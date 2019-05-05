Под музыку Победы: фестиваль духовых оркестров в Горкинско-Ометьевском лесу

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу прошел Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Музыка победы в парках и скверах». Проект посвящен празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль проходит в Казани четвертый раз, в нем традиционно принимают участие оркестры со всего Татарстана. В этом году в программе также выступления вокалистов и инструменталистов Казанской консерватории.