«Складывается впечатление, что Евстифеев намеренно не объединяет марийские элиты»

Политические итоги Марий Эл в 2018 году

В следующем году в Марий Эл состоятся очередные выборы — в условиях усталости электората. Колумнист «Реального времени» Константин Строкин задался вопросом, чего ожидают жители республики от выборов в Госсобрание РМЭ, и поделился некоторыми прогнозами на 2019 год.

О намерениях марийской администрации предельно обновить депутатский корпус республики

Конечно же, все ждут открытых, честных и конкурентных выборов. Чтобы в баталиях принимали участие не только личности, в том числе новые или свежие персоны, но и боролись их партийные программы, в содержании которых, помимо федеральных трендов и идеологий, имелись бы «региональные дорожные карты». Интересность избирательной кампании придает ее итогам легитимность. Однако с этим отчасти есть проблемы, так как не у каждой публичной ответственной единицы сохранилась настоящая политическая воля — психологически устали либо преследуют иные цели. И не у каждой силы обыкновенно будут в достаточном объеме иметься финансы для донесения собственного мнения максимальному количеству населения.



Еще явка, с ней тоже маячат небольшие риски. Пять электоральных циклов подряд: 2014 г. — выборы депутатов Госсобрания РМЭ, 2015 г. — выборы главы РМЭ, 2016 г. — выборы депутатов Госдумы РФ от РМЭ, 2017 г. — внеочередные губернаторские выборы, 2018 г. — выборы президента РФ. Народ подустал. Хотя, с другой стороны, допвыборы на трех «кусках» нынешнего 2018 года брать в расчет не стоит. Люди за это время успеют передохнуть и переоценить разыгрываемое в регионе: поменять точку зрения или утвердиться во взглядах.

Конечно же, все ждут открытых, честных и конкурентных выборов. Фото mari-el.gov.ru



Ранее происходила утечка информации о намерениях марийской администрации предельно обновить депутатский корпус республики: оставить «акул» и нескольких солидных предпринимателей. Прочих — заменить на новичков из уравновешенных и лояльных граждан. Получится ли у них это — прогнозируемо слабо. В разрезе «администрация — ЕР» существуют несколько центров влияния по формированию сырого списка кандидатов в депутаты. Первые — обычные интриганы-манипуляторы, вторые — бегунки и лоббисты, третьи — пустили ситуацию на самотек, заботясь лишь о себе, золотые четвертые — государственники. Так или иначе, окончательная фильтрация произойдет под взором лично Евстифеева и с упором на советы его ближайшего окружения, то есть так называемого «первого круга».

Кто сменит сенатора

К тому же неровности заключаются в том, что между самими единороссами-старожилами и евстифеевской командой изредка мелькают взаимные технические и субъективные недопонимания. Вплоть до некорректных личностных высказываний в плоскости «за спиной». Рядышком на публике они, естественно, друг дружке улыбаются. Резонно здесь звучит решение руководства «Единой России» на своем последнем съезде о почти полных кадровых ротациях в политсоветах и их президиумах во всех региональных отделениях партии. Вообще, в перспективе головной боли для «Серого дома» предостаточно. Руководству Марий Эл нужно думать, кто в дальнейшем сменит в Совфеде РФ возрастного сенатора Наталью Дементьеву — представительницу марийского парламента. Кто в нашем заксобрании будет спикером и вице-спикером.

Обязательный и принципиальный фактор — присутствие марийской нации как на первых указанных должностях, так и среди рядовых депутатов. Действительно ли администрация готова дать народным избранникам условия для институциональной независимости. Перечисленное в комплексе проявит способности к завершению перезагрузки региональной системы после «ухода» экс-губернатора, если таковая изначально ставилась в качестве задачи. Сейчас однозначно можно утверждать лишь то, что местные ни в коем случае не желают видеть во власти и «впаянном» бизнесе бывших «замыленных одиозных маркеловцев».

Руководству Марий Эл нужно думать, кто в дальнейшем сменит в Совфеде РФ возрастного сенатора Наталью Дементьеву. Фото council.gov.ru

«Элиты вокруг губернатора за полтора года так полноценно и не сконсолидировались»

Немаловажным к тому же является критическое ухудшение отношений «первого круга» с республиканскими филиалами ведущих системных партий — КПРФ, СР, ЛДПР. Причем точно определенные из сей троицы накалять стали сами. На этом фоне выделяются дополнительные аспекты: марийскому отделению ЕР до сих пор нечем похвастаться перед населением в силу отсутствия реальных заслуг в регионе, и это не вина Евстифеева и Ko. Параллельно в конъюнктуре наметились аргументированные жалобы на явную тенденцию роста «заградительно-разделительных» замашек команды, а в руководяще-специализированной прослойке среднего звена — критика ее «непоследовательного и неслаженного» управленческого стиля. Люди в кабинетах банально либо не понимают, что от них хотят сверху, либо слишком привыкли к «маркеловской методике», из-за чего их продолжает контузить — долгая инерция. Народ же на «пушистые» новости и события имиджевого характера реагирует без ожидаемого отклика, так как с точки зрения экономико-бытовой составляющей они для них не ощутимы и иногда воспринимаются как раздражительный шум. Про силовой блок пока коротко — ребята там все шире и двусмысленней улыбаются.

Плюс элиты вокруг губернатора за полтора года так и полноценно не сконсолидировались. Речь не идет о расколе или размежевании. Складывается впечатление, что Евстифеев их намеренно не объединяет, так как «мозаичная» фактура ему выгодна, на чем он балансирует и впоследствии из чего будет постепенно «лепить нечто свое». Тут главное осознать — не все элементы или компоненты по причинам внутренних свойств физически смогут объединиться. Ошибки, непогруженность и закрытость создадут мину — как бы не рухнуло. Оппозиционность в Госсобрании РМЭ 2019 года на основе данных сугубо текущего политического момента вполне может увеличиться, но подобное некрупное перераспределение абсолютно никак не скажется на координации республикой, то есть подконтрольность и управляемость не понизятся.