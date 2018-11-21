​Бизнес-бранч "Деловой климат-2019: что влияет на предпринимательство?"

21 ноября состоится бизнес-бранч на тему «Деловой климат-2019: что влияет на предпринимательство?», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

На встрече приглашенные эксперты – представители малого и среднего бизнеса — выскажут мнение по следующим актуальным вопросам:

— Как чувствует себя малое и среднее предпринимательство по итогам года: какие фактора оказали влияние на бизнес в уходящем году?



— Как меняется взаимодействия между МСП и контролирующими госорганами: в чем есть динамика?

— Насколько повлияет на малый и средний бизнес изменение налоговой базы в 2019 году?

— Проблемы финансирования: как решить проблему «черных списков» в банках и блокировок?

— Каковы сейчас основные риски российских предпринимателей?