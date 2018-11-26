«Средний класс почти исчез»: каким будет следующий год для МСБ

На бизнес-бранче «Реального времени» обсудили вызовы, стоящие перед малым и средним бизнесом. Повышение НДС и падение спроса — главные фобии предпринимателей

Фото: Максим Платонов

Есть ли средний класс в России и каковы перспективы развития малого и среднего бизнеса в стране — об этом говорили представители МСБ на бизнес-бранче «Деловой климат — 2019: что влияет на предпринимательство?», организованном интернет-газетой «Реальное время».

Упор на Москву

Повышение НДС с 1 января 2019 года повышает и риски для предпринимателей. В этих условиях они затрудняются давать конкретные прогнозы.

— Один из основных факторов, который сказывается на нас в течение последних 6 месяцев, — это предстоящее повышение НДС. Люди ожидают высокую инфляцию, поэтому многие стараются вкладывать деньги, потратить сбережения, что вызывает дополнительный спрос. Например, мы в этом году уже продали все построенные дома, но что и как будет в следующем году — вопрос. Люди уже потратили все сбережения, так что, скорее всего, ожидается падение потребительского спроса, — полагает управляющий директор компании «Ида Санге» (занимается строительством частных домов по японской технологии) Артур Хафизов.

Единого рецепта для всех направлений бизнеса как справляться с новыми вызовами, нет и быть не может — каждый находит индивидуальное решение, которое подойдет именно для него. Учредитель и руководитель компании «Семь инженерных систем» Равиль Гибадуллин на рынке уже 20 лет. Действующее наименование компании появилось совсем недавно (прежде она называлась «VIPelectronics»).

— Мы занимаемся аудио-, видеорешениями, домашними кинотеатрами. Название поменял из-за позиционирования на рынке — я разделяю развлекательную и инженерную части бизнеса. Что касается развития, то в нашем бизнесе средний класс практически исчез или его осталось очень мало. В основном корпоративные заказы. Если раньше 80 процентов заказов приходились на частные лица и 20 процентов — на юридические, то сейчас все с точностью до наоборот, — говорит Гибадуллин.

По его словам, в ближайшее время компания намерена делать упор на Москву, а обороты в республике, соответственно, снижать. «За 20 лет мы здесь ни разу не получили госзаказ, хотя получаем их по стране. Поэтому будем усиливать направление на Москву. По развитию в Татарстане у нас пессимистические настроения», — отмечает руководитель компании.

Все условия для развития

Руководитель филиала международной сети детских хореографических школ «Русский балет» Влада Кротова не согласилась с прозвучавшими тезисами и отметила положительную динамику.

— Моя ситуация — прямая противоположность тому, что звучало. Были все условия для создания бизнеса, таких возможностей, какие есть сейчас, не было вообще. Дальше просто оценка рисков. Что касается взаимодействия с госорганами, то это полный восторг. То, что было 10 лет назад, это просто кошмар. А сейчас такая цифровизация! — рассказала Кротова.

Но, безусловно, есть направления, где воздействие санкций и повышения НДС окажется гораздо более ощутимым. Основатель бренда Harrison Work Равиль Харисов поделился своими ожиданиями от 2019 года.

— Так как мы занимаемся производством обуви премиум-класса, на нас будут влиять НДС и санкции. У нас много материала из Италии, Испании, Великобритании, на фоне политической ситуации стоимость валюты поднимается до небес. В следующем году нужно будет рассчитывать только на внутренние материалы и внутренних партнеров, — рассказал Харисов. При этом он полностью согласен с Равилем Гибадуллиным в том, что средний класс стремительно сокращается. Отсюда, как считает основатель бренда Harrison Work, и стремление многих развивать бизнес в Москве — «отдельной стране».

«Круто, когда есть конкуренты»

Но не все спешили говорить о проблемах — кто-то их просто не замечает. Владелица шоу-рума мебели и посуды (Au)Room Алеся Ивашкевич считает существующий рынок достаточно хорошим.

— Если четко знать потребителя, то проблем нет. Я смотрю на рынок достаточно оптимистично. Трудно сказать, у кого какие риски. Если говорить о рисках в торговле, то это, например, излишний или недостаточный торговый запас. Что касается банков, то я стараюсь не прибегать к банковскому финансированию, — ответила Ивашкевич.

На это Влада Кротова заметила, что банки не хотят работать с малым и средним бизнесом, и это, конечно, проблема. Ивашкевич уточнила, что в целом логика банков нормальная, если они предпочитают сотрудничать с более крупными клиентами.

Катерина Мухаметзянова призналась, что верит в потенциал Татарстана



Генеральный директор «Гефест Проекция РТ» (производство интерактивного оборудования) Катерина Мухаметзянова призналась, что верит в потенциал Татарстана.

— У нас очень продвинутый регион. Очень многие равняются на Татарстан. У нас в среднем бывает один госзаказ в месяц. И я поняла, что круто, когда есть конкуренты. Я задалась вопросом, почему у нас недостаточно заказов, ведь мы одни в своем направлении, в Татарстане нет конкурентов. Оказалось, что многие просто не знают об этих технологиях и их возможностях, — говорит Мухаметзянова.

Она также считает, что проще всего работать в Москве — благодаря огромному спросу. В ПФО же легче всего работать в Уфе — «там понимают, у нас ведь нужно еще и индивидуально объяснять про оборудование».

Кому некогда жаловаться?

Бизнес-бранч собрал не только представителей бизнеса. Руководитель центра кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства РТ Азат Гарапшин признался, что обычно ему приходится слушать только тех, кто жалуется, а кто работает — им просто некогда это делать. При этом в большинстве случаев те, кто обращался за помощью в центр кластерного развития, потом просто уходят, практически не приложив никаких усилий. Многие предприниматели просто не верят в поддержку, которую может оказать государство.

Генеральный директор компании PentaHouse (продажа ванных комнат, кухонь, света премиум-сегмента) Евгений Иванов признался, что рад тому обстоятельству, что работает в Татарстане. Он отметил, кроме того, что регион заинтересован в развитии компаний, которые предлагают что-то интересное на международной арене.

— Малый и средний бизнес зависят от крупного. Любой вид деятельности — это большие деньги. Что касается товаров премиум-класса, то я не соглашусь, что среднего класса сейчас нет. Разрыв между богатым и средним классом становится все больше. Нужно фокусироваться на трендах и проблематике бизнеса и исходя из этого выстраивать дальнейшую линию поведения, — рассуждает Иванов.

Что касается повышения НДС, то он считает, что состоятельный слой населения его не заметит, а вот для среднего класса это будет уже критично.

Приглашенные на бранч обсудили и вопрос мотивации кадров. Директор страховой компании «Альянс Жизнь» Юнус Сибгатуллин привел примеры страховых инструментов, которые сейчас использует малый и средний бизнес.

— Последнее время предлагаем такой вариант, как накопительное страхование жизни сотрудников или, по-другому, «золотые наручники». Представители бизнеса стали интересоваться этой программой, — признается Сибгатуллин.

По его словам, бизнес испытывает нехватку инструментов мотивации сотрудников, а страхование жизни позволяет заинтересовать и мотивировать их на продолжительный срок. Правда, большинство из присутствующих предпринимателей еще не озадачилось вопросами страхования работников.