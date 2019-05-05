Новости общества

05:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Под музыку Победы: фестиваль духовых оркестров в Горкинско-Ометьевском лесу

21:15, 05.05.2019
Под музыку Победы: фестиваль духовых оркестров в Горкинско-Ометьевском лесу Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу прошел Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Музыка победы в парках и скверах». Проект посвящен празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль проходит в Казани четвертый раз, в нем традиционно принимают участие оркестры со всего Татарстана. В этом году в программе также выступления вокалистов и инструменталистов Казанской консерватории.

Видео Камиля Исмаилова
Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

05:50 МСК Все новости
Новости раздела