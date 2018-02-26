Ошибки Фемиды: как «наследники в законе» довели татарстанскую судью до отставки

120 недочетов в одном акте, третий круг дела о «непорочном» изнасиловании и хулиганы в ЕСПЧ — публичные уроки от зампредов Верховного суда РТ

«Реальное время» предлагает читателям разбор типичных и самых вопиющих ошибок татарстанской Фемиды в 2017 году. О разрушительных для судебной системы решениях на совещании судей рассказали три заместителя председателя Верховного суда Татарстана. Напомним, в первой части заседания обсуждали кадровый голод, грядущие реформы и жалобы на судей.

Именем краснеющей Российской Федерации



Разбор самых досадных и типичных ошибок — традиционная часть ежегодного совещания судей Татарстана. Причем разговор о сильных и слабых сторонах татарстанской Фемиды проходит публично и явно достигает цели — ведь раз прогремевшие на всю республику проколы уже не повторяются.

В этом году в зону критики попала судья Мензелинского горсуда Чулпан Музипова. Три ее решения 2017 года по делам об установлении факта принятия наследства назвал «вопиющим нарушением норм закона» зампред по гражданским делам Верховного суда Татарстана Марат Хайруллин. Он объяснил, что на наследство умерших в конце XX века воспитанников детдомов претендовали люди, причастные к совершению преступлений, но никаких доказательств принятия наследства суду они не представили, что не помешало судье вынести «однотипные и немотивированные решения» в их пользу.

— Будучи приглашенной на беседу, судья Музипова не смогла дать какие-либо пояснения и написала заявление об отставке, при этом ей оставалось работать до выслуги шесть месяцев! — констатировал председатель коллегии по гражданским делам, добавив, что решения по искам «наследников в законе» уже обжалованы. Напомним, аферу с хищением акций «Газпрома» покойных детдомовцев расследует ГСУ МВД Татарстана.

Не остались без внимания Хайруллина и грубые нарушения в одном из решений судьи Советского райсуда Лилии Хуснуллиной. Зампред ВС РТ насчитал в судебном акте 120 отступлений от норм русского литературного языка, включая орфографические ошибки в словах «заем», «купля», «продажа» и неверную расстановку свыше 40 знаков препинания… Такую небрежность в официальном документе докладчик назвал недопустимой и посетовал, что этот случай не единичный.

Иски вкладчиков и аварийщиков — самые сложные

В целом, по оценке зампреда по гражданским делам, его коллегам в районных и городских судах удается выдерживать высокий уровень нагрузки так, чтобы не страдало качество рассмотрения дел. Этот показатель Фемиды оценивают по числу устоявших в апелляции решений. В лидерах по итогам 2017 года — Бугульминский и Тетюшский суды: каждые 9 из 10 решений по гражданским делам были признаны законными. К слову, лишь восемь судей республики не допустили за год ни одного основания для отмены или изменения их решений по гражданским делам: Альбина Никитина (Аксубаевский), Салават Кашапов (Бавлинский), Феликс Сабитов (Кировский) — он же председательствует на уголовном процессе по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал», Рустем Галимов (Нурлатский), Айсылу Гильмутдинова (Советский), Ильдар Шарифуллин (Ютазинский), Андрей Карпов и Татьяна Семенова (Чистопольский).

В аутсайдерах по качеству решений — нижнекамская судья Зульфия Фатхрахманова (9 из 14 обжалованных решений отменены или изменены в апелляции, утверждаемость — 35,7%) и Дрожжановский райсуд (57,6%).

Захлестнувшие суды иски вкладчиков к банкам Марат Хайруллин назвал актуальными для республики, но проблемными с точки зрения правоприменения. С мая 2017 года в Татарстане рассмотрено 1,5 тысячи таких исков от физлиц. «При разрешении данной категории [дел] мы старались подойти дифференцированно. Особое внимание судов обращено на необходимость исследования вопросов о так называемом дроблении вкладов», — сказал выступающий и далее напомнил, что закон о защите прав потребителей на иски в отношении Агентства по страхованию вкладов не распространяется.

Захлестнувшие суды иски вкладчиков к банкам Марат Хайруллин назвал актуальными для республики, но проблемными с точки зрения правоприменения. Фото nizhnekamsky.tat.sudrf.ru



Еще полтысячи сложных гражданских дел в 2017 году касались споров граждан с органами власти по вопросам переселения из аварийного жилья. На очереди — новая волна исков, уже от казанцев. По мнению Хайруллина, «правильность [татарстанской судебной] практики по рассмотрению таких споров была подтверждена Верховным судом РФ по результатам изучения конкретных дел».

Реальный срок за холостые выстрелы

О разгромных примерах ошибок Фемиды из доклада от зампреда по уголовным делам ВС РТ Максима Беляева «Реальное время» писало уже не раз. Так что читателям не сложно заметить — подборка неправосудных актов — 2017 заметно уступает прежним. Вероятно, потому, что судьи сделали выводы — осужденных к условным срокам больше не «забывают» в камере на 1,5 месяца, а водителей не лишают прав за секс в авто. Впрочем, странностей в применении правовых норм хватает и без того. Так, в 2017 году Верховный суд республики отменил загадочный приговор Нижнекамского горсуда по краже телефона. Поскольку судья Мансур Галимов рассмотрел дело в особом порядке, несмотря на отрицание подсудимым вины и отказ от такого порядка.

К слову, в особом порядке за год в Татарстане было рассмотрено 68% уголовных дел, и большинство приговоров никем не оспаривались.

Не согласен Беляев и с посадкой за хулиганство челнинца Ашрапова, который, по версии дознания, в мае 2017 года рядом со входом в ресторан «Sky launge», будучи нетрезвым, произвел несколько выстрелов в воздух из списанного (охолощенного) автомата Калашникова. «Рассмотрев дело в особом порядке, судья [Халил] Юнусов оставил без внимания явку с повинной Ашрапова, заявившего о том, что он произвел холостые выстрелы из ненастоящего автомата в воздух с одобрения посетителей развлекательного заведения. И где здесь грубое нарушение общественного порядка?» — удивился зампред, добавив, что «при таком подходе скоро будем сажать пачками за новогодние фейерверки и петарды». Отметим, что если бы приговор о хулиганстве вступил в силу, то Ашрапову пришлось бы отсидеть не только год за стрельбу в воздух, но и 4 года за незаконный оборот наркотиков, поскольку условный срок за это преступление 2014 года Набережночелнинский суд заменил реальным.

Всего в 2017 году в апелляционной инстанции ВС РТ были отменены 20 постановлений об избрании либо продлении срока содержания под стражей (менее 1% от количества оспариваемых решений). Фото Олега Тихонова



В том же храме правосудия судья Камиль Багаутдинов незаконно арестовал некоего Лучихина при отсутствии документов, подтверждающих причастность к инкриминируемому преступлению. Всего в 2017 году в апелляционной инстанции ВС РТ были отменены 20 постановлений об избрании либо продлении срока содержания под стражей (менее 1% от количества оспариваемых решений).

Досталось и мировой судье из Арска Гузалие Назмеевой за два варианта одного приговора Давлетшину по делу о причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). В оригинале поступившего в ВС РТ приговора была указана ч. 1 ст. 115, в приложенной к жалобе защиты заверенной копии приговора часть статьи не указывалась вовсе, как и в протоколе судебного заседания. «Из самого дела видно, что приговор и протокол перешивались, и цель примерно ясна», — вскрыл подноготную процесса Максим Беляев и напомнил: «Изменение процессуальных документов задним числом — это основание для отставки судьи!»

«Это вам не лезгинка, а твист!»

За год в апелляции отменены приговоры в отношении 98 осужденных. Причем, по словам Максима Беляева, количество отмен в связи с нарушением уголовного закона уменьшилось на 7%, но на тот же процент выросло количество несправедливых приговоров. Причины досадных ошибок — невнимательность, небрежность, а изредка и юридическая безграмотность. Тут зампред сослался на новый приговор по скандальному делу о «непорочном» изнасиловании: Советский райсуд Казани уже дважды признавал виновным казанского таксиста Ильдуса Зиннатзянова, и дважды Верховный суд РТ не соглашался с приговором. Так, в последний раз судья Эрик Хабибуллин, допросив потерпевшую и ключевых свидетелей, не отразил их слова в приговоре, зато сослался на их показания со стадии предварительного следствия, которые оглашались в суде лишь в связи с существенными противоречиями. «Приговор отменяется уже второй раз, а ошибки не исправляются, а лишь добавляются!» — констатировал Беляев.

Основанием для отмены приговора Приволжского райсуда с возвратом дела прокурору докладчик назвал повтор судьей Халисой Ахмадеевой ошибки следователя. В обвинительном заключении и решении суда не было указано ни конкретное имущество, на которое покушался обвиняемый Сайдашев, ни его стоимость, только сумма возможного ущерба. «Налицо актуальная проблема с копированием обвинительного с флешки», — заявил участникам совещания руководитель коллегии по уголовным делам ВС РТ. Еще одним «примером невнимательности» он посчитал приговор альметьевского судьи Рашита Хурматуллина по квартирной краже: дело было рассмотрено по существу, несмотря на отсутствие подписи руководителя следствия на обвинительном заключении. «Получается, что там, где надо вернуть [в прокуратуру] — этого не происходит, и наоборот, возвращают там, где надо рассматривать!» — возмутился выступающий.

Завершил «разбор полетов» Максим Беляев напоминанием, что грядущее появление в горрайсудах коллегий присяжных потребует от судей высокого мастерства. Фото president.tatar.ru



Необоснованным был признан возврат дела Бакулича, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении синтетического наркотика. Лениногорский судья Эрик Шайдуллин нашел в материалах неотмененный отказ в возбуждении дела по незаконному обороту наркотиков, но внимательно его не прочитал, считает Максим Беляев, поскольку отказ касался проверки факта потребления каннабиноида, то есть совсем другого наркотика. Всего за год были отменены приговоры с возвратом дел прокурорам в отношении семи граждан.

Дела трех осужденных были прекращены Верховным судом РТ по реабилитирующим основаниям, а еще четырех — за примирением сторон. Еще два приговора отменили за смертью обвиняемого и за истечением сроков давности. Завершил «разбор полетов» Максим Беляев напоминанием, что грядущее появление в горрайсудах коллегий присяжных потребует от судей высокого мастерства. «Это вам не лезгинка, а твист!» — сказал он, сравнив процессы в особом порядке с порядком рассмотрения дел с участием «народных заседателей».

«А простой вор должен сидеть свои несчастные 3 месяца…»

Условно-досрочное освобождение преступников также не всегда законно: 223 таких постановления — почти четверть — в 2017-м были отменены в апелляционной инстанции. Среди них УДО Эдуарда Ахмерова, осужденного Мосгорсудом по делу о «продаже судебных решений» вместе с экс-судьей Конституционного суда РТ Рашидом Гафиятуллиным. «Данный арестант [Ахмеров] имеет целых 10 взысканий и всего 2 поощрения… Администрация и прокуратура не поддержали ходатайство, но у судьи, похоже, было свое виденье ситуации», — прошелся Беляев по решению коллеги Александра Щелыванова из Приволжского райсуда и рассказал, что в «копилке» того же судьи — досрочное освобождение банкира Алимова с иском под 2 млрд рублей, а также убийц Сиваченко и Равделя (на 4 и 2 года раньше срока соответственно).

В то же время Нижнекамский горсуд не отпустил на 3 месяца раньше срока осужденного за кражу Ильина. Недостойным УДО его признал судья Ленар Нуртдинов, несмотря на 8 поощрений, 0 взысканий, работу и активное участие в общественной жизни колонии. Не помогла даже поддержка прокурора! Вывод выступающего: «Получается, что особо крупный мошенник с десятью взысканиями или жестокий убийца могут выйти на свободу на годы раньше, а простой вор с восемью поощрениями обязательно должен сидеть свои несчастные 3 месяца до конца!»

«Вольная» для грузинского вора, освобожденного в Казани по болезни на 18,5 года раньше срока, была признана Верховным судом РТ законной и отражения в докладе зампреда не получила.

«Все больше дел об административных правонарушениях попадает в Европейский суд по правам человека. Могли ли мы еще недавно предположить, что «мелкие хулиганы» доберутся до ЕСПЧ? Добрались», — признал Роман Гафаров. Фото Максима Платонова



«Такие решения разрушительны для нашего авторитета»

Не обошлось без негатива и в докладе зампреда по административным делам Верховного суда РТ. Роман Гафаров призвал коллег не относиться к делам о правонарушениях как менее значимым. По факту это самая многочисленная категория рассматриваемых судами материалов. «Все больше дел об административных правонарушениях попадает в Европейский суд по правам человека. Могли ли мы еще недавно предположить, что «мелкие хулиганы» доберутся до ЕСПЧ? Добрались», — признал он, но от примеров воздержался.

Из доклада следовало, что немотивированные постановления по административным делам пока остаются частью практики. Нередко вся мотивировочная часть решения судьи сводится к фразе: «Вина подтверждается собранными по делу материалами», — сообщил Роман Гафаров, а следом коснулся темы материалов в отношении пьяных за рулем. «В целом мы их [«пьяные дела»], конечно, обуздали. Однако нет-нет да и всплывают какие-то непонятные прекращения», — тут выступающий пояснил, что никакого запрета на прекращение дела по законным основаниям нет. — Но почему-то из раза в раз судьи не могут обосновать нам свою правоту…»

Зампред по административным делам рассказал, что откровенное беззаконие стало встречаться и при рассмотрении дел по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения). Так, в сентябре 2017-го алексеевский судья Андрей Сергеев рассмотрел жалобу водителя Семякаева на постановление о данном правонарушении 2016 года, несмотря на то, что срок обжалования вышел и о его восстановлении водитель не заявлял. Постановление в итоге осталось в силе, но благодаря действиям судьи правонарушитель ушел от ответственности за повторный выезд на «встречку» (ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ). По той же схеме лишения прав сроком на год избежал лениногорский водитель Пискарев. «Я считаю, такие решения разрушительны для нашего авторитета», — признался Роман Гафаров.

О «веерных» решениях и ненужных рекордах

Именно Лениногорский суд в 2017-м показал самую низкую утверждаемость решений по административным делам — 25%, то есть четверть от общего числа. Лучшими стали Бугульминский и Азнакаевский суды, где в апелляции устояли все 100% актов по таким спорам. Зампред ВС РТ призвал не ограничиваться при их рассмотрении «скудным материалом, который направляют стороны»: «Самые интересные аспекты дел, как правило, выявляются из материалов, поступивших по запросам суда: подчас вскрываются противоправные и просто сомнительные схемы в связи с обращением к суду, недобросовестность участвующих в деле лиц». На такие действия Гафаров предлагает реагировать частными определениями суда, в том числе — «на попытки сторон закрепить судебным актом подозрительные манипуляции (например, отмывание денежные средств)».

Лениногорский суд в 2017-м показал самую низкую утверждаемость решений по административным делам — 25%, то есть четверть от общего числа. Фото leninogorsky.tat.sudrf.ru

Дальше руководитель административной коллегии раскритиковал сохранение практики «веерных» решений: судьи сначала принимают «пачками» однотипные административные иски» и «скоропалительно» их рассматривают, а потом, в случае подачи апелляционных жалоб, — хватаются за голову, опасаясь «провала» — массовой отмены решений. Роман Гафаров пообещал, что покровительством таким коллегам никто заниматься не будет, и посоветовал обращаться за советами до, а не после вынесения решений.

Удручающими докладчик назвал результаты обжалования решений по взысканию обязательных платежей и санкций. На рассмотрение таких дел в первой инстанции в порядке Кодекса административного судопроизводства РФ предусмотрен максимальный трехмесячный срок. Но судьи «умудряются» рассмотреть их в одно заседание! Несмотря на явные сложности с правильным начислением задолженности. Кроме того, Роман Гафаров попросил работников канцелярий и председателей судов обновить свои шаблоны трехлетней давности и перестать именовать гражданскими дела, рассмотренные в порядке КАС.

P. S. Минимум трое судей, чьи решения критиковали на совещании, попали в число награжденных. В общем, не ошибается тот, кто не работает.