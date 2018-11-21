​Бизнес-бранч "Деловой климат-2019: что влияет на предпринимательство?"

21 ноября состоится бизнес-бранч на тему «Деловой климат-2019: что влияет на предпринимательство?», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».
На встрече приглашенные эксперты – представители малого и среднего бизнеса — выскажут мнение по следующим актуальным вопросам:
— Как чувствует себя малое и среднее предпринимательство по итогам года: какие фактора оказали влияние на бизнес в уходящем году?
— Как меняется взаимодействия между МСП и контролирующими госорганами: в чем есть динамика?
— Насколько повлияет на малый и средний бизнес изменение налоговой базы в 2019 году?
— Проблемы финансирования: как решить проблему «черных списков» в банках и блокировок?
— Каковы сейчас основные риски российских предпринимателей?
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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