Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге, гран-при фестиваля «Йошкар-Ола театральная-2019» и государственную премию Республики Марий Эл в области театрального искусства им. М. Шкетана.



Фото: vk.com/uyd_orol

Пьеса от лауреата премии Тукая

Премьера спектакля прошла 5 декабря 2018 года. А в феврале 2018-го казанский писатель Денис Осокин опубликовал на странице в «Фейсбуке» рассказ «Йуд Орол», который потом превратился в пьесу. Она о человеке по имени Олёш, который приезжает в деревню Маскародо, в которой стоит дом его матери, где ночью встречается с ночным караулом, «на границе миров, реальности и мечты, сбывшихся и несбывшихся надежд, с душой и поэзией своего народа, с его языком»:

«километр или полтора — между жилой деревней колокудо и нежилой маскародо. колокудо — значит двадцать домов. маскародо — род медведя. кроме названий я о них помнил только огромные, не по-земному огромные просто березы — высоченные, толстенные — в окрестностях этих деревень. или ветлы… а больше ничего. моя мама из маскародо. и я бывал здесь в глубоком детстве — когда живы были мамины родители. а сейчас и мамы давно уже нет. и дом тот стоит очень страшный. наверное».

Напомним, что в апреле Осокин получил Государственную премию Татарстана имени Габдуллы Тукая — за сборник «Огородные пугала с ноября по март», куда вошел и рассказ «Ночной караул».



Фото: vk.com/uyd_orol

Сергей Таныгин учился в школе-интернате №1 для одаренных детей, его брат Юрий — известный художник-футурист, живущий в Ханты-Мансийском автономном округе. Сергей поступил во ВГИК, работал на Свердловской киностудии художника кино, участвовал в съемках фильма Оксаны Бычковой «Питер FM». Работает с Марийским театром юного зрителя, Марийским национальным театром имени Шкетана.

— Идея возникла сначала у режиссера, — рассказывает Таныгин. — За год до постановки я, он и Денис Осокин поехали в экспедицию в мою деревню, Колокудо Советского района, ей 300 лет с лишним. Денис написал по итогам рассказ. «Ночной караул» у нас до сих пор существует, они ночью охраняют дома от пожаров. Начали думать над сценографией. Мы изначально хотели, чтобы были предметы из реальной жизни, связанные с детством, с деревней. Также изначально было задумано, что зрители будут сидеть внутри декораций. Нам хотелось поработать над музыкой, и так, к примеру, ткацкий станок был переделан в гусли. Так возник образ заброшенного дома, в котором и происходит действие.

Кстати, с Ямаевым Осокин крепко сдружился еще на съемках «Небесных жен луговых мари» режиссер Алексей Федорченко по рассказам Осокина, где тот работал ассистентом режиссера по работе с актерами (учил актеров говорить по марийски). Также он снимался в одной из новелл. Некоторые сцены фильма снимались в Колокудо.

Кадр из фильма «Небесные жены луговых мари»

— Например, маленькая священная роща в самой первой новелле, в которую приходит девушка просить Мать Рождения Шочын-Аву снять с ее тела родинки, которые она считает лишними — это Колокудо, — вспоминает Осокин. — И самая короткая новелла, в которой девушка на крыльце дома перебирает грибы и говорит об одном «вот какого мужа мне надо» — так вот это она сидит на крыльце дома Сергея. И еще несколько эпизодов, разбросанных по фильму. А потом, в 2017—2018-м, мы приезжали туда уже с Алексеем Ямаевым в гости к Сергею думать о будущем спектакле «Йуд орол». Тогда у нас была только одна идея, один пароль — название. И что с ним делать — было неясно. Мы гуляли по деревне ночью с фонариками, сами как ночной караул. Ходили в нежилую соседнюю деревню Маскародо. Потом к нашим выездам и разговорам присоединился композитор Григорий Архипов. Мне всегда легче работать с создания мира на моем родном языке — в художественной литературе. И после одного из таких выездных худсоветов в Колокудо я написал в Казани рассказ. Он всем нашим понравился, все согласились с его посланием, и я начал превращать его в пьесу. А Колокудо и Маскародо как имена и географию я прямо перенес в рассказ, потому что едва ли нашел бы имена красивее и более подходящие здесь. И пространство это меня вдохновляло. Колокудо — «двадцать домов». Маскародо — «род медведя».

Отметим, что в новом сезоне в столице Марий Эл также прошел XIII Международный фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул» с 12 постановками (победил спектакль «Куйгорож» Мордовского государственного национального драматического театра). В октябре Гран-при фестиваля «Йошкар-Ола театральная — 2020» получила опера «Аида» Марийского государственного академического театра оперы и балета. Много шума наделал спектакль Степана Пектеева «Йыван Кырла. Путевка в жизнь» в Марийском национальном театре имени Шкетана. Это исследование самого известного киноактера из Марий Эл Йыван Кырла, исполнителя главной роли в первом звуковом советском фильме — «Путевка в жизнь» Николая Экка. В сентябре ее показывали в москоском Театре имени Пушкина на фестивале спектаклей молодых режиссеров «Артмиграция».



Есть ли шанс, что новый марийский театр увидит и Казань?

