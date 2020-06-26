«Трамп отбил все нападки демократов и вышел героем»

Эксперты о том, как в условиях множественных кризисов пройдут выборы президента США

США накрыла волна кризисов самого разного рода — от внешнеполитического и системного до «коронакризиса» и движения Black Lives Matter. При этом уже в ноябре там пройдут выборы президента страны, и положение действующего лидера Дональда Трампа на первый взгляд кажется шатким. Однако участники прошедших накануне «Примаковских чтений» отмечают — Трамп вполне может выстоять под всеми этими ударами и пойти на новый срок. Его противники же из Демократической партии так увлеклись попытками убрать ненавистного президента, что погрязли по уши в собственных проблемах.

В чем корни американских проблем

Все кризисы, настигнувшие США в 2020 году, выступают мультипликаторами друг для друга, отмечает экономист, президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин. В их числе — долгосрочный структурный кризис: исчерпание «либерального консенсуса» между обществом и властью. В соответствии с этим консенсусом, каждое следующее поколение в США должно жить лучше, чем предыдущее. «Сегодня многие эксперты считают, что у миллениалов уровень жизни ухудшился», — заявляет Дынкин.

Другие структурные кризисы — ситуация в области здравоохранения, нарастающая поляризация доходов и прочее. На них накладываются условно-краткосрочные кризисы — хаотичная борьба с COVID-19 и протестное движение Black Lives Matter. Последнее Дынкин называет не иначе как «американской весной» по аналогии с «арабской весной» 2011 года и отмечает, что Демократическая партия изо всех сил старается использовать BLM для целей своей президентской кампании.

Директор ИМЭМО РАН Федор Войтловский указывает, что корни большинства проблем и кризисов в США так или иначе лежат в состоянии экономики страны. И если взглянуть на экономику США перед «коронакризисом» — для Трампа ситуация выглядела весьма позитивной. Экономика росла значительными темпами, и этот рост, по мнению Войтловского, помог действующему президенту преодолеть целый ряд проблем, в том числе выдвинутый ему в октябре 2019 года импичмент.

При этом в экономике США были заложены и предпосылки к нынешней волне BLM — дело не только в гибели афроамериканца Джорджа Флойда в мае этого года (она стала лишь спусковым крючком) и не только в расизме в полиции США, а в сокращении рабочих мест, от которого во многом пострадали именно афроамериканцы и которое усилилось с ходом «коронакризиса».

Войтловский видит в состоянии экономики и надежду для Трампа — прогнозы на конец лета звучат довольно позитивные, с учетом пандемии.

— Нельзя однозначно сказать, что на волне роста экономики Трамп обязательно переизберется, но тот факт, что доходы домохозяйств уже подросли на 10% — это очень эффективно с точки зрения тех мер, которые правительство США принимало для борьбы с социально-экономическими последствиями коронавируса, — полагает Войтловский.

Вопросы рейтингов

При голосовании американский избиратель будет смотреть на две вещи, отмечает Войтловский. Первая — состояние собственного бюджета: есть ли у него работа, есть ли ему чем заплатить по кредиту и так далее. Вторая вещь — его собственная налоговая декларация. И во втором вопросе Трамп также выигрывает за счет мер по снижению налоговой нагрузки.

По словам директора ИМЭМО РАН, эти выводы находят подтверждения и в последних социальных опросах об уровне поддержки Трампа: хоть и медленно, но этот показатель растет. Конкретных чисел Войтловский не назвал. Отметим, что согласно данным, опубликованным в эту среду, Трампа поддерживают 37% опрошенных, что является самым низким показателем с марта этого года. Его конкурент на выборах, Джо Байден обходит Трампа на 14%.

«Референдум по Трампу»

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов отмечает, что неожиданные факторы в политике — коронавирус и BLM — повлияли на ход избирательной кампании и для республиканца Трампа, и для демократов. Однако Трамп еще в 2016 году произвел «партийную революцию» добившись почти полной поддержки всех республиканцев.

— До пандемии, да и во время пандемии 90 процентов были за Трампа, вот за такого, какой он есть. Со всем, что о нем известно, неизвестно, кто бы что о нем не писал — республиканцы от него в год выборов не отвернутся.

Демократы же сосредоточены не столько на поддержке собственного кандидата, сколько на борьбе с Трампом. Поэтому именно Трамп, по мнению Гарбузова, остается центральной фигурой грядущих выборов — Гарбузов даже называет их «референдумом по Трампу».

— Ослепленные ненавистью, они (демократы, — прим. ред.) все сосредоточили на борьбе с Трампом. Все их нападки он отбил и вышел героем. Но за этим-то они собственные проблемы не решали — проблемы программных установок и проблемы лидерства. — отмечает эксперт.

При этом, по мнению Гарбузова, ситуация за 4 месяца еще может не раз поменяться, особенно с учетом того, сколько нового уже произошло с начала 2020 года. «Как показывает опыт, люди принимают решение накануне, либо в день голосования», — добавляет Гарбузов.